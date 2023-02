“Delfina les va a dar clase a los corruptos del Edomex”: Mario Delgado lanzó duro mensaje al PRI

Delfina Gómez ha realizado distintos eventos en municipios del Edomex con el fin de promocionar su candidatura a gobernatura (Twitter/delfinagomeza)

El presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, advirtió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que en las próximas elecciones estatales a celebrarse en el Estado de México, la candidata morenista, Delfina Gómez, será aquella que ganará la contienda electoral para arrebatarle uno de los dos bastiones políticos al tricolor.

Durante el evento de precampaña de la ex secretaria de Educación Pública en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México, el líder del partido guinda defendió los valores que representa Delfina Gómez para cambiar la viejas prácticas del tricolor que han durado por más de 90 años al frente del gobierno de los mexiquenses. Población que ha manifestado su malestar y exigencias ante los problemas que aqueja dicha entidad.

“Delfina Gómez, nuestra precandidata, les va a dar clase a estos corruptos de cómo gobernar en favor del pueblo. Los va a regresar al kínder, yo creo que los va a expulsar de la escuela, porque esos no se componen. En cien años no se les quitó lo corruptos, no se les va a quitar nunca. Que se vayan muy lejos”, sentenció el Mario Delgado en su discurso.

El presidente de Morena indicó que Delfina Gómez es el cambio que ha manifestado los mexiquenses (Twitter/@mario_delgado)

Y es que para el líder de Morena, Delfina Gómez no solo representa un cambio en la administración del Edomex, sino que es el equivalente a lo contrario de la clase política mexiquense, pues lleva consigo los valores difundidos por el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) que ha impulsado en presidente del país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Ella es la honestidad frente a la corrupción; es la cercanía frente a la indiferencia de los gobiernos priistas; es la empatía con el pueblo frente a la arrogancia”, recalcó Mario Delgado.

Cabe resaltar que la ex secretaria de Educación Pública competirá como la única candidata de Morena y partidos aliados—Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)—contra la candidata Alejandra del Moral Vela, por la alianza Va por México integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Hasta el momento estas dos candidatas son los únicos perfiles registrados a competir el bastión político por excelencia del tricolor, sin embargo, durante este periodo de pre campañas se espera que se una a la disputa el senador Juan Zepeda de Movimiento Ciudadano (MC).

Delfina Gómez, Juan Zepeda y Alejandra del Moral podrían ser los candidatos oficiales a contender en los comicios estatales (Cuartoscuro)

Luego de que se anunciaran las estrategias de los partidos políticos para competir en el Estado de México, el partido naranja se negó a unirse a una de las dos alianzas que orquestaban a aparecer en la boleta. Sin embargo, hasta el momento ni el sanador, ni el partido han manifestados los siguientes pasos a seguir sobre si subirá al proceso electoral del 2023.

Por su parte, la candidata Delfina Gómez ha realizado distintos eventos en los diferentes municipios del Edomex para dar a conocer sus deseos a la gobernatura de dicha entidad. Reuniones donde ha lanzado duros comentarios a su rival política en donde asegura, que, a diferencia de Alejandra de Moral, Morena cuenta con el respaldo de los mexiquenses.

Morena ha llamado a apoyar a la candidata en el Edomex (Foto: Twitter/delfinagomeza)

“Ellos ya no tienen el apoyo de la gente, por eso tienen miedo. Yo, en cambio, aquí estoy firme con el apoyo de la gente y dispuesta a avanzar en las siguientes etapas del proceso”, destacó las ex secretaria de Educación en su discurso.

Ante esto, el dirigente morenista ha pedido a todos los simpatizantes e integrantes del partido guinda, y aliados a poyar a la candidata Delfina Gómez con el fin de incentivar la unidad del Movimiento de la Cuarta Transformación (4T) impulsada por el titular del Ejecutivo federal