Pangolín rescatada del tráfico ilegal sobrevive a diagnóstico médico sin precedentes

Heritage, una pangolín hembra, fue rescatada de traficantes de vida silvestre durante una operación encubierta que evidenció una vez más la violencia del comercio ilegal de animales, pues los responsables, arrestados por cazar furtivamente al ejemplar, la mantuvieron sin comida ni agua durante aproximadamente dos semanas antes de intentar entregarla a un comprador dentro de una bolsa.

“Estaba demacrada y deshidratada, arrastraba la cola y cojeaba mucho”, relató Emma De Jager, copropietaria y directora del Centro de Vida Silvestre Umoya Khulula a The Dodo For Animal People, una plataforma con enfoque emocional hacia el cuidado y la defensa de los animales.

Debido a la situación, el mamífero fue examinado por la veterinaria Dr. Debbie English, quien realizó radiografías y una tomografía computarizada, sin embargo, ninguna de estas pruebas logró explicar la cojera del animal. Fue entonces cuando los especialistas decidieron que la única opción sería someter a Heritage a una resonancia magnética, un procedimiento nunca antes realizado en un pangolín en Sudáfrica.

Durante casi una hora, el equipo observó cómo la máquina producía imágenes detalladas de los órganos, tejidos y huesos del animal sometido a un procedimiento sumamente peligrosa en la especie: “Su anatomía no nos permite intubarlos para que respiren. Por lo tanto, es una prueba arriesgada”, declaró De Jager a The Dodo.

La lucha por sanar y volver a vivir

La resonancia magnética reveló una rara infección en la columna vertebral del animal. (FB: Umoya Khulula Wildlife Centre)

A pesar del riesgo, los resultados valieron la pena, ya que la resonancia reveló una rara infección en la columna vertebral de Heritage, un caso nunca antes registrado en los Pholidota. Al respecto, De Jager afirmó: “No podemos estar cien por ciento seguros de la razón, pero sí podemos estar seguros de que la caza furtiva contribuyó a ello”.

Tras el diagnóstico, el ejemplar fue trasladado a un entorno menos estresante en el Centro de Vida Silvestre Umoya Khulula, donde recibió antibióticos, analgésicos y esteroides por vía intravenosa, además de medicamentos orales. “Hemos trabajado con más de 100 pangolines con personalidades muy diferentes”, explicó De Jager. “La mayoría son muy asustadizos y no se dejan tratar fácilmente. Pero Heritage es muy amable”.

Así, tras dos meses de tratamiento, la hembra fue sometida nuevamente a resonancia magnética y ecografía para confirmar la desaparición del padecimiento. Finalmente, el 7 de diciembre de 2025, el centro de rehabilitación sin fines de lucro anunció en Facebook: “Tras un tratamiento intensivo de casi 60 días, ¡por fin hemos recibido el alta y Heritage está libre de la infección!”.

El tráfico ilegal de pangolines y la lucha por su conservación

Existen ocho especies de pangolines, distribuidas entre África y Asia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el sitio web del Museo Nacional de la Diplomacia Estadounidense (The National Museum of American Diplomacy), los pangolines son objeto de un comercio ilegal impulsado por la demanda en Asia, donde se utilizan en medicinas tradicionales. Estas criaturas, que se enrollan en respuesta al miedo, son fácilmente capturadas por cazadores furtivos.

Todas las especies de pangolín están amenazadas por la caza furtiva, de hecho, tres de ellas se encuentran en peligro crítico de extinción según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

De acuerdo con la fuente citada, sus escamas se muelen hasta obtener un polvo que se encapsula en pastillas o se mezcla con agua, presuntamente para curar enfermedades que van desde dolencias comunes hasta el cáncer, aunque la eficacia de estas “curas” carece de respaldo científico.

El Museo detalla que las escamas se venden a más de tres mil 500 dólares el kilogramo, y cada pangolín tiene más de mil de ellas. En 2019, Singapur incautó un cargamento de más de 12 toneladas de escamas, equivalentes a 20 mil pangolines y un valor aproximado de 38,1 millones de dólares.

Por otro lado, entre 2015 y 2019, se confiscaron 253 toneladas de escamas en todo el mundo, la mayoría con destino a China. Presuntamente, el tráfico de estos animales es operado por miembros del crimen organizado transnacional, y no por residentes locales.

Ahora, con un certificado de buena salud, se espera que Heritage sea liberada cerca de su hábitat natural durante la Navidad, bajo estricta supervisión para asegurar su adaptación. “Es increíble el trauma que ha sufrido por parte de los humanos, y el hecho de que todavía me permita ayudarla”, concluyó De Jager. “Es una pangolín segura de sí misma y tenemos un lugar de liberación increíble para ella”.