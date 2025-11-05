Visitante de parque temático queda inconsciente luego de ser golpeada por un pato en plena atracción

La demanda argumenta que la ubicación y diseño de la montaña rusa Mako incrementan el riesgo de colisiones con aves. (Ride On Orlando/Dominio público)

Una mujer de Florida, Estados Unidos, ha presentado una demanda contra SeaWorld luego de que, según su testimonio, el 24 de marzo de este año un pato la dejara inconsciente mientras montaba la famosa montaña rusa Mako en el parque temático ubicado en Orlando.

Hillary Martin, residente del condado de Orange, afirma que mientras disfrutaba de la atracción mecánica, un ave “voló hacia la trayectoria” de las vías elevadas y la golpeó directamente en el rostro, provocándole pérdida de conocimiento y lesiones personales, según la demanda presentada el lunes 27 de octubre, citada por ABCNews.

La mujer sostiene que, como ‘visitante de negocios’ del lugar recreativo, sufrió daños físicos y emocionales significativos, los cuales afectan su capacidad para llevar una vida normal.

La demanda, que busca una indemnización superior a 50 mil dólares, es decir, un promedio de 930 mil 985 pesos mexicanos, alega que SeaWorld no cumplió con su deber de mantener las instalaciones en condiciones seguras.

Según los documentos judiciales citados por diversos medios de comunicación, el parque “no corrigió negligentemente una situación peligrosa que conocía o debería haber conocido” y tampoco advirtió a Martin sobre este riesgo potencial antes de subir a la atracción.

Reclamos sobre la seguridad de la montaña rusa Mako

Considerada la más elevada y rápida en ‘la Capital Mundial de los Parques Temáticos’, la montaña rusa Mako, es famosa por sus “altas velocidades, profundas caídas y emociones fuertes en cada curva”, según la página web oficial de SeaWorld.

De acuerdo con la misma fuente, la atracción puede alcanzar velocidades de hasta 117 kilómetros por hora y alturas de hasta 61 metros, razones por las que es considerada uno de los principales atractivos del parque.

En la demanda, el abogado de Martin argumenta que la combinación de las características mencionadas, sumadas a la ubicación de la atracción mecánica sobre una masa de agua dentro del territorio habitado por ejemplares alados acuáticos y la ruta del recorrido contribuyeron a crear lo que describen como una “zona de peligro de colisiones con aves”.

En conjunto, este diseño, según la acusación citada por ABCNews, podría “desorientar a las aves acuáticas, aumentando así el riesgo de colisión”. Al respecto, John Morgan, fundador de la firma que representa a la mujer lesionada, declaró al medio estadounidense: “Estamos aquí para obtener justicia para nuestro cliente”.

La declaración subraya la intención de la defensa de Martin de responsabilizar al parque por lo que consideran un incidente prevenible y un fallo en la protección de quienes asisten al lugar.

En miércoles 29 de octubre, SeaWorld respondió con un comunicado citado por el New York Post: “La seguridad de nuestros visitantes y empleados es una prioridad absoluta, y nos tomamos estas situaciones muy en serio. No haremos más comentarios al respecto, ya que se trata de un litigio pendiente”.

Estado del proceso legal y consecuencias del incidente

La ubicación de la atracción sobre una masa de agua habitada por aves acuáticas es señalada como factor de riesgo.

Según la información proporcionada por diversos medios nacionales, el juicio por la demanda de Martin está programado para el 8 de noviembre de 2027 a las 9:30 a. m. en Orlando.

Se había agendado una audiencia preliminar el martes 4 de noviembre, aunque el resultado de esta aún no ha sido divulgado. Aunque la demanda detalla que Martin ha sufrido lesiones permanentes, de acuerdo con el portal WDW News Today, el incidente no apareció en el informe trimestral del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, documento que obliga a los principales parques temáticos de dicho estado a reportar cualquier lesión grave que requiera hospitalización de 24 horas o más.

En cuanto al pato, los documentos judiciales no especifican qué ocurrió con él después del choque.