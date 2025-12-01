La emotiva historia de Gideon, un perro que perdió parte de la nariz y mandíbula para vencer el cáncer

El labrador fue sometido a dos operaciones para eliminar un carcinoma. (TikTok: @hayleyglatfelter)

El mal aliento en las mascotas suele ser un problema menor, pero en algunos casos puede ser el primer indicio de algo mucho más grave. Así ocurrió con Gideon, un labrador amarillo de seis años que, a finales de septiembre de 2025, comenzó a mostrar síntomas preocupantes.

“Notamos que el aliento de Gideon olía fatal. Olía como si algo se estuviera pudriendo en su boca”, explicó Hayley Glatfelter, de 28 años, en declaraciones exclusivas a la revista PEOPLE. Al principio, pensaron que tal vez había comida atorada entre los dientes del animal, sin embargo, al intentar revisarlo, la familia descubrió algo distinto. “Cuando fuimos a limpiarle la boca, vimos el tumor”, recordó.

El hallazgo les provocó una inquietud inmediata. “Teníamos un mal presentimiento de que sabíamos lo que era, pero aún teníamos la esperanza de que fuera solo una infección”, agregó la mujer. Como era fin de semana, no pudieron acudir de inmediato al veterinario.

En esos días de espera, repasaron mentalmente si había señales previas que hubieran pasado por alto. Recordaron entonces haber visto manchas de sangre en algunos de los juguetes del canino, aunque en su momento lo atribuyeron a un juego brusco.

Llegado el lunes, la familia pudo llevar a su compañero de cuatro patas al veterinario. Allí descubrieron que Gideon ya había perdido alrededor de siete kilos, detalla PEOPLE. Tras la exploración, llegó el diagnóstico que les cambiaría la vida: carcinoma de células escamosas, un tipo de tumor maligno que suele aparecer en la piel o la cavidad oral.

Pese a ello, el animal seguía comportándose como siempre, algo que Glatfelter compartió en su campaña de GoFundMe, una plataforma de recaudación de fondos en línea: “Gideon sigue actuando sin verse afectado por el cáncer. Sigue jugando, comiendo, bebiendo y, en general, es una amenaza para la sociedad. No tiene ningún problema de salud aparte del cáncer, y si logra vencerlo, le espera una vida larga y feliz”.

El veterinario inició un tratamiento con antibióticos mientras esperaban una fecha para la cirugía, pero no hubo mejoría. Cuando llegó el día de la operación, a principios de octubre, el especialista “extrajo todo lo que pudo, pero no logró sacarlo todo. Nos dijo que disfrutáramos del tiempo que nos quedaba con él, pero queríamos una segunda opinión”, admitió la mujer en PEOPLE.

La esperanza de un nuevo comienzo

Después de un difícil proceso médico y apoyo de donaciones, Gideon logró superar el cáncer. (TikTok: @hayleyglatfelter)

Decididos a no rendirse, los Glatfelter consultaron con una oncóloga veterinaria, quien les ofreció una nueva oportunidad. “Nos dijo que una segunda cirugía sería curativa sin afectar su calidad de vida”, relató la mujer, sin embargo, el procedimiento era costoso, por lo que la especialista les recomendó solicitar ayuda financiera.

Así fue como la familia recurrió a DogsLife, una organización sin fines de lucro que, tras evaluar el caso, aprobó una subvención que cubrió el costo de la intervención.

A lo largo del proceso, Gideon se sometió a dos cirugías mayores: la primera para extirpar y biopsiar el tumor, y la segunda, mucho más compleja, para retirar parte de la nariz y de la mandíbula superior. Además, pasó por un procedimiento menor para reconstruirle el labio y evitar que se mordiera accidentalmente, según lo detallado en PEOPLE.

Afortunadamente, la recuperación avanzó mejor de lo esperado. “Ha vuelto a la normalidad. Ni siquiera parece notar el cambio”, dice Glatfelter. Pero entre todo, volver a la piscina es especialmente significativo para Gideon. “Nadar es toda su vida, y no queríamos quitárselo”, comparte la mujer.

“Él dio la bienvenida a casa a nuestros dos bebés y ha sido una gran parte de nuestra familia”, añade.

Un mensaje alentador para otras familias

La historia de Gideon se comparte en TikTok para concienciar sobre el cáncer en perros y las opciones de tratamiento. (TikTok: @hayleyglatfelter)

Consciente del impacto que el cáncer canino puede tener en otras familias, Glatfelter comenzó a compartir la experiencia de Gideon en TikTok, donde sus videos, publicados en su cuenta personal @hayleyglatfelter han alcanzado millones de visualizaciones. En las publicaciones, detalla el proceso médico y responde preguntas para quienes enfrentan situaciones similares.

“Su calidad de vida no se verá afectada, y podrá hacer todo lo que hacía antes, solo que ahora estará libre de dolor y de cáncer”, explica en uno de los videos. Incluso después de la extensa cirugía, el animal puede alimentarse con normalidad. “Tuvieron que extraerle los seis dientes frontales superiores debido a la afectación por el cáncer, pero aún conserva todos los dientes posteriores y todos los dientes de la mandíbula inferior”.

Con menos de siete años, Gideon tiene nuevamente un futuro por delante. “Podrá estar con nosotros otros tres a seis años o más”, señala la propietaria del ‘lomito’. En el mismo clip, la mujer explica su objetivo: “No hay mucha información sobre perros que se someten a maxilectomías, y quiero compartirla para las familias que enfrentan circunstancias similares. No me molesta responder preguntas…”.

Hoy, Gideon espera regresar a sus días de juegos acuáticos, acompañado de una familia que nunca dejó de luchar por él.