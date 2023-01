La diputada María Clemente protagonizó pelea en Twitter con Maca Carriedo

Porq no comentas en tus programas mis iniciativas, mis particiones en tribuna o en comisiones? Solo comentas mi actuar en el ámbito privado, no actuaré con base en una moral pequeña burguesa.



La vestimenta, la cuerpa, profesión, el gusto musical no tienen q ver con mi desempeño. https://t.co/5ghfO0nt4s