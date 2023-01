Galilea Montijo posó para Playboy a sus 49 años

(Foto Instagram: @galileamontijo)

Galilea Montijo sorprendió a sus seguidores durante la mañana de este 31 de enero al compartir que posó para Playboy a sus 49 años.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la famosa presentadora de Hoy compartió la portada de la revista -que corresponde a la publicación de febrero 2023-, en donde colaboró con el rapero French Montana.

En la serie de imágene se puede observar a la estrella de Televisa posando muy sonriente con el cantante, mientras ambos están sentados en un sillón blanco.

Galilea porta un enterizo color negro con aberturas a la altura de las costillas y un prominente escote, mientras que Montana cuenta con una camisa café, una cazadora y pantalones oscuros. Además, el set de los dos artistas está decorado con algunos dólares.

(Instagram)

La segunda fotografía del post dejó un poco más a la imaginación, pues se puede ver a French Montana recostado en una cama, mientras las piernas de una mujer -que podrían ser las de Montijo- están abiertas frente a él.

Rápidamente, algunos de los conocidos de Galilea no dudaron en reaccionar y se mostraron emocionados por las fotografías que se avecinan de la famosa en la aclamada publicación.

“Yeih”, escribió Raúl Araiza; mientras que Tania Rincón añadió: “Ole”. Asimismo, Paul Stanley y Andrea Escalona comentaron algunos emojis de fuegos.

(Instagram)

De esta misma forma, algunos de los fans de Montijo la llenaron de cariño y admiración: “La estás rompiendo muy cabrón, te amo”. “Diva total”. “Dios mío”. “Con todo mi reina”, se lee.

Aunque Galilea posó sumamente segura en las imágenes para Playboy, en otras ocasiones la artista ha relatado que su autoestima no siempre ha estado en el punto más alto, ello debido a una relación “tóxica” que le quitó la confianza en sí misma durante un largo periodo.

Fue durante una emisión de Netas Divinas, donde la conductora de Hoy confesó que durante el tiempo en el que se mantuvo en ese romance sentía que era una persona poco atractiva.

“Hubo una que sí me costó muchísimo salir de ella, y mira que llegaba con las camisas… Ya sabes, me costaba mucho. Les voy a contar rapidísimo: fue la relación donde más me costó salir y donde más fea me sentí en la vida físicamente, me hicieron sentir muy fea”, contó.

(Foto: Instagram/@galileamontijo)

Galilea aseguró que sus conocidos se preocupaban cuando la veían, pues de pronto comenzó a bajar drásticamente de peso.

“Llegó un punto… Yo ahorita peso 69 kilos, siempre he tenido mis caderas, y en esa relación yo pesaba 41 kilos, me chupé. Llegó una amiga y me dijo ‘¿Te estás metiendo drogas?’ y no, nunca me ha dado por eso”.

La famosa contó que fue un momento complicado de su vida, ya que no sabía como terminar de una vez por todas con esa situación.

“Pero era la angustia, la inseguridad, me pisaron, me destrozó la autoestima por completo y me sentía espantosa, y no sabía cómo salirme de esa relación. Me daba mucho miedo salirme de esa relación porque estaba enamorada

Galilea narró que después de varias ocasiones que cada vez la tenían más incómoda, decidió ponerle un punto final y por fin pudo darle vuelta a esa página.

“Ese tipo de detallitos que sabes que te tienes que salir, pero hay algo que te detiene. Hoy en día agradezco a Dios haberme salido y quitado esa venda de los ojos. Fue muy feo”, externó.

A pesar de todo lo que le ha ocurrido en el pasado, ahora con esta nueva portada, Galilea se mostró renovada, contenta y más confiada que nunca.