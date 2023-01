PRD denunció a Adán Augusto López ante el INE por apoyo de futbolistas

(Foto: Twitter/Nora_Ruvalcaba)

Luego de los mensajes de Miguel Layún o Giovani dos Santos que dirigieron al secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, el PRD interpuso una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del funcionario por violar la ley.

El representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila, dio a conocer la denuncia interpuesta este martes 24 de enero, en la que acusó que el ex gobernador de Tabasco se benefició de la figura de personas públicas rumbo a los procesos electorales 2024.

“Presentamos formal queja en contra de Adán Augusto López Hernández en su calidad de secretario de Gobernación del Gobierno federal por beneficiarse de la figura de personas públicas en su carácter de futbolistas que de manera sistemática publican videos ‘saludando’ al secretario”, se lee en la denuncia.

El día de ayer presentamos una queja en contra del secretario de Gobernación Adán Augusto López por beneficiarse de la figura de personas públicas en su carácter de futbolistas que de manera sistemática publican videos "saludando" al secretario de Gobernación, lo que de manera pic.twitter.com/r7NeKSeABR — Angel Avila (@AngelAvilaPRD) January 24, 2023

El quejoso advirtió que, evidentemente, se trata de una campaña con fines político-electorales con el objetivo de posicionar a López Hernández de cara a los próximos comicios electorales.

Es por ello que el Sol Azteca acusó la presunta violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el marco de las aspiraciones presidenciales del también ex senador.

Asimismo, Ávila Romero expuso que se trata de actos anticipados de campaña, poniendo en práctica una estrategia similar a la utilizada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el pasado, cuando pagó a varios influencers para expresarse a favor del partido en veda electoral.

Futbolistas compartieron mensajes en favor de Adán Augusto López, de cara a la carrera presidencial 2024 (Especial/Tiktok/@almomento4t)

“La autoridad electoral debe investigar si se ‘contrató' a los futbolistas para que es estos hicieran alusiones al secretario de Gobernación, y de ser el caso, saber de dónde viene el posible financiamiento para estas actividades”, aseveró el ex dirigente nacional del PRD.

También pidió que se indague un presunto uso de recursos públicos ejercidos para esta probable campaña de promoción del titular de la Segob. “Volvemos a exigir a la autoridad que pueda fijar sanciones ejemplares para que las ‘corcholatas presidenciales’ no sigan pisoteando la ley y la Constitución de manera impune”, finalizó.

Por su parte, luego de las críticas en contra de los futbolistas que enviaron saludos y su apoyo al funcionario, haciendo uso de frases que se encuentran en bardas relacionadas al político, López Hernández, salió a deslindarse de los mensajes y lamentó los ataques contra Layún, Dos Santos y Braulio Luna.

En los últimos meses han aparecido diversas bardas en apoyo al titular de la Segob (Twitter/El libro negro)

“Lamento los injustos mensajes que han recibido jugadores por haberme hecho un saludos en redes, que de seguro fue de personas que quieren ayudarme y, como ya lo mencioné, no es el momento”, compartió el encargado de la política interior del país.

Por su parte, también reconoció y agradeció las diversas muestras de apoyo en distintas partes de la república; sin embargo, aseveró que la ley es clara con respecto a la propaganda electoral.

“Como titular de la Secretaría de Gobernación, me encuentro obligado no sólo a respetar el marco normativo que rige mi actuar, sino también debo velar por su cumplimiento (…) Aprovecho para exhortarles a que no se difundan mensajes o propaganda, que se haga uso de mi nombre, imagen o cargo público en redes sociales o cualquier medio de comunicación”, aclaró.

Miguel Layún explotó contra quienes lo acusaron de hacer campaña a favor de Adán Augusto (Instagram/ @miguel_layun)

Entre tanto, algunos de los futbolistas involucrados también desmintieron las acusaciones de ser parte de una presunta campaña política. “No creía necesario probar lo que es lógico, pero ante los ataques recibidos, quiero dejarles diferentes mensajes que mando a mis amigos/conocidos cuando me lo solicitan, todos con una misma estructura. Yo soy una persona a la cual NO le gusta la política, no veo noticias”, escribió Layún el pasado domingo.

Por su lado, Giovani Dos Santos pidió que no se le relaciones con la política. “Aprovecho este medio para deslindar mi imagen y cualquier mal uso que se le esté dando a este video que circula en redes, haciendo hincapié que NO fue realizado como parte de alguna campaña o algún fin de apoyo político en particular”, afirmó.

