Caballo de tiro crema americano: una raza de excepcional belleza al borde de la extinción

La singularidad de estos ejemplares reside en su inconfundible pelaje, su carácter sereno y su eficacia en el trabajo del campo

El American Cream Draft destaca por su pelaje color champán, ojos claros y gran fuerza física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El American Cream Draft, conocido en español como caballo de tiro crema americano, es una de las razas equinas más singulares y poco conocidas del mundo, cuyos ejemplares no solo destacan por su imponente físico y extraordinaria fuerza, sino por su llamativo pelaje color champán y sus ojos claros.

Se trata de un caballo de tiro medio-pesado originario de Estados Unidos, las hembras pesan alrededor de 730 kilogramos, mientras que los machos superan con facilidad los 800 kilogramos. Su alzada oscila entre los 160 centímetros en las yeguas y puede alcanzar los 170 centímetros en los sementales, detalla el blog especializado Terránea.

Presenta una cabeza elegante de perfil recto, un cuello corto y ancho, un dorso sólido y hombros muy musculados, rematados por una grupa fuerte y redondeada. Sus extremidades son gruesas y bien proporcionadas, con cascos grandes y resistentes.

En cuanto a temperamento, responde al estereotipo ideal de los caballos de tiro: tranquilo, pacífico, estable y noble. Es un animal valiente, con gran resistencia y fuerza para el trabajo agrícola, pero también con una notable disposición para agradar, cualidades que lo hacen apto también para la monta recreativa y la compañía.

Su particularidad distintiva es, sin duda, su pelaje champán dorado, acompañado de piel rosada con motas oscuras y ojos color avellana o ámbar, además de crines y cola blancas. Esta coloración, según Terránea, se debe a un gen de dilución aplicado sobre una base castaña.

No obstante, la raza presenta cierta predisposición a la epidermólisis ampollar, una enfermedad congénita recesiva que provoca graves lesiones cutáneas en los potros y que, en muchos casos, obliga a practicar la eutanasia.

Origen e historia de una raza única

Una raza de caballos que casi desaparece, una matriarca legendaria y un color que fascina a criadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen del American Cream Draft se sitúa a comienzos del siglo XX en el estado de Iowa, una región agrícola donde los caballos de tiro eran indispensables para las labores del campo.

Prácticamente todos los ejemplares actuales descienden de una yegua llamada Old Granny, nacida, según estimaciones, entre 1900 y 1905. Esta hembra de capa crema y ojos claros transmitió sus características a numerosos potros, sentando las bases de una raza que pronto llamó la atención por su estética poco común.

Con el tiempo, los descendientes de Old Granny fueron cruzados con razas europeas de tiro pesado, principalmente Percherón y Shire, buscando mejorar la fuerza y la estructura corporal sin perder el característico color crema. De estos cruces surgió Silver Lace, uno de los sementales más famosos del American Cream Draft.

Aunque la raza aún no contaba con reconocimiento oficial, sus propietarios impulsaron la creación de la Compañía de Caballos Silver Lace (Silver Lace Horse Company), una asociación que, según Terránea, permitió organizar la cría entre los dueños de yeguas que compartían este linaje.

Sin embargo, el desarrollo de la raza se vio gravemente afectado por factores históricos. Durante la Gran Depresión y con la posterior mecanización de la agricultura, los caballos de tiro dejaron de ser esenciales en las explotaciones agrícolas. Muchas razas desaparecieron y otras quedaron al borde de la extinción.

En este contexto, el American Cream Draft sobrevivió en gran parte gracias a C. T. Rierson, un criador que, a pesar del contexto adverso, adquirió yeguas de capa crema descendientes de Silver Lace para mantener viva la raza.

En 1944 se fundó la Asociación Crema Americana (American Cream Association) con apenas una veintena de criadores, y no fue hasta 1950 cuando el American Cream Draft obtuvo el reconocimiento oficial como raza. Sin embargo, la muerte de Rierson en 1957 supuso un nuevo golpe, ya que el número de ejemplares registrados apenas alcanzaba los doscientos.

Una raza en peligro de desaparición

Existen por lo menos 10 tipos que por sus precios son animales exclusivos. (Créditos: Infobae México)

Tras décadas de declive, en 1982 un pequeño grupo de criadores retomó los esfuerzos de recuperación de la raza. Este impulso culminó en 1994 con el cambio de nombre de la asociación a American Cream Draft Horse Association (ACDHA), que continúa siendo la principal entidad encargada de su preservación.

A pesar de estos esfuerzos, en la actualidad existen menos de dos mil ejemplares registrados, y la American Livestock Breeds Conservancy considera al American Cream Draft una raza en peligro crítico. Para ampliar la base genética y fortalecer la raza, en ocasiones se utilizan ejemplares de capa más oscura o de sangre cruzada que no pueden ser registrados oficialmente, pero que aportan diversidad genética.

El objetivo principal de la asociación es abandonar la categoría de “peligro crítico”, seleccionando animales que mantengan los estándares morfológicos, el carácter dócil y la funcionalidad que siempre han definido a esta raza.

