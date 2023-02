Funcionarios cercanos a Layda Sansores recibieron fajos de billetes antes de las elecciones en Campeche

Funcionarios vinculados con la actual gobernadora fueron captados recibiendo grandes sumas de dinero en efectivo previo a los comicios. (Twitter/@RaulPozosMx)

Dos miembros del gabinete de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, así como una senadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) recibieron una fuerte suma de dinero en efectivo semanas previas a las elecciones estatales en las que obtuvo la victoria la actual mandataria, según algunas grabaciones en video.

Los materiales audiovisuales fueron dados a conocer por N+ como resultado de una investigación de la periodista Fátima Monterrosa. Los funcionarios captados por las cámaras de vigilancia de una oficina fueron Raúl Aarón Pozos Lanz —actual secretario de Educación Pública de Campeche—, Armando Constantino Toledo Jamit —jefe de la Oficina de la Gobernadora— y Rocío Abreu Artiñano —senadora de la República por Campeche—.

De acuerdo con lo reportado por Monterrosa, Raúl Pozos Lanz habría recibido al menos cuatro fajos de billetes de 500 pesos, presumiblemente una suma total aproximada al millón de pesos, aparentemente en mayo de 2021, semanas antes de las elecciones en Campeche.

El actual secretario de Educación Pública de Campeche habría recibido alrededor de un millón de pesos. (Twitter/@nmas)

Presumiblemente, los videos provienen del circuito de vigilancia de la oficina adjunta de la Secretaría de Gobierno de Campeche, ubicada en el cuarto piso del Palacio estatal.

Cabe recordar que Pozos Lanz militaba anteriormente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al cual renunció el 17 de agosto de 2020 debido a que “ya no es el partido al que yo me afilié hace muchos años”. Posteriormente, se sumó a la campaña electoral de Layda Sansores.

El 16 de septiembre de 2021, ya con Sansores San Román como gobernadora, Pozos Lanz fue nombrado secretario de Educación.

Al ser cuestionado por la periodista sobre la recepción de efectivo, ofreció una respuesta poco precisa, pues dijo que el dinero estaba destinado a “gestiones de ¿cómo se llama? De la gente que nos solicitaba cosas, apoyo (sic.)”.

Respecto a las fechas, mencionó que había acudido al Palacio de Gobierno entre 2017 y 2018, cuando era senador en atención a “gente que me visitaba o que yo veía en sus comunidades [...] El gobierno siempre ha respondido a las demandas de la ciudadanía y si es una demanda en la que el gobierno pueda ayudar, bueno pues finalmente la gente siempre está pidiendo apoyos para todo tipo de cuestiones”.

La senadora acudió al menos dos ocasiones para recibir varios fajos de billetes. (Twitter/@nmas)

Por su parte, la senadora Rocío Abreu Artiñano habría acudido a la misma oficina al menos dos veces en fechas previas a las elecciones estatales de 2021 para recibir, de igual forma, varios fajos de billetes.

La legisladora Abreu formaba parte de la anterior alianza entre el PRI y el Partido Verde, pero en septiembre de 2019 renunció y se unió a las filas de Morena.

En una primera respuesta a la periodista por las grabaciones negó haber recibido el dinero, pero luego refirió que habría sido utilizado para cumplir con actividades gubernamentales.

“¿A quién le voy a pedir dinero? Discúlpeme [...] No, a menos que me hayan mandado a pagar algo [...] Algún derecho y me hayan dado el dinero para pagarlo, pero de ahí en fuera yo no recibo dinero de nadie, a mí una vez fue a pagar unos derechos [...] Unos derechos que tenían de cuestiones, no sé, tengo que buscarlos, eran cuestiones de unos impuestos (sic.)”, mencionó la senadora.

#EnPunto obtuvo videos de dos funcionarios del gobierno de Layda Sansores, en Campeche, así como de una senadora de Morena, donde se les ve recibiendo fajos de dinero. #EnPunto con @Enrique_Acevedo | #DecideInformado | Síguelo por https://t.co/JpgbIc5YLX pic.twitter.com/YfuiF517Pc — NMás (@nmas) February 7, 2023

Otro integrante del gabinete actual de Layda Sansores que apareció en las grabaciones fue Armando Toledo Jamit, quien se desempeña como jefe de la Oficina de la mandataria.

En el mismo despacho referido anteriormente, se pudo ver a Toledo contando varios fajos de billetes, mismos que fueron depositados en una bolsa de papel y, aparentemente, entregados al funcionario luego de firmar un documento. Él, por su parte, no respondió la solicitud de la periodista para compartir su versión de lo ocurrido.