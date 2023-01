¿Karla de la Cuesta demandó a Gloria Trevi en EEUU?; esto dijo la víctima del clan Andrade

(Instagram)

Tras 20 años de que Gloria Trevi fuera declarada inocente por presunta corrupción de menores, la cantante de Todos me miran está enfrentando un nuevo proceso legal en Estados Unidos por los señalamientos de atraer a menores de edad a una red sexual en México.

De acuerdo con la información compartida por la revista Rolling Stone, habrían sido dos demandantes quienes interpusieron la demanda en contra de la cantante, argumentando que -cuando tenían 13 y 15 años respectivamente- acudieron a un concierto de la intérprete y, mientras bailaban, Trevi se les habría acercado para ofrecerles unirse a la capacitación musical de Sergio Andrade.

Ante estos datos los rumores sobre quienes podrían ser las personas que interpusieron la denuncia comenzaron a surgir y el nombre de Karla de la Cuesta se hizo presente rápidamente.

Y es que, Karla, Karola y Katia de la Cuesta fueron tres hermanas que terminaron siendo reclutadas en el Clan y tras los abusos físicos y sexuales, dos de ellas habrían tenido hijos de Andrade.

Fue ante estas especulaciones que, durante una entrevista con De primera mano, Karla de la Cuesta rompió el silencio y aclaró si ella es una de las personas que denunció a Trevi ante las autoridades estadounidenses.

“El punto no es si soy yo o es quien, yo decirte que, en primer lugar no es un momento complicado, es un momento de mucha fortaleza, de mucha claridad”, destacó.

En este sentido, de la Cuesta hizo un llamado a los medios para que trataran la información con la sensibilidad y respeto que se requiere.

“Tengo más de diez años con una fundación que se llama Alas abiertas donde puedo trabajar estos temas de manera muy seria y justamente creo que hoy le toca a los medios de comunicación es ser serios y darle ese respeto a las víctimas que alguna vez no se les dio”, remarcó.

Asimismo, Karla aseguró que era importante proteger la identidad de las víctimas que denunciaron y remarcó que sólo estaba hablando en esta ocasión sobre el tema por la buena relación que tiene con Gustavo Adolfo Infante.

“Esa demanda, es una demanda civil en Estados Unidos, donde justamente se está protegiendo la identidad de las víctimas, los nombres de quien sean las víctimas, eso es una especulación y creo que hoy es tiempo de que los medios también tomen esa parte social, seria, de derechos humanos(...) si algo no hacemos, ni queremos es publicidad, siempre me he rehusado a dar entrevistas, la única que di, la di por los años que tengo de conocerlo”, añadió.

Finalmente, de la Cuesta dejó en claro que las motivaciones de las víctimas eran completamente válidas y resaltó que, desde su perspectiva, el tratamiento de la información estaba siendo sesgada a favor de Gloria Trevi.

“Es una demanda civil y les pido a las personas que están diciendo que es por dinero, que si es por dinero, pues que bueno porque las víctimas se lo merecen, pero en algunos de los programas se habla de la demanda de la contraparte que también demandó civilmente y cuando hablan de esa demanda hablan de que es por justicia, pero cuando hablan de las demandas de las víctimas dicen que es por dinero, ¿cuál es la diferencia? si las dos son demandas civiles y las dos son demandas en Estados Unidos”, expresó.

