Paseo con su mascota salva la vida de un adulto mayor del incendio en complejo residencial de Hong Kong

El fuego, que comenzó en los andamios y se extendió por varios edificios, ha dejado una elevada cifra de fallecidos y desaparecidos

Un hombre mayor escapó del
Un hombre mayor escapó del devastador incendio gracias a que su mascota insistió en salir a pasear justo antes de que comenzara la tragedia. (Reuters/Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre de la tercera edad, residente del rascacielos de Hong Kong que se incendió de manera devastadora el pasado miércoles 26 de noviembre, un siniestro que ha cobrado la vida de 146 personas, según los reportes, logró escapar de forma casi milagrosa gracias a la insistencia de su perro, quien pidió salir a pasear justo antes de que comenzara la tragedia, detalló el New York Post.

El sobreviviente, un jubilado identificado solo por su apellido, Tsang, relató al periódico asiático South China Morning Post que había salido a recorrer el vecindario con su mascota alrededor de las tres de la tarde, cerca de Wang Shing House, cuando observó señales alarmantes provenientes de otro edificio.

“Vi mucho humo y llamas. Cuando intenté volver arriba, los bomberos ya habían bloqueado el paso y les decían a todos que se fueran”, contó al diario. El hombre, de unos 70 años, compartió con alivio que en ese momento su esposa e hija no se encontraban en casa y que, de no haber sido por la necesidad de su perro, él habría estado dentro del edificio.

“Al menos toda nuestra familia está a salvo”, afirmó. Ahora, explicó, planean quedarse temporalmente en casa de un amigo mientras buscan una solución de vivienda a largo plazo.

En redes sociales comenzó a circular una tierna fotografía, proveniente de la fuente citada, en la que se observa a Tsang sentado en un banco cerca de la zona del incendio, alimentando a su perro mientras el animal luce una peculiar capucha con forma de naranja.

Entre los comentarios, una usuaria de Facebook escribió: “Me alegra ver que no dejaron atrás a su bebé peludo. Al menos tienen algo que los anima cada día, de alguna manera”. Otro internauta añadió: “Me alegra ver esta foto, a pesar de la tragedia”.

Una tragedia de dimensiones históricas

Las investigaciones apuntan a fallos
Las investigaciones apuntan a fallos en la seguridad y materiales inflamables. (AP)

Mientras la historia de Tsang ha comenzado a difundirse, la magnitud del incendio continúa generando alarma global dado que el fuego se extendió por varios edificios dentro de un extenso complejo residencial.

De acuerdo con la revista Forbes, hasta el domingo 30 de noviembre, las cifras son estremecedoras, con un total de 146 muertos confirmados, cerca de 300 personas desaparecidas y decenas de heridos de gravedad que permanecen hospitalizados.

La revista subraya que este siniestro ya se considera uno de los incendios de edificios más mortíferos en la historia reciente de Hong Kong, situándose como el peor desde el devastador incendio del Edificio Garley en 1996.

A pesar de que más de 900 personas fueron evacuadas del Tribunal Wang Fuk, aún no se tiene claridad sobre cuántos residentes podrían permanecer atrapados entre los restos de la estructura calcinada.

Equipos de rescate continúan operando bajo condiciones extremadamente peligrosas; en paralelo, numerosas familias permanecen en centros de apoyo habilitados por el gobierno, esperando noticias de sus seres queridos.

Fallas en materiales y seguridad habrían acelerado el fuego

Un dron muestra las llamas
Un dron muestra las llamas y el denso humo que se elevan desde la urbanización Wang Fuk Court durante el incendio, en Tai Po, Hong Kong, China, 27 de noviembre de 2025. (Reuters)

Mientras se avanza en la atención de víctimas, comienzan a surgir las primeras conclusiones sobre las causas de la rápida propagación de las llamas.

Según la emisora internacional de Alemania DW (Deutsche Welle), las investigaciones preliminares apuntan a que el incendio se originó en las mallas de protección de los andamios ubicados en los pisos inferiores, extendiéndose de manera prácticamente vertical en cuestión de minutos.

El medio señala que varios elementos estructurales y materiales habrían actuado como acelerantes, entre ellos destacan las planchas de poliestireno expandido altamente inflamables, utilizadas para sellar huecos y marcos junto a los ascensores. A esto se suman las lonas exteriores que supuestamente incumplían las normas de seguridad contra incendios, lo que facilitó que las llamas ingresaran a los pisos a través de los pasillos internos del edificio.

