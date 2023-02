Por qué Arturo Elías Ayub reiteró que Grupo Carso no comprará ningún equipo en la Liga MX

Arturo Elías Ayub reiteró que Grupo Carso no comprará ningún equipo en la Liga MX (Foto: Steve Allen)

Uno de los logros más destacados en la historia deportiva de Pumas se trató del bicampeonato que consiguieron en 2004 bajo la dirección de Hugo Sánchez y la participación de jugadores emblemáticos como Bruno Marioni o Darío Verón. Sin embargo, la hazaña no hubiera podido ser posible de no ser por el actual director de Grupo Telmex, Arturo Elías Ayub

El momento en que un jugador de Pumas fue silenciado para no hablar de Dani Alves Las acusaciones en contra del jugador brasileño por acoso sexual en España provocaron que el equipo universitario evite a toda costa mencionarlo en cualquier discurso VER NOTA

En aquel tiempo Ayub participó de manera muy activa en el patronato del Club Universidad Nacional y gestionó diferentes negociaciones que se reflejaron en la cancha. El también yerno de Carlos Slim en más de una ocasión ha presumido su gusto por los deportes así como sus múltiples encuentros con estrellas mundiales como Messi, Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal, por decir algunos.

Bajo el contexto de los negocios y el deporte, el también director de Uno Noticias en más de una ocasión ha sido cuestionado sobre la posibilidad de ver su regreso triunfal como directivo de algún equipo mexicano. Este cuestionamiento se da mientras la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) se encuentra presentando diversos proyectos de cara al proceso mundialista de 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Para el exitoso empresario de 56 años este tipo de propuestas son solo algunos de los “ocho millones” que haría en el balompié nacional debido a que “todo está mal”, como temas como la multipropiedad, el número de extranjeros y la competencia donde se clasifican 12 de 18.

Afición de Pumas tundió a Álvaro Morales por elogiar a Rafa Puente Jr. El comentarista deportivo de ESPN habló sobre el buen momento que atraviesa el equipo universitario y exaltó la figura del entrenador VER NOTA

Fue en un space de Twitter donde Ayud compartió algunas de sus impresiones sobre el fútbol actual en México: En el futbol mexicano no puedes ver 90 minutos, porque no hay competencia, hay 18 equipos y clasifican todos, bueno pasan 12, nadie asciende y nadie desciende, por eso nadie ve el futbol mexicano, pero poco a poco no ves uno de Champions”, reiteró.

“La gran bronca es la falta de competencia, mientras no haya competencia está cabr*n”, agregó

Arturo Elías Ayub Pumas (Foto: Cuartoscuro)

El también conocido como el mejor negociador de América Latina aseguró que su salida de los negocios ligados al fútbol se dieron por cuestiones de salud y resaltó que ninguna empresa de Carlos Slim como Grupo Carso, de momento, está interesada en regresar a hacer negocios con el balompié.

Guadalajara, el gran afectado tras la eliminación del repechaje; nunca pudo clasificarse directo En cinco torneo bajo este formato, Chivas nunca pudo clasificarse a la liguilla de forma directa y aunque siempre se metió al repechaje, apenas avanzó en dos ocasiones VER NOTA

“Sufro mucho, soy super apasionado para todo lo que hago. Cuando está en mis manos y lo puedo controlar, es más fácil. Cuando eres presidente de un equipo de futbol tienes que hacer que las cosas funcionen, pero a la hora del partido la ansiedad de no poder meterme, me enferma. Entonces, por eso, no vamos a comprar ningún equipo”, remarcó.

“Cuando estuve en Pumas, dos veces me tuvieron que hacer ‘electros’, de cómo me pongo, pero estoy loco, enfermo por el deporte. Ahorita que acabamos de vender la mayoría del Oviedo, hace tres meses, por fin estoy descansando. Mis ‘chavos’ rezaban porque ganará el equipo en el que estábamos, porque me ponía mal”, remató entre risas.

Arturo Elías Ayub , de Grupo Carso, y Jesús Martínez Patiño, Directiva de Grupo Pachuca en conferencia de prensa se dio a conocer la compra del 30% del Club Pachuca, del Club León y la Universidad del Futbol, parte de América Móvil, Ciudad de México.Foto: Benjamin Flores / Proceso

Su historial en el fútbol mexicano con Pumas y León

Bajo su mandato con los universitarios levantó también el trofeo de Campeón de Campeones y el Trofeo Santiago Bernabéu derrotando al Real Madrid, todo ello en el 2004, año en el que los Pumas se convirtió en la primera escuadra mexicana en ganar un Bicampeonato en la historia de los torneos cortos.

En agosto del 2012, y luego de que el Club León volviera al máximo circuito, Grupo Carso, encabezado por Carlos Slim, suegro de Elías Ayub, compró a Grupo Pachuca el 30 por ciento de las acciones del León y nombró a Arturo directivo y representante del club ante la asamblea de dueños.

En diciembre del 2013 Elías Ayub y el León, dirigido entonces por Gustavo Matosas, ganaron el Campeonato del Torneo Apertura 2013, imponiéndose al América en la cancha del Estadio Azteca. Seis meses después repitieron la hazaña levantando el título del Clausura 2014 en Pachuca.