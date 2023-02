Ricardo Monreal aseguró que Cuauhtémoc Cárdenas no es adversario de AMLO: “Puede hacer lo que quiera”

Ricardo Monreal respaldó a Cuauhtémoc Cárdenas frente a declaraciones de AMLO (Cuartooscuro/Reuters)

Ricardo Monreal, senador por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), salió en defensa de Cuauhtémoc Cárdenas luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció respecto a la participación que tuvo en el proyecto Méxicolectivo.

Cuauhtémoc Cárdenas se deslindó del grupo Méxicolectivo Francisco Labastida y José Narro presentaron el proyecto “Punto de Partida”, en el cual aseguraron que el fundador del PRD trabajó alrededor de un año VER NOTA

Durante su conferencia de prensa de este 31 de enero el mandatario nacional insinuó que Cárdenas, excandidato presidencial, está del lado de la “oligarquía”. Fue en ese contexto que Monreal expresó su opinión al respecto.

El senador aseguró que Cárdenas no es adversario de AMLO ni de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) ya que es un “símbolo de la democracia”. Además afirmó que tiene derecho a actuar como quiera.

Monreal aseguró que Cárdenas no es adversario de AMLO (Cuartoscuro)

“El ingeniero Cárdenas puede hacer lo que quiera, ya está perdonado y yo no creo que sea enemigo de la 4T ni adversario del presidente López Obrador, al contrario”

En cambio, López Obrador sentenció que este es un momento definitorio a nivel político por lo que quien no está con la ciudadanía está en contra del sistema oligárquico. Al ser cuestionado respecto a Cárdenas señaló:

Nuevamente @RicardoMonrealA es la voz disidente del coro oficialista.



Dice: “El ingeniero Cárdenas puede hacer lo que quiera, ya está perdonado. No creo que sea enemigo de la 4T ni adversario del Presidente”.



👇👇👇 pic.twitter.com/PtJQp97t60 — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) January 31, 2023

“Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones. (...) No hay para donde hacerse. Es estar con el pueblo o la oligarquía. No hay más”.

Cárdenas se deslindó de Méxicolectivo

El político de izquierda causó polémica debido a que el 24 de enero se hizo público el proyecto Punto de Partida. Entre los nombres relacionado con éste destacaron el de Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco Labastida, quien fue candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones presidenciales donde Vicente Fox, representante de Partido Acción Nacional (PAN), resultó electo.

Respaldaron a Cuauhtémoc Cárdenas luego que AMLO lo señaló como un ‘cercano al conservadurismo’ El presidente López Obrador reaccionó a la adhesión del ex político al proyecto que busca ser oposición a la Cuarta Transformación (4T) VER NOTA

La colaboración de Cárdenas con un personaje del tricolor llamó la atención debido a que fue en tres ocasiones candidato presidencial por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y es considerado una de las grandes figuras de la izquierda en México.

Cárdenas se deslindó de Méxicolectivo (Cuartoscuro)

En medio del revuelo, Cárdenas se deslindó de Méxicolectivo, del cual aseguró no forma parte. En una carta pública, el fundador del PRD mencionó que renunció a continuar participando en el proyecto debido a “consideraciones de carácter político”.

“En su momento informé a quienes me invitaron a conocer este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración, que debido a consideraciones de carácter político, no seguiría participando más”

De esta forma Cárdenas aclaró el motivo de su ausencia en el evento que se llevó el pasado 30 de enero, encabezado por Labastida y José Narro, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Francisco Labastida presentó proyecto rumbo a las elecciones 2024 (Cuartoscuro)

Cuando Labastida fue cuestionado no mencionó que Cárdenas, pese a haber participado en la conformación del proyecto, no estaría presente en los eventos relacionados a éste. Se limitó a mencionar que días atrás informó que no asisitiría.

“Hace dos o tres días nos avisó que no estaría presente. Yo no soy quién para hablar por él, pero él estuvo presente todo el año. En este documento él participó y aprobó”

Qué es Méxicolectivo

Méxicolectivo fue presentada como una plataforma cívica y electrónica que “recogerá ideas en todas las regiones del país, gracias a acciones locales de participación para enriquecer una nueva participación de país”.

Ahora es tiempo de llevar lejos estas ideas para formar el país que queremos desde la diversidad de cada región y sector. Con un esfuerzo colectivo es como podremos encaminar a México hacia una nueva visión de país.



Por todas y todos, hoy #Mexicolectivo. pic.twitter.com/romIHsUW9o — mexicolectivo (@mexicolectivo) January 30, 2023

Las propuestas ciudadanas recabadas en la plataforma serán utilizadas para construir un documento que llevará por nombre Una Nueva Visión del País.

Francisco Labastida, Cuauhtémoc Cárdenas y José Narro presentarán proyecto contra AMLO rumbo al 2024 Los políticos experimentados indicaron que actuarán contra la administración que ha llevado a México a ser un “Estado omiso y autoritario” VER NOTA

Durante la presentación Labastida destacó que se trata de un proyecto contra la polarización en el que si bien se confrontará al gobierno de AMLO, también serán reconocidos sus aciertos como la estabilidad fiscal y el aumento del salario mínimo. Señaló: “O sea, reconocemos lo que se ha hecho bien, pero también decimos lo que no funciona y cómo lo corregimos”.