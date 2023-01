Del plagio de Yasmín Esquivel al narco en CU: los grandes pendientes de Graue al frente de la UNAM

El periodo de Enrique Graue ha sido señalado por muchas situaciones al interior de la comunidad universitaria (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cambiará de rector este 2023, por lo que una nueva persona asumirá el poder en la máxima casa de estudios, luego de que Enrique Graue Wiechers estuviera al frente de la institución en dos periodos (2015-2019 y 2019-2023).

Del reproche a la UNAM por plagio de ministra a la Guardia Nacional en el Metro, el resumen de la mañanera Lo más relevante de la conferencia mañanera del presidente de México este jueves VER NOTA

Sin embargo, en sus casi ocho años al frente de la Universidad, los escándalos han seguido sus periodos, el cual estaría concluyendo con el anuncio de que la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel -que realizó en 1987- es “una copia sustancial” de la que realizó el abogado Edgar Ulises Báez un año antes.

No obstante, presuntos problemas de narcotráfico, violencia con grupos porriles, acusaciones de violencia de género y acoso sexual, se suman a la serie de problemáticas que tuvo que combatir el médico de profesión para evitar que se profundizaran al interior de la comunidad universitaria.

Problemas de narcotráfico

Durante el partido Pumas vs Chivas, en 2018, en la pantalla del estadio de CU se proyectó la leyenda "¡Fuera narcos de la UNAM!" (Cuartoscuro)

Fue en febrero del 2018 que se destapó un supuesto problema de narcomenudeo al interior de las diferentes instalaciones de la UNAM, luego de que se viviera una balacera en la Facultad de Contaduría y Administración Ciudad Universitaria donde fallecieron dos hombres de 20 y 29 años.

La FES Aragón determinó que la tesis de Yasmín Esquivel es una “copia sustancial” El trabajo de la ministra habría incurrido en una falta tras el análisis de los documentos presentados por ambas partes VER NOTA

Tras dicho acto, la Universidad decidió aumentar la vigilancia e iluminación en todos los lugares donde existieron denuncias de venta de drogas, además de la creación de la campaña ¡Fuera Narcos de la UNAM! -que fue criticada por la comunicad-; sin embargo, eso no ha evitado que las denuncias continúen. De acuerdo a datos oficiales y previo a la pandemia por COVID-19, por año se habían denunciado 347 veces casos de narcomenudeo.

No obstante, previo al estallido de violencia -que no se ha vuelto a repetir, hasta el momento de publicación de esta nota-, en el Consejo Universitario ya se habían expresado preocupaciones por el aumento de dichos casos no solo al interior de las instalaciones, sino en diferentes puntos del país.

El Consejo General de la Abogacía Mexicana exigió la renuncia de Yasmín Esquivel La organización argumentó que es “éticamente insostenible” que continúe laborando después de haber sido comprobado su plagio de tesis VER NOTA

“Nos sumamos, de manera abierta y decidida, a la indignación de la Universidad expresada en su rector, en la exigencia a las autoridades de los distintos niveles de gobierno para que no haya impunidad para los responsables de los ilícitos cometidos contra los universitarios y reiteramos la exigencia para que cumplan con su labor fundamental, garantizar la seguridad de todos los universitarios y de todos los mexicanos”, expresó la Comisión Especial de la UNAM, tras algunas denuncias de venta y consumo de drogas y alcohol.

Violencia de porros

Miles de estudiantes facultades, preparatorias y CCH marcharon de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hacia rectoría para exigir que salgan los grupos porriles de la UNAM, así como exigir justicia para los estudiantes agredidos durante una marcha en Ciudad Universitaria (SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

En ese mismo año, pero en septiembre, las actividades de la Máxima casa de estudios se pararon debido a que día 3 de aquel mes se presentó un ataque a alumnos por parte de grupos de choque, mejor conocidos como porros, lo que provocó que la comunidad pidiera más seguridad y garantizar un ambiente alejado de dichas agrupaciones.

Aquel día, el enfrentamiento se dio en las inmediaciones de Rectoría cuando un grupo del alumnado del Colegio de Ciencias y Humanidad (CCH) Azcapotzalco se manifestaba para solicitar mejoras en las condiciones del plantel; no obstante, fueron reprimidos al ser atacados con piedras, bombas caseras y palos.

Cuatro estudiantes resultaron lesionados, de los cuales dos tenían heridas de gravedad; ante tal reporte, la comunidad se manifestó en el campus central de la UNAM, donde se reunieron más de 30 alumnos, para pedir la expulsión de los grupos de choque.

Para apaciguar los ánimos, el rector dio a conocer que fueron expulsados 18 estudiantes, los cuales tuvieron que responder ante el Tribunal Universitarios por los hechos que se realizaron en Ciudad Universitaria: “He firmado ya la expulsión definitiva de 18 individuos inscritos en la Universidad y están siendo enviadas al Tribunal Universitario para su ratificación”.

Acusaciones de violencia de género

Estudiantes de la Preparatoria 9 convocaron a una marcha para reiterar las demandas de castigo a los profesores y alumnos acusados de violencia de género, por esta razón y otras demandas mantienen un paro de actividades en el plantel que ya lleva más de dos meses (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Pese a que ocurrían denuncias y casos de abuso sexual desde años atrás en la comunidad universitaria, fue luego del feminicidio de Lesvy Berlín Osorio en 2017 -que ocurrió dentro del campus central- que comenzaron a destaparse y a hacerse cada vez más públicas denuncias sobre dicha temática, en su mayoría con mujeres como las víctimas.

Dichos casos sobresalieron de la comunidad universitaria, aunque comenzaron a darse paros de actividades en los diferentes planteles, también la movilización involucró a la ciudadanía pues se organizaron marchas pidiendo que se tomaran seriamente los señalamientos de las alumnas.

Lo anterior llevó a las autoridades a comenzar investigaciones, tanto así que previo a la pandemia, durante 2020, de las 309 personas señaladas como agresoras por violencia de género, la UNAM abrió 294 carpetas de investigación, el resto no pudieron ser investigadas por la Máxima casa de estudios, debido a que no pertenecían a la comunidad.

De los expedientes que se concluyeron, solo en 62 hubo sanciones; mientras que en tres casos, la Universidad no encontró elementos para sancionar; en uno se tuvo “un procedimiento alternativo”; en dos hubo desistimiento de la persona quejosa; y en otros dos casos, la persona agresora presentó su renuncia a su cargo.

Plagio de tesis de la ministra

El último problema que tiene registro fue la acusación de plagio en la tesis de la ministra de Yolanda Esquivel, la cual destapó un medio de comunicación; sin embargo, tras muchas investigaciones, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón determinó que el trabajo de investigación fue una “copia sustancial”.

“El comité ha elaborado un Dictamen Técnico Académico del cual se desprende que, la tesis elaborada en 1987 es copia sustancial de la original presentada en 1986 por el exalumno de la Facultad de Derecho”

Pese a que el rector pidió que el caso no involucrara el prestigio de la UNAM, la máxima casa de estudios determinó que, aunque se comprobó el plagio, en realidad no existen los mecanismos para poder quitarle el título a la ministra.

SEGUIR LEYENDO: