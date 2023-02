Rosa Gloria Chagoyán y el poder femenino: el día que “Lola la trailera” generó un caos en La Alameda

Irma Serrano "La Tigresa" y Emilio "El Indio" Fernández decidieron apoyar el proyecto al que se sumó Frank Moro y Rolando Fernández, quien para entonces ya era pareja de Rosa Gloria

Una pionera involuntaria en el empoderamiento femenino, eso es Rosa Gloria Chagoyán, quien al momento de dar vida a “Lola la trailera” -la intrépida mujer del cine mexicano de acción- ya contaba con 40 proyectos en el medio del entretenimiento: fotonovelas, comerciales, películas, animación en radio y televisión, presentaciones musicales en palenques y jaripeos, y hasta concursos internacionales de belleza.

Pero no fue sino hasta 1985 cuando la estrella nacida en Ciudad de México comenzó la aventura que marcaría su carrera, la que la convirtió en una figura internacional y la identificó estrechamente con el pueblo. En conversación con Infobae México, Rosa Gloria Chagoyán recordó a su querido personaje, conocido en latitudes distantes como Arabia Saudita, China y Sudamérica.

Desde el inicio de la trilogía de "Lola", la estrella se adentró al mundo de los tractocamiones y con ello conoció su funcionamiento mecánico, afición que mantiene a la fecha (Foto: Archivo)

“En el 84 la filmamos y en el 85 se estrenó Lola la trailera, la película para mí, mi carrera y mi persona, más importante que yo he hecho, por el éxito que tuvo, por el arraigo con el público, se convirtió en un ícono de la liberación femenina, del apoyo a la mujer, de la fuerza de la mujer”, cuenta la mujer que con un metro 72 centímetros de altura, larga cabellera, silueta torneada y una tierna sonrisa no pasa desapercibida en los pasillos de Televisa, donde se dio nuestro encuentro.

“En aquella época estábamos más limitadas las mujeres y no se nos permitía hacer ciertas cosas como manejar un tráiler La primera vez que me subí a uno me dio mucha emoción y además lo ves como grandotote, gigantesco, desde arriba ves todo, una visibilidad... ves toda la carretera, ves todo desde el tráiler, sí, mucha emoción”

Rosa Gloria Chagoyán reconoce el legado de "Lola la trailera" como inspiración femenina

Tras abandonar los foros donde las telenovelas rosas le prometían un futuro estelar, Rosa Gloria recibió un golpe de suerte que la llevó a darle un giro a los argumentos cinematográficos de la época, en medio de una industria que aplaudía a las madres abnegadas, las ficheras y las protagonistas románticas para presentar a una mujer aguerrida capaz de “agarrar carretera” para combatir a los mafiosos y “hacer el bien”.

“Estaba trabajando en una película, Mi abuelo, mi perro y yo, y entonces el productor de la película me presenta a su hijo, Rolando Fernández, en la película hacíamos pareja y nos hicimos muy amigos toda la familia Fernández conmigo”, cuenta sobre el hombre con quien hoy sigue casada, miembro de la reputada familia del cineasta Emilio El Indio Fernández y quien se convertiría en el productor de sus siguientes películas.

Fotonovelas, historietas, álbumes musicales y más mercancía de "Lola la trailera" aparecieron en el mercado ante el éxito en taquillas (Foto: Archivo)

“Le decía yo a Rolando ‘Si ustedes tienen una compañía de transportes, tienen trailers, tienen una compañía de cine, ¿por qué no hacemos una película que sea de trailers, pero que una mujer maneje el trailer? Me dicen ‘estás loca, pero cómo crees?, una mujer manejando el trailer’, les digo ‘por qué no, yo creo que sí es posible’”, recuerda Rosa Gloria, para quien personajes femeninos como la estadounidense “Mujer maravilla” no fue una inspiración en sus aventuras a la mexicana.

“Linda Carter empezaba por aquel tiempo, pero nosotros no. Porque mis personajes son personas de la vida real, ‘Lola’ es una chica que conduce un tráiler, su papá le enseñó, pero es noble y es buena y ayuda al necesitado. Nunca he tenido superpoderes, en todas las películas he sido persona normal que ayuda al necesitado, a la gente, pero lo que un ser humano puede ser, así preparada, fuerte”, explica la mujer a quien su condición física la ayudó no sólo a ejecutar las complicadas escenas de acción de Lola la trailera, sino de otros personajes posteriores igual de demandantes como La rielera, Juana la cubana y La guerrera vengadora.

“Toda la vida he hecho ejercicio, desde chiquitita hice la carrera de danza clásica, de ballet, siempre he nadado, en épocas largas de mi vida he hecho gym, he hecho pesas en épocas de mi vida, pero siempre he nadado y he hecho baile... Si voy a manejar un trailer me preparo a ver qué máquina, 18 velocidades, a ver, todo lo practico. Y no pienso ‘por ósmosis voy a saber’, no, todo lo practico, lo estudio y lo hago antes. Todo tiene que ser muy estudiado, muy practicado”, contó visiblemente emocionada.

Y es que “Lola” en sus aventuras contra los malhechores se enfrentó a situaciones de peligro, especialmente porque la actriz nunca pidió que un stunt realizara sus aparatosas secuencias de acción, de las que en retrospectiva, la misma Rosa Gloria se sorprende de su osadía.

“Mil veces (estuve en peligro), ahora digo ‘oye Rosa Gloria, qué barbaridad, sí que eras una pero valiente arriesgada’, porque a veces... no, no hay que arriesgarnos tanto, ahorita hay cosas que no volvería a hacer nunca, como ir en una motocicleta a toda velocidad llevando a alguien atrás, llevaba al Tun Tun, con mi Tun tuncito, le decía ‘agárrate fuerte’, tenía sus manitas, no me alcanzaba”.

Desde sus primeros trabajos en cine, Rosa Gloria ya buscaba que sus personajes fueran más intrépidos y alejados de la clásica protagonista abnegada

Antes del estreno de la primera entrega de Lola la trailera se ejecutó una intensa campaña de publicidad. La cinta que cuenta con las participaciones de Irma Serrano La tigresa y del mismo Emilio El Indio Fernández, en el extinto Cine Variedades se congregó una multitud de personas que acudieron a ver de cerca a Rosa Gloria Chagoyán, quien al frente de una caravana de trailers impulsó su película con una novedosa “activación” de marketing.

Desde un inicio se definió que "Lola" lucharía contra los criminales y a favor de los más necesitados, en aventuras ambientadas en las carreteras mexicanas y la frontera con Estados Unidos (Foto: Archivo)

“Fue una locura, fuimos en el trailer desde Reforma y dimos la vuelta en Avenida Juárez hacia la Alameda Central y resulta que el público, estaba lleno toda avenida Juárez, la Alameda que es un parque inmenso todo, todo lleno del público maravilloso que quería llegar al estreno de Lola la trailera, se rompieron las puertas de los cines, las ventanas, las paredes...increíble”, recuerda sobre el evento callejero al que incluso tuvieron que acudir elementos del cuerpo de granaderos de la ciudad capital.

El evento publicitario también fue novedoso en aquel 1985, y la caravana de trailers atrajo a fans y curiosos (Foto: Archivo)

“No exagero, fue un éxito rotundo. Y también si estrenábamos en otras ciudades, en Los Ángeles, en Nueva York, en Guatemala, donde fuéramos, siempre se volvía un gran caos, claro, en México fue mucho más, fue algo increíble”, recuerda la mujer quien a sus 69 años se siente orgullosa de “Lola la trailera” y el legado feminista que representa.

Decenas de capitalinos se hicieron presentes en las inmediaciones de Avenida Juárez, ante el estreno de "Lola la trailera" en el cine Variedades (Foto: Archivo)

“Me siento orgullosa de que se me dio la oportunidad en la vida de hacer las cosas que quiero y que me gustan, todas estas películas de acción, de aventura, era lo que yo quería y es lo que la vida me ha regalado”, cuenta sonriente Rosa Gloria Chagoyán.