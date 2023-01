Alfredo Adame ya le pagó a Diana Golden pero aún le debe una disculpa pública

Diana Golden exige que Alfredo Adame se disculpe con ella como lo dicta la sentencia de la demanda que ganó, pues él se niega a hacerlo (CUARTOSCURO)

Pese a que Alfredo Adame aseguró hace unos días que cumplió con su sentencia al pagar lo que se le exigió por perder la demanda que inició Diana Golden, ahora la exesposa del actor negó que Adame haya completado con lo que le ordenó el juez del caso.

Y es que según afirmó la colombiana en un encuentro con los medios, el ex presentador de Hoy aún no cumple con lo más importante de la sentencia, que es que le ofrezca una disculpa pública.

“Falta la disculpa pública, que es lo más importante, que es lo que yo quiero. Ya se lo pidieron, no espero, es la sentencia. Él no ha terminado de cumplir la sentencia”

Alfredo Adame pagó la indemnización que debía a Diana, con lo que habría cumplido con la sentencia, según él (Getty Images)

Cabe recordar que el protagonista de Bajo un mismo rostro anteriormente aseguró que él no pagaría a Goldenberg la reparación del daño, por ello que se haya tardado más de tres años en finalmente cumplir con su sanción.

Por ello es que Diana hizo hincapié en que Alfredo no tiene la última palabra en qué es lo que debe cumplir o no, por lo que seguirá exigiendo la disculpa pública y no dará por concluido este caso hasta que él se pronuncie ante los medios para pedirle perdón.

“No es lo que él quiera ni lo que tú digas ni lo que yo diga, es lo que diga el juez (...) La difamación hacia mi persona durante tantos años y ya meterse con mi mamá, no tiene medida, sinceramente, pero a mí qué me importa”

Según detalló Diana, desconoce cuánto tiempo le dio el juez a Adame para cumplir con la disculpa pública, pero señaló que de no hacerlo, le podrían una multa al histrión.

Fue el 3 de enero que Alfredo Adame destapó que finalmente pagó casi 30 mil pesos a Diana por la demanda de difamación que ella inició en 2019.

Fueron 28 mil 210 pesos la cifra que el actor tuvo que pagar a su exesposa por haberla llamado “drogadicta” y “mitómana”, entre otras cosas, a la histrionisa. Durante la emisión de Venga la Alegría, el actor acusó que él no entendía el porqué debía cumplir con tal sentencia y aseguró que “hubo mano negra”.

En noviembre de 2022 el ex esposo de Mary Paz Banquelles señaló que en ningún lugar le indicaron que debía pedir una disculpa pública, si no que únicamente le ordenaron pagar los más de 28 mil pesos y que la sentencia se hiciera pública en medios.

“Ni hay disculpa pública ni hay absolutamente nada, lo que el juzgado pidió es nada más que se publique la sentencia, que decimos que es una sentencia sin fondo ni forma porque dice: ‘A pagar 28 mil 210 pesos y que se publique esta sentencia’, no es disculpa pública, un yo me arrepiento, no dice nada”, dijo Adame entrevista con Marco Antonio Silva.

Diana, por su parte, dijo que seguirá esperando que Alfredo se disculpe, pues el dinero siempre fue lo que menos le importó de este caso. Asimismo, no quiso dar detalles de cuánto recibió por reparación del daño.

Desde que fue acusado como culpable de difamación y daño moral, el actor ha acusado que este juicio no se llevó a cabo de la forma correcta (CUARTOSCURO)

En 2019, Golden inició la demanda en contra del protagonista de Fuga al destino debido a que se dedicó a hablar mal de ella en los medios después de que se separaron. La colombiana ganó este proceso, por lo que él tuvo que reparar el daño con la sentencia.

Durante los últimos años, Diana exigió obtener su dinero, pero Adame se negaba a pagar.

