Tras vender sus “calcetines” para lata, Martha Debayle fue captada en La Lagunilla comiendo garnachas

Martha Debayle es una figura polémica que frecuentemente es blanco de memes en redes sociales (Foto: Instagram)

Luego de que semanas atrás la comunicadora Martha Debayle figurara en las tendencias de las redes sociales debido a sus “consejos para un buen anfitrión”, ahora la también empresaria de origen nicaragüense ha sorprendido al dejarse ver alejada del glamour que la ha caracterizado.

Y es que tras menospreciar la apariencia de las latas metálicas de refresco, lo que le valió ser objeto de infinidad de memes y burlas en Internet, la locutora de W Radio fue captada en uno de los barrios más populosos de Ciudad de México, La Lagunilla.

Fue a través de TikTok donde la usuaria identificada como @albiluvallejo compartió un clip en el que se puede ver a lo lejos a Martha Debayle, sonriente y posando para una foto con otra mujer.

Usuarios en redes sociales tundieron con memes a la conductora por sus consejos para ser anfitrión (Captura de pantalla)

Con el título “La Debayle en La Lagunilla. Y que me topo a la inalcanzable”, en el video también se puede ver que Debayle acudió al tianguis dominical acompañada de su esposo, Juan Garibay.

Asimismo, en el audio del video se puede escuchar “¿Es la de las latitas?” para dar paso al tema Gatita de la reguetonera Bellakath, popular en la aplicación de clips cortos por hacer alusión justamente al barrio bravo de Tepito y sus alrededores.

En el clip se le puede ver a la creadora de la revista BB Tips comiéndose lo que parece ser una quesadilla en un puesto de antojitos mexicanos, uno de los tantos que existen en el popular tianguis de la alcaldía Cuauhtémoc.

Como era esperarse, el video se viralizó rápidamente y múltiples internautas no dejaron pasar la oportunidad de hacer comentarios “chuscos” sobre la visita de Martha Debayle a un tianguis alejado de los grandes almacenes y boutiques de lujo.

“Aquí casual dándome un baño de pueblo”, “cosas que la mantienen humilde a nuestra Marthita”, “es un bazar en Dubai OK? Lo sé porque ayer estuve ahí”, “¿no que ella puro Liverpool?”, “fue por unos calcetines, ahí los venden por docena”, “fue por calcetines a la paca son más baratos y luego dirán que son de Europa”, “es su doble” y “nuestra amiga la humilde” son algunos de los comentarios que se pueden leer al respecto.

Pese a que la mayoría de los usuarios se tomó la visita de Debayle como humor, algunos destacaron que no se debía criticar a la presentadora por acudir a La Lagunilla, pues, según sus fans, Debayle ya había mencionado anteriormente que le gustaba ir a ese tianguis por las antigüedades y tesoros que podía encontrar.

“Ella con esposo, siempre ha dicho que allí consigue antigüedades increíbles, solo que los haters hacen parecer que es otra cosa”, escribió una seguidora.

Los “calcetines para latas” de Martha Debayle

Fue hace unas semanas cuando Debayle se volvió objeto de memes y parodias por sus tips para atender a los invitados en casa. Y es que usuarios colocaron en tendencia un antiguo video donde la directora de la revista Moi recomienda a sus seguidores tener “más estilo” a la hora de servir la mesa.

Por mencionar solo algunos, aconsejó a sus followers sustituir el simple vaso de agua por una charola con jarra, vaso, hielera, pinza y servilleta. También sugirió ofrecer una variedad de panes y bocadillos sobre una torre de cristal.

Debayle aprovechó la tendencia que ella misma generó y puso a la venta sus propias "Can covers" (Foto: Instagram)

El comentario que causó mayor revuelo fue en el que la locutora mencionó que las latas de aluminio “son feas”, por lo que deben ser entregadas a sus invitados al interior de “un calcetín” o funda.

Esto fue catalogado como ridículo, pero Martha aprovechó la tendencia y sacó a la venta sus propias fundas, las cuales se agotaron en poco tiempo.

“Gracias a ustedes estamos sold out en el lanzamiento de nuestros Can covers, así que si no alcanzaron a comprar su set, pueden registrarse en The Black List para saber cuándo tendremos nuestro segundo drop”, presumió Debayle en su cuenta de Twitter.