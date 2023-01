Manifestantes se opusieron a la construcción de la nueva ciclovía en Patriotismo

Vecinos de la colonia Escandón bloquearon vialidad como protesta ante la construcción de la nueva ciclovía. (Captura de pantalla @emelyndgarcia / @JaVo_eL_GaTo)

Durante la noche de este 25 de enero, vecinos de la colonia Escandón llevaron a cabo un bloqueo sobre la avenida Patriotismo, cruce con Benjamín Franklin, es el segundo día consecutivo que los manifestantes salen a las calles. Pues el miércoles 24 de enero también tomaron la vía principal para levantar la voz y de igual manera hubo retrasos en la movilidad.

Cuáles son las colonias más baratas para rentar en la CDMX al inicio de 2023 Para muchos habientes es importante contar con un departamento dentro de la capital, ya que la mayor parte de los trabajos y actividades diarias se desarrollan en el centro de la ciudad VER NOTA

El cierre de la vialidad se dio porque los habitantes de la zona se oponen a la construcción de una ciclovía que pasaría exactamente sobre la calle José Martín. Dicha manifestación provocó retrasos en la circulación y el desvío de los automovilistas por diversas rutas, los principales afectados fueron los que transitan en Circuito Interior, Río Churubusco hasta Patriotismo y Revolución.

Además de oponerse a la ciclovía, los vecinos rechazaron otras acciones, “No a la ciclovía, no a los parquímetros, no a las imposiciones de la alcaldía Miguel Hidalgo”, fueron algunos de las exigencias que plasmaron en carteles y lonas. De igual manera al impedir el paso en una avenida tan concurrida y crucial para los automovilistas, se registraron una serie de enfrentamientos entre los manifestantes y algunos ciclistas que querían seguir su camino por Patriotismo.

Hoy No Circula CDMX y Edomex para este viernes 20 de enero VER NOTA

Cabe mencionar que la construcción de dicha ciclovía inició desde el pasado mes de diciembre de 2022, en ese sentido, los vecinos de la colonia decidieron pronunciarse en contra porque la avenida se reduciría a dos carriles, el tránsito sería más lento por esa vía y los negocios de la zona también se verían afectados.

Este 25 de enero en la movilización, a diferencia de la noche anterior, se registró la presencia de personal de la alcaldía Miguel Hidalgo para establecer un diálogo con los habitantes de la zona, escuchar sus propuestas y alcanzar un acuerdo.

Las ciclovías han dividido opiniones entre habitantes de la CDMX. (Foto: Cuartoscuro)

Según datos oficiales de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), la red de ciclovías de la Ciudad de México se ha duplicado, por lo que actualmente alcanza un total de 380.72 kilómetros (km) que fomentan una movilidad sustentable. Entre 2019 y 2022, se han construido 206.3 km de ciclovías; lo que supera los 174.42 km creados en 14 años.

Al menos 20 personas resultaron intoxicadas tras nuevo percance en la Línea 7 del Metro CDMX Usuarios de la estación Barranca del Muerto fueron desalojados por la densa nube de humo provocada tras un corto circuito y se suspendió el servicio en el tramo San Pedro de los Pinos-Barranca del Muerto VER NOTA

En lo que va de 2022 se inauguraron 28.5 km de ciclovía confinada en avenida Insurgentes, se le proporcionó mantenimiento a 48.3 km de la red de ciclovías existentes, y durante el primer semestre de este año se construyeron 29 km nuevos de ciclovías en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Tlalpan.

En cuanto a biciestacionamientos, “La capital cuenta con 10 de estos espacios, de los cuales seis se han construido en esta administración. La SOBSE se ha encargado de la construcción de cuatro biciestacionamientos: El Rosario, Tláhuac, Los Olivos y Escuadrón 201″ informó la Secretaría.

Uno de los principales objetivos de los carriles exclusivos para ciclovías es que el sistema interconectado para que las y los usuarios puedan cambiar de modo de transporte, de bicicleta a metro; de bicicleta a Metrobús; de bicicleta a autobús. (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo al Gobierno de la Ciudad de México, esta estrategia es una de las más importantes en cuanto a Movilidad Integrada y Sustentable, pues se está buscando un sistema interconectado para que las y los usuarios puedan cambiar de modo de transporte, de bicicleta a Metro; de bicicleta a Metrobús; de bicicleta a autobús.

Las ciclovías han desatado opiniones diversas, no obstante, en materia de seguridad vial es muy claro que falta mucho por hacer. Ya que es necesario mejorar el respeto al ciclista, cultura que no se ha logrado a pesar de los esfuerzos que se han hecho.

SEGUIR LEYENDO: