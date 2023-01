La Polar: liberaron a trabajador vinculado a la muerte de Antonio Monroy

Apenas hace unos días la Fiscalía de la CDMX había informado de la medida de prisión preventiva par Román "N" (Foto: especial)

Un trabajador de La Polar, identificado como Román Ignacio “N” fue puesto en libertad por un juez de control. Cabe recordar que dicha persona había sido acusado de presuntamente haber participado en la muerte de Antonio Monroy Jiménez.

La liberación fue dada a conocer la tarde del lunes 16 de enero en redes sociales por la periodista Azucena Uresti. Apenas el pasado 11 de enero se le había dictado prisión preventiva al ahora liberado.

Román “N”, identificado como jefe de valet parking de La Polar, fue detenido luego de que se diera a conocer la muerte de Antonio Monroy.

#ÚLTIMAHORA | Un juez de control dejó en libertad a Román Ignacio Torres Ramírez, trabajador del restaurante "La Polar", acusado de haber participado en el asesinato de Antonio Monroy, registrado el siete de enero en ese establecimiento. pic.twitter.com/G168QPhoKP — Azucena Uresti (@azucenau) January 16, 2023

Cabe recordar que la persona ahora liberada se declaró inocente durante su audiencia, incluso dijo que el fue el que solicitó el apoyo de las autoridades de seguridad en la zona cuando ocurrió la muerte de Antonio Monroy.

El pasado 9 de enero la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) anunció el inicio de una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en La Polar y anunciaron la detención de Román Ignacio “N”.

También durante el miércoles 11 de enero fueron detenidos dos hombres que podrían estar involucrados en la muerte ocurrida en las inmediaciones de La Polar. Los individuos fueron asegurados luego de un cateo y fueron identificados como Braulio N y Oskar N. Cabe destacar que a las personas les fueron aseguradas armas de fuego y dinero n efectivo.

La Fiscalía del la CDMX anunció la captura de Braulio "N" y Oskar "N" tras un cateo (Captura de pantalla: Fiscalía CDMX)

“Presentaremos ante un juez de control a dos hombres detenidos por elementos de la Policía de Investigación (PI) durante un cateo en un restaurante bar de la alcaldía Cuauhtémoc, para esclarecer el homicidio de una persona. En la diligencia se aseguraron armas de fuego y dinero en efectivo”, compartió la Fiscalía de la Ciudad de México a través de redes sociales.

Antonio Monrroy Jiménez tenía 59 años, presuntamente fue golpeado hasta su muerte por trabajadores de La Polar. La victima fue encontrada inconsciente por policías a las afueras del establecimiento.

Según los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) al lugar llegaron paramédicos para auxiliar a Antonio Monroy, quien fue diagnosticado con un paro cardiorrespiratorio tras múltiples golpes.

Sandra Cuevas se comprometió impedir la reanudación de operaciones de La Polar (Foto: Captura de pantalla/Twitter/SandraCuevas)

Por su parte la alcaldesa Sandra Cuevas compartió un mensaje en el que aseguró que su administración no tolerará este tipo de acciones, indicó que se comunicó con los familiares de la víctima y hasta se comprometió a que el establecimiento no reabriera.

“Estoy en contacto con los familiares de la persona que perdió la vida en el restaurante ‘La Polar’. Un mensaje a empresarios y restauranteros: el gobierno de Cuauhtémoc no tolerará acciones atroces; me encargaré jurídicamente que este establecimiento jamás reanude operaciones” dijo en un video publicado en redes sociales.

La alcaldesa también denunció que recibió amenazas de muerte tras sus declaraciones sobre el establecimiento. Durante una conversación con la conductora Adela Micha la mandataria desestimó los comentarios y hasta dijo que “le dan risa”.

La Polar (Foto: Twitter/@AlcCuauhtemocMx)

Asimismo señaló que hay registro de amenazas hechas por los dueños del establecimiento a clientes que se quejan por los malos tratos dentro del local. Además reafirmó: “Si creen que a mí me van a amedrentar, me dan risa, y este lugar no se vuelve a abrir”.

Cabe destacar que no es el único caso de violencia en La Polar, pues una grabación compartida por el periodista Carlos Jiménez mostró una golpiza por parte de presuntos trabajadores del lugar en contra de clientes.

