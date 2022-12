Desde uso de celular a comida gourmet: los lujos de Emilio Lozoya en prisión, según Lourdes Mendoza

2021: el año en el que Emilio Lozoya cambió el lujo por la prisión. (Fotoarte: Infobae México)

De acuerdo con la periodista Lourdes Mendoza, a pesar de permanecer tras las rejas en el Reclusorio Norte, Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), se sigue burlando del pueblo mexicano.

Y es que este martes aseguró que el ex funcionario señalado de participar en la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para beneficiar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y enriquecerse personalmente, tiene acceso a lujos como una celda y un baño privado, teléfono móvil, servicio de comida a domicilio de restaurantes ostentosos, e incluso, botellas de vino de alta gama.

En entrevista para El Universal, Mendoza precisó que dichos privilegios son costeados por él mismo, aunque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) afirmó que sus cuentas están bloqueadas desde mayo de 2019.

“¿Porqué le permiten ser un virrey en prisión si se burló de las autoridades?, ¿Por qué tantas consideraciones con el ícono de la corrupción? (…) El poder continúa protegiéndolo porque hasta el cierre de mi libro la FGR no le ha abierto carpeta alguna por la falsedad de declaraciones en mi contra”

(Foto: Twitter/lumendoz)

Cabe mencionar que la periodista demandó a Lozoya Austin por daño moral, pues la acusó en agosto de 2020 de supuestamente recibir un bolso de la marca Chanel, comprada con dinero de dichos sobornos, y por parte de Luis Videgaray Caso, ex secretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda. Por lo anterior fue bautizada en redes sociales, incluso por funcionarios de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T), como #LadyChanel y fue despedida de Radiopolis.

Incluso, en mayo pasado obtuvo una sentencia a su favor por lo que Lozoya Austin deberá resarcir el daño económico e indemnizarla con 500 mil pesos.

Sin embargo, Mendoza señaló que seguirá adelante con la batalla legal frente a las falsas acusaciones

“Seguiré contra viento y marea hasta obtener un documento que diga que soy inocente, pues ya ves que son tres instancias, le gané dos, pero no me voy a detener hasta que este delincuente confeso diga que yo soy inocente”

La semana pasada, Lourdes Mendoza, presentó el libro “Con la frente en alto. Testimonio contra la impunidad.”, en el que relata a detalle el linchamiento mediático del que fue víctima tras la violencia de género ejercida en su contra por parte de Emilio Lozoya y el gobierno federal desde que se le acusó falsamente.

“Fui el tiro por la culata en esta demanda (caso Obedrecht), pero no hay mal que por bien no venga… En México, solo muerta o sangrando eres escuchada y yo no me voy a callar”, subrayó.

Desde hace meses, Lozoya busca continuar enfrentando su caso bajo la figura de libertad condicional, como estaba antes de aquella noche del 9 de octubre de 2021, cuando Mendoza lo descubrió y difundió en redes sociales que estaba disfrutando con amigos de una comida en el restaurante Hunan, en Lomas de Chapultepec (CDMX), a pesar de ser “controlado” con un brazalete electrónico y estar en condición de “arraigo domiciliario”.





