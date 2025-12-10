Conmovedor homenaje a una perra fallecida se viraliza en TikTok y revela caso similar en Asturias

Unos memoriales instalados en espacios públicos de Madrid y Asturias han conmovido a paseantes y usuarios de redes sociales. (TikTok: @rapunn5/@eme.dmarina)

La pérdida de una mascota es un proceso doloroso que muchos dueños intentan sobrellevar a través de gestos de recuerdo y cariño. En Madrid, una joven fue testigo de esta experiencia en un parque del barrio de La Elipa, donde, sin saberlo, se encontraría con una historia que, impregnada de tristeza, ofrecía un mensaje para quienes aún disfrutan de sus compañeros caninos.

Marina, usuaria de TikTok identificada como @eme.dmarina, paseaba el lunes 8 de diciembre con su perro Coco cuando, entre las hojas secas del parque, encontró un globo rojo con forma de corazón, con el nombre “Tonga” escrito a mano, sujeto a una caja gris.

Al acercarse, notó que el contenedor estaba lleno de pelotas de tenis, pero lo que realmente le conmovió hasta las lágrimas fue la nota pegada a un costado, firmada por Tonga, una perrita que “ya había cruzado el arcoíris”. El mensaje decía:

“Hola, me llamo Tonga. Este fue mi parque favorito, donde jugué, corrí, me revoqué, brinqué y atrapé pelotas. Yo estoy ahora en el cielo de los perritos, ya crucé el arcoíris. Me encantaría que jugaras por mí, te regalo una pelota para que te diviertas y juegues con tu amado humano. Nuestra misión en este mundo es amar, ser fiel, proteger, cuidar y ser leal. A mí me amaron mucho. Dios decidió enviarnos sin alas a la tierra… pero sabemos que somos ángeles.”

En otras caras de la caja, había fotografías de quien parecía ser la protagonista de la historia: una perrita de raza bóxer con un collar rojo, sentada en ese parque que tanto amaba.

Reacciones de los internautas

Una caja con pelotas y un mensaje conmovedor recuerda a la perrita Tonga en La Elipa, Madrid. Crédito: (TikTok: @eme.dmarina)

El gesto no solo emocionó a Marina, también a miles de usuarios que vieron su video publicado en TikTok. Entre ellos, una usuaria llamada Marta González Monte (@mart_illa13) compartió una foto propia del memorial y escribió: “Yo lo he visto también, iba a hacer una publicación porque me ha parecido un gesto precioso. Mis mascotas han estado jugando un rato con las pelotas y las hemos vuelto a dejar para el resto de perritos”.

Otras personas coincidieron en que buscar a los dueños de la canina sería una forma hermosa de agradecer el gesto. “Qué manera tan amorosa de transitar el duelo por la pérdida de su Tonga”, comentó una internauta, reflejando el sentimiento generalizado.

Yves: otro homenaje que demuestra que el amor permanece

El memorial de Yves en la playa de Bayas, Asturias, invita a celebrar la vida de las mascotas perdidas. (TikTok: @rapunn5)

Pero Tonga no fue el único espíritu perruno recordado de manera tan conmovedora. En el mismo video, una usuaria narró entre los comentarios que en Asturias había visto un memorial parecido, esta vez dedicado a Yves, una American Pit Bull Terrier nacida el 7 de diciembre de 2019 y fallecida el 31 de agosto de 2025 tras luchar varios meses contra el cáncer.

En Bayas, la playa que fue el lugar favorito de esa perra para correr y disfrutar, su familia colocó un cartel y un cesto repleto de pelotas. El texto, en su caso, decía:

“Hoy, 7 de septiembre, es su cumpleaños. El primero que pasa en el cielo. Yves llevaba luchando desde febrero con un cáncer muy agresivo… cruzó el arcoíris para volver a correr libre. […] Os pedimos que cojáis una pelota, que desconectéis del mundo y disfrutéis de cada minuto con vuestros peludos”.

A diferencia del caso de Tonga, los dueños de Yves sí dejaron un contacto. Su humana, Tammy Díaz (@tammybieber), escribió en Instagram: “Feliz primer cumpleaños en el cielo, angelito de mamá… Eres la perra más especial de este mundo, demasiado buena para la Tierra, y por eso el cielo te llamó”.

Quienes encontraron el homenaje compartieron sus experiencias en la publicación de Díaz. Nerea Muñiz González (@nere_uchi) comentó: “Hoy le he tirado la pelota a Lola en recuerdo de Yves y he intentado estar lo más presente posible con ella.” Y otra joven, Inés (@inesa_fa), escribió: “Vengo de Bayas y solamente quería darte las gracias por el mensaje de la entrada. Una parte de Yves nos ha acompañado hoy”.

Estos gestos, tanto en Madrid como en Asturias, revelan que cuando una mascota se va, el amor no desaparece; se transforma en memoria, en gratitud y, a veces, en pequeños altares que invitan a otros a jugar, abrazar más fuerte y valorar cada instante con quienes aún están.