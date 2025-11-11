Gato que ‘da masajes’ a su hermano canino para ayudar en su rehabilitación conmueve a millones en TikTok

El comportamiento del gato sorprendió a usuarios al imitar los masajes que su dueña le da a Oakley, un perro mayor. (TikTok: @whiskeytoller)

Las redes sociales están repletas de conmovedoras historias sobre la amistad entre animales, en ocasiones de distintas especies, y entre ellas se encuentra la de River y Oakley, un gato de pelaje gris que ha cautivado a millones de personas en TikTok tras ser grabado “amasando” a su compañero canino, un perro de 12 años que padece artritis y que recientemente comenzó un proceso de rehabilitación física.

Amber, la dueña de ambos ejemplares, quien publica sus videos en la cuenta de TikTok @whiskeytoller, relató en uno de ellos que el comportamiento del felino se transformó cuando el cánido inició su tratamiento debido a una lesión en la espalda.

“Noté que mi gato empezó a comportarse de forma diferente después de que mi perro mayor necesitara rehabilitación”, escribió la mujer, de quien se desconoce el apellido. “Él venía siempre que yo le daba masajes a Oakley. Siguió observando atentamente y ofreciendo su apoyo y consuelo. Y entonces empezó a hacer algo… inesperadamente tierno”.

Amber cuenta que, tras varios días de examinar lo que sucedía, River comenzó a imitar sus movimientos de masaje sobre el cuerpo del perro, colocándose a su lado o incluso sobre él, y utilizando sus patas delanteras, a veces incluso las cuatro, para realizar suaves presiones sobre su pelaje.

“Creo que quería hacer algo más que simplemente consolar a su hermano Oakley… Él quería ayudar también”, explicó la mujer. En los clips se puede ver cómo el perro de edad avanzada se relaja por completo bajo el tacto de su hermano felino, quien parece comprender que sus caricias le brindan alivio al perro.

El video original acumula actualmente 27.5 millones de visualizaciones, seis millones de “me gusta” y más de 22 mil comentarios; entre ellos, una usuaria escribió: “Es un gato sanador, está moviendo la energía estancada... lo sana con su amor”.

Un vínculo que trasciende el tiempo

La relación entre el minino y el perro mayor está llena de gestos de cuidado y ternura. (TikTok: @whiskeytoller)

Amber ha compartido otros videos donde muestra la estrecha relación entre sus dos mascotas. En uno de ellos comenta que, incluso durante la noche, el minino prefiere permanecer junto al anciano Oakley en lugar de jugar con otro de los gatos que habitan el hogar.

“Estos dos siempre han tenido un vínculo especial, pero cuanto mayor se hace mi perro Oakley... más parece que mi gato River se queda cerca”, escribió.

El comportamiento del felino al amasar sorprendió a algunos usuarios que incluso llegaron a sospechar que los videos fueron creados con inteligencia artificial, sin embargo, Amber respondió con humor en un clip publicado recientemente:

“River, la gente en internet piensa que eres una inteligencia artificial. Piensan que no es posible que un gato se preocupe por su hermano perro o que le amase la espalda porque su hermano tiene la espalda lesionada. Piensan que simplemente te pongo encima del perro y te hago amasarle. No creen que seas así de dulce por ti mismo”.

En realidad, todo lo que muestran los videos es completamente genuino y el pequeño mamífero actúa por iniciativa propia, motivado por su afecto hacia Oakley. “Ellos claramente nunca tuvieron un gato”, comentó un internauta respecto al debate.

¿Por qué los gatos amasan?

El amasado de los gatos es un comportamiento instintivo que indica seguridad y afecto. (TikTok: @whiskeytoller)

Aunque el gesto de River puede parecer inusual por dirigirse hacia un perro, ya que erróneamente se les considera “enemigos naturales” el amasado es un comportamiento natural en los gatos con un mensaje profundo cuando se dedica a otro ser vivo.

De acuerdo con el blog especializado de Purina, esta conducta tiene un origen instintivo, pues desde que son bebés, los gatitos amasan el vientre de su madre mientras se alimentan, lo que ayuda a estimular el flujo de leche. A medida que crecen, continúan realizando este movimiento, generalmente cuando se sienten relajados, cómodos o felices.

Purina explica que, en la etapa adulta, los gatos pueden amasar a sus dueños durante los momentos de cariño o descanso, acompañando el gesto con un ronroneo. En ese contexto, el amasado se considera una señal de que el animal se siente seguro y protegido, del mismo modo que cuando era un cachorro junto a su madre.

Por su parte, Susan Hazel, profesora asociada de comportamiento, bienestar y ética animal en la Universidad de Adelaida (Australia), citada por DW, sostiene que el amasado también es una forma de comunicación social. “Cuando un gato amasa en el regazo de alguien, es su manera de decir: ‘somos parte del mismo grupo social’ o ‘estamos afiliados’”.