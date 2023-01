Amílcar Sandoval pidió a la FGJ no abandonar la línea de sabotaje en investigaciones del Metro de la CDMX

Diputado de Morena pidió no descartar la línea de investigación que apunta a sabotaje en el Metro (Foto: AP Foto / Fernando Llano)

Pablo Amílcar Sandoval, diputado federal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), exhortó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a no descartar ninguna línea de investigación en relación a los incidentes recientes en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro capitalino, incluida la que señala la posibilidad de sabotaje.

Epigmenio Ibarra acusó a la oposición de sabotaje en el Metro: “Siempre han sido criminales” El fiel aliado de la 4T indicó que los sexenios anteriores se caracterizaban por compartir los mismos objetivos del crimen organizado, sin importarles que “muera gente inocente” VER NOTA

Durante una conferencia de prensa, el también presidente de la Comisión Permanente señaló este martes 17 de enero que no sería la primera vez que ocurren, por lo que sería importante que la autoridad competente dé seguimiento ante la posibilidad de que que actividades ilícitas de esta naturaleza se pudieran haber realizado.

“Ha habido casos de sabotajes en el Metro de la Ciudad de México y éstos se han vinculado, en algunas ocasiones, con diversos grupos dentro del Metro, incluso con parte del sindicato, por sus filiaciones políticas”

El legislador planteó que se realice una investigación seria en torno a estos acontecimientos en el Metro, pues consideró “muy poco común que estén pasando tantos eventos” con tan poco tiempo entre ellos, mismos que, muchas veces, desencadenan en accidentes “muy lamentables, lo que podría tener una intencionalidad política”.

“Nosotros tenemos claro que debe haber una investigación, y no se debe descartar ninguna línea de investigación, incluida la del posible sabotaje”

Cabe recordar que en días recientes se perpetraron diversos incidentes en el Metro, los cuales han tenido como consecuencia el deceso de una joven estudiante de la UNAM. El incidente más destacado fue el choque entre dos convoyes del Metro entre las estaciones Potrero y La Raza de la Línea 3, mismo en el que falleció Yaretzi Adriana de 18 años; como si esto no fuera suficiente, ocurrieron otros incidentes que entorpecieron el servicio.

“Otra cantaleta”: AMLO defendió presencia de la Guardia Nacional en el Metro CDMX y Gabinete Federal VER NOTA

Por ejemplo, hubo un incendio en la estación Politécnico de la Línea 5, por lo que los trabajadores del STC tuvieron que evacuar a los usuarios, apagar el fuego, arreglar el incidente y restablecer el servicio. Además, en la estación Polanco de la Línea 7 un vagón se desprendió, partiendo el convoy a la mitad en una de las estaciones más emblemáticas de la capital. Asimismo, en concordancia con la teoría del sabotaje, se confirmó la detención de una mujer que aventó las aspas de una lavadora a las vías del Metro.

La jefa capitalina recorrió con trabajadores del metro el lugar del accidente del pasado 7 de enero (Foto: Twitter / @Claudiashein)

En otras noticias, Sandoval Ballesteros resaltó que la Permanente abordó diversos exhortos, como el dirigido a la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a operaciones con recursos de procedencia ilícita presuntamente realizadas por Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, ex delegado en Coyoacán, exdiputado local y ex diputado federal, que permitan a la República de Chile conceder su extradición.

Suman cuatro personas detenidas en el Metro CDMX por presunto ataque a las vías de comunicación Luego de que autoridades capitalinas consideraran que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) ha padecido sabotajes para desestabilizar la administración de Claudia Sheinbaum, los arrestos de usuarios han aumentado en la última semana VER NOTA

Al respecto, dijo que en la legislación chilena el enriquecimiento ilícito se plantea como un delito que amerita un año de pena, “creo que son reminiscencias del régimen pinochetista”, calificó; además, recordó que existen tratados entre México y Chile para hacer una extradición por corrupción.

De tal modo que la extradición del ex funcionario mexicano podría materializarse con respeto al Estado de derecho chileno y mexicano, por lo que el ex legislador, que fue desaforado por la presunta responsabilidad en los actos señalados por la FGJCDMX, podría ser obligado a venir a México para responder ante el proceso judicial.

En este contexto, se recuerda que cuando la Cámara de Diputados realizó el desafuero contra Mauricio Toledo, el ex diputado no fue al Palacio Legislativo de San Lázaro y, coincidentemente, se fue a Chile, país donde también puede residir libremente pues su mamá es de ese país y reclamó la nacionalidad. Desde entonces, no ha regresado a México.

SEGUIR LEYENDO: