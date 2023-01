Así rescataron a un perro que había caído en una coladera en Guadalajara

El can habría caído a un registro abierto

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara acudieron al rescate de un perro en color blanco con café claro, así lo informaron diversos medios locales de Guadalajara, Jalisco.

El canino habría caído a un registro de agua abierto, pues aunque el resto de la instalación tenía una reja de cemento, la zona en la que se ubicaba el asustado animal estaba rota.

La grabación dejó ver a un elemento de rescate descendiendo por el estrecho espacio hasta establecer contacto con el perro, el cual no podía salir por cuenta propia, pues la profundidad aproximada de 1.50 metros causó que el animal se enroscara sobre la basura y hojarasca.

Así fue como pudieron llegar hasta el animal (Twitter/@Trafico_ZMG)

Una vez que lograron sacar al animal, este se alejó del sitio y de inmediato intentó ubicar su camino. A través de Twitter, una cuenta que reporta el tráfico y otras noticias de la localidad señaló a las autoridades correspondientes para que tapen el agujero.

“Elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, rescataron a un perrito que había caído en una boca de tormenta en malas condiciones, esto sobre el cruce de las calles Ciprés y Abedul en la colonia Del Fresno. Ojo aquí @siapagdl @GuadalajaraGob”, se pudo leer.

Las coladeras sin tapa no solo ponen en riesgo a los animales, si no a los peatones que circulan por el lugar. En noviembre de 2022 fallecieron dos jóvenes tras caer en una coladera aledaña al metro Velódromo, en la Ciudad de México (CDMX).

En 2022, dos jóvenes murieron tras caer en un registro sin tapa (Twitter/@iztacalconews y @HalconOnce)

El suceso ocurrió mientras las mujeres de 16 y 23 años caminaban desde el metro Velódromo de la línea 9 hacia el Palacio de los Deportes, recinto donde se llevó a cabo el concierto de Zoé. Las hermanas iban bajando un puente peatonal que se encuentra en cruce de Viaducto y Añil.

“De haber sabido no les hubiera comprado sus boletos (...)Yo necesito verlas, saber qué les pasó, no me dejan pasar los policías en el retén, sólo quiero verlas. Por favor, son mis hijas”, dijo la mamá de las jóvenes en un video del reportero Jorge Becerril.

Aparentemente, el padre de las adolescentes las estaba acompañando, pero ninguno de los tres pudo advertir el registro de aguas negras que estaba abierto, ya que el lugar no cuenta con alumbrado público suficiente. En su momento, el cantante León Larregui exigió justicia por ambas jóvenes.

El cantante hizo un homenaje para sus fans que murieron intentando llegar a la primera fecha de conciertos (MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

Fue alrededor de las 20:30 cuando una de ellas cayó a la coladera, de inmediato su hermana intentó rescatarla, pero también terminó dentro del registro. Supuestamente, el padre de ambas habría tratado de ayudarlas a salir, pero no lo logró, por lo que ambas murieron ahogadas.

En cuanto al rescate de animales, las autoridades del Estado de México resguardaron a diversos ejemplares en Ixtapaluca, los cuales presentaban severos niveles de descuido y desnutrición.

Los 27 animales estaban en condiciones de vulnerabilidad (FGJEDOMEX)

Específicamente, se logró la recuperación de:

-22 perros raza pitbull, algunos de ellos estaban encadenados a ramas de árboles.

-Tres conejos encerrados en una jaula. En la foto se pudo ver que los ejemplares compartían un espacio no mayor a un metro.

-Un coyote que estaba en una pequeña jaula, cuyo color de pelaje era café claro.

-Un gato egipcio que fue fotografiado en una jaula en la que apenas podía ponerse de pie.

Ninguno de los animales tenía alimento o agua, por lo que se consideró que estaban en condiciones de abandono, en las fotografías se pudo ver que la mayoría de los perros tenían marcados los huesos sobre la piel, el sitio tenía diferentes áreas verdes con árboles y ciertos espacios con tierra. Aunque el patio parecía amplio, las autoridades ordenaron el rescate de la fauna por la situación de descuido en la que se encontraba.