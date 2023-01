De Alcaraz a Ruud: AMT 2023 presentó su cartelera completa para celebrar su 30 aniversario

Abierto Mexicano de Tenis presentó su cartelera completa para celebrar su 30 aniversario (Foto: Twitter/@ATPTour_ES)

El Abierto Mexicano de Tenis (AMT) celebrará su 30 aniversario en las playas de Acapulco con cartel de lujo. Tal como en la edición 2018 del torneo ATP 500, Mextenis trae consigo a cinco jugadores del Top 10 de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), encabezados por Carlos Alcaraz, campeón del US Open 2022 y Stefanos Tsitsipas, quien pudo obtener el primer lugar del ranking de haber ganado el domingo pasado la final del Australiano Open ante Novak Djokovic.

La presentación de la lista completa de competidores estuvo a cargo de Geoffrey Fernández, director del Abierto de Los Cabos y Presidente de operaciones del Abierto Mexicano Telcel, y el nuevo director del torneo de las playas de Acapulco: Álvaro Falla, colombiano encargado de llevar a figuras como Rafael Nadal y Roger Federer a su país.

Tras la salida de Raúl Zurutuza de la organización el pasado 15 de diciembre, las metas del torneo en su trigésima edición radican, además del siempre compromiso deportivo, en el ámbito social. A partir de este torneo y durante los periodos de Semana Santa, Pascua, verano e invierno, se establecerán academias de tenis en la Arena GNP Seguros.

Contando los días para que llegue el AMT 2023 y celebremos nuestro 30 aniversario 🎾🫶🏽#CelebratingTennis30 pic.twitter.com/VpCiGYrJHp — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) January 31, 2023

Geoffrey Fernández informó que “se otorgarán becas a niños de escasos recursos en el estado de Guerrero. Consisten en un software para aprender inglés, pues sabemos que Acapulco vive principalmente de su turismo”.

El Abierto Mexicano de Tenis empalma su calendario con el máximo competido histórico: Dubai, sede de otro ATP 500 que, en su momento, imposibilitó la aparición de Roger Federer en las canchas de la bahía nacional. Ahora Acapulco vuelve a dar un golpe sobre la mesa tras repetir con Carlos Alcaraz y sumar a la joven sensación danesa Holger Rune, número nueve del ranking.

“Estamos apostando por jugadores jóvenes, ellos quieren estar en el torneo, el compromiso es mantenerlos por muchos años con nosotros”, aseguró Falla.

Cartelera del AMT (Foto: Twitter/@AbiertoTelcel)

El Abierto Mexicano de Tenis se jugará del 27 de febrero al 4 de marzo en el complejo GNP Seguros y esta es la lista completa de jugadores:

Jugador / Ranking

1. Carlos Alcaraz - 2

2. Stefanos Tsitsipas - 3

3. Casper Ruud - 4

4. Taylor Fritz - 8

5. Holger Rune - 9

6. Cameron Norrie - 11

7. Frances Tiafoe -15

8. Tommy Paul - 19

9. Matteo Berrettini - 22

10. Alex De Minaur - 25

11. Sebastian Korda - 26

12. Denis Shapovalov - 27

13. Yoshihito Nishioka - 33

14. Miomir Kecmanovic - 34

15. Jenson Brooksby - 38

16. John Isner - 42

17. Richard Gasquet - 42

18. JJ Wolf - 48

19. Reilly Opelka - 49

20. Brandon Nakashima - 50

21. Alex Molcan - 55

22. Marcos Giron - 57

23. Adrián Mannarino - 58

Arena GNP Seguros, recito sede del Abierto Mexicano de Tenis. Foto: Seguros

¿Quiénes han ganado el Abierto Mexicano de Tenis?

Desde la primera vez que se llevó a cabo el torneo, se han disputado 29 ediciones (en 1999 no se realizó). Desde entonces, se han coronado 17 tenistas distintos: Juan Martín del Potro, Nick Kyrgios, Dominic Thiem, Carlos Moyá, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov o Sam Querrey, por mencionar algunos.

Cabe destacar que el AMT ha sido uno de los bastiones del tenis en América Latina desde que se fundó en 1993. Los máximos ganadores han sido David Ferrer con tres campeonatos (2010, 2011 y 2012), Thomas Muster (1993, 1994, 1995 y 1996) y Rafael Nadal (2005, 2013, 2020 y 2022), cada uno con cuatro títulos.

Tennis - ATP 500 - Abierto Mexicano - The Fairmont Acapulco Princess, Acapulco, Mexico - February 26, 2022 Spain's Rafael Nadal celebrates with the trophy after winning the final REUTERS/Henry Romero

La ausencia de Rafael Nadal para el AMT 2023

El célebre tenista ibérico, Rafael Nadal es una de las grandes ausencias en el 30 aniversario del AMT, a pesar de ser uno de los grandes bastiones en su historia. En su visita más reciente a la Ciudad de México durante un encuentro amistoso que se llevó a cabo en la Plaza de Toros, el español detalló los motivos de su ausencia en el evento de Acapulco.

“Es posible que sea la última vez que juegue en este país como profesional. Hay que ser realistas. Tengo una edad y el 2023, Acapulco no está en mi calendario y al pensar en 2024, queda lejos. Ahora a disfrutar al máximo este momento y jugar en un escenario emblemático, con mucha gente y en un país donde siempre me he sentido querido”, contó ante la prensa.