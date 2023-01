Por qué Ricardo Salinas Pliego se encuentra hospitalizado: “dicen que uno no sufre”

Ricardo Salinas PLiego es dueño de empresas como TV Azteca y Elektra. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El magnate mexicano, dueño de empresas como TV Azteca y Elektra, Ricardo Salinas Pliego, fue hospitalizado el pasado miércoles. Así lo dio a conocer él mismo por medio de sus redes sociales.

En su cuenta de Twitter, el magnate publicó una fotografía, en donde se le ve el brazo izquierdo inmovilizado con un aparato. Acompañó la publicación diciendo que su esposa, María Laura Medina de Salinas y él, mandaban un saludo a sus seguidores desde el Hospital Ángeles del Pedregal.

Explicó que lo operaron del codo izquierdo, por lo que estará “temporalmente jodido”. También mencionó que eso le había pasado por jugar mucho golf en diciembre.

“@MLMSalinas y yo los saludamos desde el hospital Ángeles Del Pedregal. Me operaron del codo izquierdo, así que su tío Richi está “temporalmente jodido” pero I’ll be back soon . Esto jóvenes, es lo que pasa por jugar tanto golf en Diciembre… Y luego dicen que uno no sufre”, puso el empresario en su publicación.

En otro comentario, dijo que, como siempre, había recibido la mejor atención en el hospital de Olegario Vásquez, a quien le llamó amigo, e informó que fue operado por el doctor Carlos Gargollo, y que se encontraban con él, el director del hospital José Luis Pohls, su médico familiar, el doctor Casillas, y su jefe de staff Jorge Nikaido, así como su esposa.

“Tendré tiempo libre para estar pendiente de mis redes, espero para el fin de semana estar de regreso trabajando en la oficina #FelizMiercoles y pongan en su lugar a los #Gobiernicolas mientras me recupero tengo la mano derecha libre para seguir en #Twitter con ustedes”, posteó el magnate, quien es considerado la tercera persona más rica de México.

Tras esto, no se hicieron esperar los comentarios de sus seguidores en Twitter. En uno de ellos, el usuario @Sebastianreend le preguntó que en qué clínica del IMSS se encontraba, a lo que el empresario le respondió “Es donde se atienden los #Gobiernicolas… el IMSS del pedregal o mejor conocido como el Hospital Ángeles del bienestar”.

Cabe destacar que el pasado mes de junio de 2022, el empresario también se encontró hospitalizado, así lo dio a conocer él, también por medio de sus redes sociales.

Salinas Pliego también estuvo hospitalizado en junio del 2022, por una operación del tabique. REUTERS / Stringer

Sin dar mayores detalles de su estado de salud o el por qué de su internamiento, dijo que tenía dos noticias, una buena y una mala. “No les quería decir pero bueno… hay que compartir de todo, muchos me dijeron que no dijera nada, he decidido que es necesario, hoy les tengo una buena y una mala”, escribió Salinas Pliego en su cuenta de Instagram junto a una fotografía donde lucía postrado en una cama de hospital.

El dueño de TV Azteca preocupó a sus seguidores, quienes por medio de comentarios en las redes, le desearon una pronta recuperación.

En un video, que también compartió en su cuenta de Instagram en esa ocasión, se mostró en la cama del hospital con una bata, y con algunos alimentos. En ese video dio más detalles del motivo de su hospitalización. Dijo que estaba internado en el Hospital Ángeles del Pedregal, debido a una cirugía para arreglarse el tabique desviado, pues dijo en la grabación que “no podía respirar”.

También dio a conocer las noticias buena y mala que había adelantado en la publicación anterior. “La buena para todos mis fans es que estoy muy bien, la mala para todos mis haters es que estoy muy bien y les voy a dar mas lata que antes, vengo con renovadas energías”, aseguró.

Ricardo Salinas Pliego es considerado una de las personas más ricas de México. De hecho, se encuentra en la tercera posición a nivel nacional, solo por detrás de Carlos Slim Helú y Germán Larrea Mota Velasco, con una fortuna de USD 12 mil 450 millones, según Forbes

