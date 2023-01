“Ya estamos grandecitos”: así suena una nueva versión de ‘Sálvame’ tras reencuentro de RBD

A pocos meses de que empiece “Soy Rebelde Tour” y los fans de la emblemática telenovela estrenada en 2004 puedan cantar en vivo junto a Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann, una nueva versión del éxito Sálvame se viralizó en redes sociales.

Y es que, Los Tres Tristes Tigres no sólo parodiaron la canción en TikTok, sino que, emularon el emblemático sombrero rosa de Anahí, la cinta naranja que Dulce María tenía en la cabeza y el atuendo de Uckermamm .

Además, entonaron versos totalmente diferentes frente a un fondo que simulaba el Nevado de Toluca -sitio donde originalmente se grabó el videoclip oficial de la melodía-.

En la renovada versión, los influencers bromearon con la edad de los famosos y remarcaron que ya no estaban tan jóvenes como a principios de siglo, cuando fue el boom de la banda.

“Ya estamos bien viejitos y le entramos bien duro al riopan, sin café yo no existo, ya nos tenemos que cuidar. Ya estamos bien jodid*s, la rodilla me duele más, cuando hace mucho frío ya me parezco a mi papá. Ya estamos bien antiguos, el final ha llegado ya. Déjenme en un asilo, somos de la tercera edad, soy del 85 a la madre, te ves de más. Es porque no he dormido, ni te rías que vas para allá”, se les escucha cantar.

@los3tt Si eres de la época de #RBD te tenemos malas noticias... estás entrando a la vejez!! o tal vez te resistes a entrar 😅 ...no te sientas solo, todos vamos para allá! @RBD_OficialMusica ♬ Parodia Sálvame RBD Los Tres Tristes Trigres - LᴏsTʀᴇsTʀɪsᴛᴇsTɪɢʀᴇs

Además, en la descripción de los clips, agregaron: “Si eres de la época de #RBD te tenemos malas noticias... estás entrando a la vejez!! o tal vez te resistes a entrar ...no te sientas solo, todos vamos para allá! @RBD_OficialMusica”.

Otra parte de la canción dice:

“Tengo agruras y ansiedad, todos ya envejecimos, usamos cremas antiedad. Esto ya no es lo mismo, ya me duele la espalda. A todos un día les va a pasar y de hecho los que cantan en RBD están igual, tenemos casi la misma edad”.

Los videos -pues colocaron la parodia en partes- rápidamente rebasaron hasta los 3 millones de vistas y los internautas se mostraron divertidos.

“Yo soy del 92 y ya me siento vieja, no imagino ustedes”. “Antes me vestía como RBD y me miraba súper!... hoy si lo hago me miraría cómo los de la escuelita”. “Yo viendo este video, tomando café y pan”. “No me río porque claramente soy yo en el concierto”. “Ya me cayo el 20 estoy en esa edad de los 30″. “Recordando cuando era mi época ya estoy rucaaaaa”, son algunas de las menciones.

La última vez que RBD cantó Sálvame fue durante la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar, lo cual fue previo al anuncio del reencuentro, por lo que generó una gran emoción entre los fans de la agrupación musical.

Esto ocurrió el 9 de octubre de 2022, cuando la protagonista de Triunfo del amor se enlazó matrimonialmente después de múltiples rumores alrededor de su relación.

En este sentido, durante la boda, sorprendió que algunos de los antiguos integrante de Rebelde se hicieron presentes entre los invitados. Así, desde sus redes sociales, , Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann y la novia del momento, Maite Perroni, compartieron el instante en que todos se abrazaron en círculo durante la fiesta nupcial y se aventaron un “palomazo”.

“Ahora sí las tres chicas están felizmente casadas y aunque en el caso de los niños las cosas no han pintado muy bien, me llena de amor que Maite está logrando su sueño de enamorarse de verdad e incluso casarse”. “Esta versión de Rebelde y Sálvame es más que especial, no se trata de trabajo, de un concierto más en la larga lista que hay y podría haber, sino de algo entre cuatro hermanos que toda la vida los unirá dichas melodías”, fueron las reacciones de los fans.