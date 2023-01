FGR buscará acusar por tercera ocasión a Emilio Lozoya por el caso Odebrecht

30-10-2014 Emilio Lozoya Austin, antiguo director de PEMEX ECONOMIA CENTROAMÉRICA LATINOAMÉRICA MÉXICO INTERNACIONAL ANTHONY HARVEY

Este martes 17 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) intentará acusar por tercera ocasión a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el caso Odebrecht, durante la audiencia intermedia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

Por qué pobladores de Morelos trataron de obligar al alcalde de Zacualpan a firmar su renuncia Además de ser destituido el ex edil también fue detenido por las autoridades estatales VER NOTA

La cita judicial fue programada a las 10:00 horas, y ante la incógnita de si la defensa de Lozoya alcanzó un acuerdo reparatorio, lo previsto era que la FGR formulará verbalmente la acusación contra el ex directivo por presuntamente haber recibido sobornos por 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña a cambio de contratos del gobierno federal (durante el sexenio de Enrique Peña Nieto).

Cabe la posibilidad de que el equipo legal del ex director de Pemex solicite una nueva prórroga, alegando la necesidad de recabar elementos de prueba a su favor, como ha sucedido en las audiencias anteriores.

Fotografía de archivo donde aparece el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya. EFE/José Méndez

De no alcanzar un acuerdo, la FGR podría solicitar una sentencia contra Lozoya Austin de hasta 46 años y medio de prisión. considerando que también pidió una condena de más de 20 años para Gilda Margarita Austin, madre del acusado, por presuntamente colaborar en sus operaciones financieras.

Este es el precio de las gasolinas en México para el 16 de enero VER NOTA

En la audiencia intermedia de este 17 de enero, las partes confrontarán los datos y medios de prueba para determinar su legalidad y su pertinencia para poder ser presentados durante el juicio.

No obstante, la estrategia de Lozoya es evadir el juicio y desde hace meses ha intentado un acuerdo reparatorio tanto para el caso de Odebrecht como el de Agronitrogenados.

AMLO consideró poca la oferta de Lozoya

El 4 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al mensaje que la defensa de Emilio Lozoya lanzó un día antes, en busca de llegar a un acuerdo reparatorio para el caso de Agronitrogenados .

Cuáles son los precios de las gasolinas en Nuevo León este 16 de enero VER NOTA

“Nosotros coincidimos absolutamente con su política de anticorrupción”, así fue como el abogado Miguel Ontiveros Alonso reafirmó la disposición del ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) para contribuir con la Fiscalía General de la República (FGR) y la empresa estatal.

(Cuartoscuro y Europa Press/ Anthony Harvey)

Y aunque AMLO se mostró flexible a la alternativa para que Lozoya Austin lleve su proceso en libertad, bajo la condición de cumplir en su totalidad con la reparación de daño, el Jefe del Ejecutivo también puso en duda el concepto reparatorio que ofertan sólo por el caso de Agronitrogenados.

“Está muy poquito. (...) No es esa la cantidad. Aquí no se puede asegurar cuánto fue el daño, pero sí hay peritajes y auditorias. Estoy seguro que esa cantidad no es”.

La Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero acusa al ex funcionario del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) de recibir un soborno de USD 3.4 millones por la compra inflada de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, en Veracruz, a Altos Hornos de México (AHMSA)

El 3 de enero pasado la jueza, Verónica Gutiérrez Fuentes, aplazó por tercera (y última) ocasión la audiencia de Lozoya Austin, luego que su defensa solicitara un plazo mayor para desahogar las pruebas presentadas. La nueva fecha se calendarizó para el próximo 16 de febrero en los juzgados del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México (CDMX).

Es pertinente señalar que en este periodo, la defensa de Emilio Lozoya buscarán llegar a un acuerdo reparatorio con el objetivo de evitar el juicio y eventual condena - que podría alcanzar los 61 años de prisión - contra el también acusado por asociación delictuosa. Para ello, la parte acusada habría planteado ofrecer aproximadamente USD 10 millones a fin que la FGR desista de las acusaciones en los dos grandes casos de corrupción que Lozoya ha arrastrado: Agronitrogenados (USD 3.4 millones) y Odebrecht (USD 7.3 millones).

“La postura de esta defensa es firme, vamos a informar al señor juez que continúa en la edificación del acuerdo reparatorio con Pemex para los efectos de que se declare la extinción de la acción penal. Asimismo, vamos a informar que seguimos analizando algunos de los materiales”, abundó Ontiveros Alonso.

SEGUIR LEYENDO: