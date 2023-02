Damián Zepeda alzó la mano para competir por la presidencia, pero sin el PRI

Damián Zepeda señaló que desea ser el candidato oficial de su partido en las elecciones del 2024 (Foto: Senado)

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda Vidales, expresó sus deseos para aspirar a la candidatura presidencial para las elecciones del 2024. El blanquiazul indicó que estaría “muy contento” de posicionarse como el perfil oficial de su partido o de la alianza opositora Va por México siempre y cuando sea reconsiderada la integración el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo con el senador de Acción Nacional, los miembros del tricolor no “suman” a la coalición, y a diferencia de los que han expresado los dirigentes de dicha alianza, para el legislado no “existe un liderazgo” interno que pudiera competir como un real contrapeso electoral con el oficialismo en cabezado por Morena.

Y es que el senador panista ha declarado en distintas ocasiones que la estrategia de su partido al unir fuerzas con el PRI no ha despertado el interés entre la ciudadanía como se esperaba, así lo indicó ante medios cuando fue cuestionado sobre sus planes para las próximas elecciones federales.

“Yo quiero ser el próximo candidato y luego presidente de la República, sin duda, del PAN. Estoy de acuerdo con una alianza con la sociedad y con otros partidos. No estoy de acuerdo con una alianza con el PRI, lo he dicho muchísimas veces, creo que es un error que no ha funcionado”, declaró el senador blanquizal.

David Zepeda presidencial

Cabe señalar que en el resurgimiento de la coalición opositora Va por México, los dirigentes de los tres partidos, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, indicaron que la facción panista será la encargada de perfilar las candidaturas para las elecciones del 2024 en donde se disputarán distintos cargos locales, la jefatura de Gobierno y el titular del Ejecutivo federal.

Por esta y otras razones, el senador de Acción Nacional mostró su entusiasmo por ser uno de los perfiles aspirantes a candidatura. Sin embargo, no descartó la idea en apoyar a cualquier proyecto que “sume” a vencer al partido de origen del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Si a mí me toca encabezar y si logramos despertar esa simpatía en este tiempo, sabremos sumar. Lo que yo creo que hasta el día de hoy no hay un liderazgo competitivo de la oposición y lo tenemos que generar y tenemos todo el 2023. La silla está vacía la pregunta es ¿quién la puede llenar?”

Información en desarrollo*