Shakira y Bizarrap suman otro día en la cima del ranking de los videos más reproducidos en YouTube México

YouTube se ha convertido en uno de los medios favoritos del público para pasar un rato agradable en el tiempo libre. (Infobae/Jovani Pérez)

Aunque redes sociales como Facebook e Instagram están apostando cada vez más por los videos, lo cierto es que YouTube sigue siendo el rey de al ser la segunda página más visitada en el mundo sólo por detrás del buscador Google.

YouTube tiene presencia en 104 países y está disponible en 80 idiomas, por lo que no sorprende que en dicha plataforma puedas encontrar un video de BTS, pasando por videos de terror hasta llegar a contenido educativo sobre cómo resolver una ecuación.

La plataforma estadounidense, surgida en el año 2005, se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo y prueba de ello es que a ella se suben más de 500 horas de contenido cada minuto, al día son vistos 5 mil millones de videos y las ganancias se estiman en 15 mil millones de dólares al trimestre.

Ante estas cifras podría ser un tanto difícil perderse las novedades o los clips que están siendo los más populares, es por eso que YouTube cuenta desde 2018 con diversas listas en donde se pueden consultar los artistas más escuchados, los videos más vistos y cuáles son las tendencias del día en tiempo real.

Acá el listado de los 10 nuevos videos que están en tendencia este martes 17 de enero en México:

1.

Artista: Shakira y BZRP

Video: Music Sessions, Vol. 53

2.

Artista: Miley Cyrus

Video: Flowers

3.

Artista: Delarue & Morad

Video: Generación Maldita

4.

Artista: Miguel Polo

Video: Quevedo | BZRP Sessions #52 (Letra)

5.

Artista: Myke Towers & Justin Quiles

Video: Whiskey y Coco

6.

Artista: La Joaqui, TINI & Steve Aoki

Video: Muñecas

7.

Artista: Taeyang ft. Jimin de BTS

Video: VIBE

8.

Artista: Luis Fonsi & Lola Indigo

Video: Corazones rotos

9.

Artista: Joana Santos

Video: Esas noches de Bohemia

10.

Artista: Tiago PZK

Video: Bemaste

Los 10 clips más vistos del 2022

La música urbana lideró en México en el 2022. (REUTERS/Lucy Nicholson)

Con cerca de 57 millones de usuarios en México a nivel mensual, este país se ha convertido en uno de los mercados más importantes para la plataforma de videos, por lo que el saber cuáles fueron los 10 clips más reproducidos del año siempre causa intriga.

En México, el 2022 estuvo inclinado a música regional pero también urbana y entre los artistas que destacaron estuvieron Bad Bunny y el mexicano Christian Nodal, quienes aparecieron en más de una ocasión en el ranking de lo más reproducido del año pasado.

Quien se llevó la corona de ser el artista con el video más reproducido fue Eder Muñoz con su tema Chale; seguido de la colombiana Karol G que tuvo un gran año y logró posicionarse en el gusto del público mexicano con su clip Provenza.

El tercer y cuarto lugar está ocupado por el puertorriqueño Bad Bunny, quien no paró de ser reproducido por los usuarios mexicanos de la plataforma de videos con sus sencillos Tití me preguntó y Me porto bonito, ésta última en colaboración con Chencho Corleone.

En la quinta posición se quedó la dupla de Shakira y Rauw Alejandro con su canción Te felicito; seguido del mexicano Christian Nodal y su video para Ya no somos ni seremos.

En la séptima posición está Víctor Cibrian con su tema En el radio un cochinero (Lluvia de balas); mientras que en el octavo lugar está el soundtrack No se habla de Bruno de la película Encanto.

Finalmente, en los últimos dos peldaños se encuentra el sencillo Ojitos lindos de Bad Bunny, mientras que cerrando el ranking de lo más reproducido el año pasado se encuentra la colaboración de Luis Alfonso Partida “El Yaki” junto a Grupo Firme, para el éxito Dile a tu orgullo.

