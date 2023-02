Interpol y Santa Fe Klan se presentarán en el Festival Tecate Supremo 2023 en Ciudad Juárez

Interpol encabezará el festival Tecate Supremo el próximo 20 de mayo en Cd. Juárez. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Tecate Supremo, conocido también como el “Festival Indomable” regresará a Ciudad Juárez con un elenco internacional de lujo el próximo sábado 20 de mayo de 2023. El recinto seleccionado será el Parque Público Federal El Chamizal, localizado en el norte del estado de Chihuahua.

La gran revelación fue confirmada a través de redes sociales y por Interpol, la banda estadounidense que encabezará el cartel del festival. Tal como en sus ediciones pasadas, el Tecate Supremo señaló que se prepara con tecnología del más alto nivel para llevar a sus asistentes a una experiencia inigualable, no solo en la parte musical, sino también en la visual a través de video e iluminación de calidad internacional.

Artistas que se presentarán en el Tecate Supremo

Subirán al escenario del parque Chamizal artistas nacionales e internacionales como la banda neoyorquina de post punk, Interpol quienes repasarán varios de sus hits como “Obstacle 1″, “Evil”, “C´Mere”, “Slow hands”, entre muchos otros. Danny Ocean, el venezolano pondrá ritmo muy a su estilo, pues se ha colocado entre los favoritos en su género.

José Madero con 5 álbumes bajo el brazo, José Madero ha elevado su carrera solista por lo alto, lanzando con ella sencillos como “Plural Siendo Singular”, “Sin Ampersand” y “Sinmigo”. Natanael Cano, considerado el padre de los “corridos tumbados” y precursor de este movimiento del regional mexicano que ha revolucionado el género.

Santa Fe Klan, el famoso rapero clave de la escena mexicana actual reconocido por su carisma y talento llegará al Tecate Supremo con su versatilidad en la música. Caloncho, el cantautor originario de Sonora llevará el “optimismo” a otro nivel con una esencia única y capaz de hacer de un show toda una experiencia. Plastilina Mosh, Poolside, Esteman, Little Jesus, Reyno, Sabino, Blnko, Bruses, Donovan Morales, Los Estrambóticos y Michelle Maciel.

El festival se prepara con tecnología del más alto nivel para ofrecer una experiencia inigualable, en la parte musical y visual. (Foto: CUARTOSCURO)

Cabe recordar que en ediciones pasadas del Tecate Supremo han desfilado históricas voces como las de Bunbury o Caifanes; imponentes presencias como la de The Vaccines o Café Tacvba; actuaciones memorables como las ofrecidas por Los Ángeles Azules y Caligaris.

Los boletos para el Tecate Supremo 2023 estarán disponibles en preventa exclusiva para tarjetahabientes de Citibanamex el 7 de febrero a través de Ticketmaster. Y posteriormente dará inicio la venta general el 8 de febrero a través de la boeltera Don Boletón.

General Fase 1: 925.00 pesos

VIP Fase 1: 1,700.00 pesos

Otros de los festivales en puerta es el Tecate Pa’l Norte, el cual sellevará a cabo el próximo 31 de marzo, 1 y 2 de abril en el Parque Fundidora en Monterrey. Con una alineación conformada por artistas que van desde Billie Eilish, Blink-182, The Killers, The 1975 y 5 Seconds of Summer hasta icónicas agrupaciones nacionales como Café Tacvba y Panteón Rococó.

El viernes 31 de marzo estarán Billie Eilish, Franz Ferdinand, Moderat, Austin TV, 5 Second Of Summer, Los Cafres, Julieta Venegas, Steve Aoki, Willow, Allison, Bersuit Bergarabat, Astronomía Interior, Leonardo de Lozanne, Trueno, La Santa Cecilia, Plastilina Mosh, Simpson Ahuevo, por mencionar solo algunos.

Para el sábado 1 de abril, llegará Blink-182, Modest Mouse, Panteón Rococó, Carla Morrison, The 1975, Dayglow, Tokimonsta, Plastilina Mosh, León Larregui, Ximena Sariñana, The Shelter, Sabino, Miranda!, The Guapos, José Madero, Nach y más.

Finalmente para el domingo 2 de abril, el día será encabezado por The Killers, Café Tacvba, L’Impératrice, Kase O., Los Bunkers, Wallows, Pierce The Veil, Charles Ans, Bandalos Chinos, Will Joseph Cook, Odisseo, Rubytates, Little Jesus, Nunca Jamás, Los de Abajo, Monsieur Periné, entre otros.

Los boletos generales para el veirnes de Tecate Pa’l Norte continúan disponibles, sin embargo, las entras Ascendente, VIP y Hospitality ya están agotados.