Quién fue el general al que encerraron tras advertir los vínculos de García Luna con el narcotráfico

General Tomás Ángeles Dauahare (Cuartoscuro)

Actualmente Genaro García Luna es enjuiciado en la Corte de Brooklyn, Nueva York, acusado de delincuencia organizada; sin embargo, desde hace 15 años un ex militar advirtió al entonces Presidente de la República, Felipe Calderón, los vínculos de su secretario de Seguridad Pública con el crimen organizado.

El General Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) durante la administración de Calderón Hinojosa. Hace unos años, el militar reveló que le advirtió al mandatario federal sobre el contubernio de García Luna con el narcotráfico, así como de los errores en la estrategia de seguridad.

Así lo dio a conocer el ahora militar en retiro para el documental Guerra Híbrida de Daniel Marmolejo, lanzado en 2020. No obstante, al día de hoy, la familia del general advierte que Calderón y su gobierno le “destruyeron” la vida, pues lo acusaron de asociación delictuosa y lo encerraron en el penal del Altiplano por 11 meses.

Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

El sobrino de Tomás Ángeles, Humberto Gual, reveló en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez, del programa Los Periodistas que tras hablar con Felipe Calderón sobre los nexos del “súper policía” con el Cártel de Sinaloa aquel 9 de mayo de 2007, el general fue retirado y luego apresado.

Ángeles Dauahare expresó en el documental que aquel día, el presidente Calderón lo mandó a llamar a su oficina, y en una reunión privada en la que también participó el entonces secretario de Gobernación (Segob), Juan Camilo Mouriño, quien murió en un accidente aéreo en 2008, habló del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

“Me preguntó, yo contestaba. Una de sus preguntas que creo que le interesaba más era sobre García Luna. Le dije: ‘Señor Presidente, le voy a decir mi verdad, es mi verdad, no lo voy a engañar a usted ni a mis jefes, porque mi comentario puede generar decisiones dañinas para el país’. Le di mi versión, me lo pidió por escrito. Días más tarde se lo hice llegar”, platicó.

Ángeles Dauahare salió de prisión en 2013 tras no comprobarse su culpabilidad (AP Photo)

“¿Qué le dije? El involucramiento de García Luna en el narcotráfico y en otras cosas. El tema importante es el del narcotráfico. Estaba enterado. Ese mismo día, ya después de eso, platicando él y yo solos, de pie a un lado de su escritorio –me refiero al licenciado Calderón–, ahí le dije que su estrategia estaba mal y por qué estaba mal”, agregó.

El general fue retirado meses después, en 2008, a causa de su edad. Sin embargo, se comenzó una investigación en su contra, por lo que en mayo de 2012 fue detenido, a meses de que el gobierno de Calderón terminara. Fue acusado de tener vínculos con el Cártel de los Beltrán Leyva, por lo que lo recluyeron en el Penal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Fue 11 meses después, el 17 de abril de 2013 que salió de prisión, luego de que un juez determinó la suspensión del proceso por falta de pruebas en su contra, pero el daño ya estaba hecho.

El próximo lunes 23 de enero comenzará el juicio en contra de Genaro García Luna (REUTERS/Jane Rosenberg)

“Mi tío hizo el llamado, dijo quién era este García Luna. Y bueno, las consecuencias las pagó con 11 meses de prisión en Almoloya y obviamente a toda la familia nos devastó”, relató Humberto Gual.

“Sé muy bien todo lo que pasó. Sé que le inventaron testigos protegidos, que él tenía contacto con los Beltrán Leyva. Mi tío no tiene ni un bien, es una persona que siempre vivió de la institución, de su trabajo como militar. Le inventaron que recibía dinero”, agregó.

