Gato rescatado con amputaciones encontró una nueva vida lejos del dolor

Después de perder el ojo izquierdo, así como con partes de la cola y las orejas amputadas por congelación, un felino llamado Klaus, rescatado por la Regina Humane Society en la provincia de Saskatchewan, Canadá, encontró un afectuoso hogar tras sobreponerse a una vida llena de adversidades y sufrimiento.

Aunque se desconoce qué ocurrió exactamente en el pasado del minino, el frío glacial del territorio dejó cicatrices físicas en él, mientras que posibles peleas con otros animales pudieron haber resultado en la pérdida de su ojo, que requirió una cirugía ocular.

Las zonas más vulnerables de gatos y perros son las extremidades, la cola y las orejas debido a la reducción del flujo sanguíneo en dichas áreas cuando el cuerpo intenta proteger los órganos internos en condiciones de bajas temperaturas. Aunque rara vez es mortal por sí sola, trae como resultado cicatrices, infecciones y, en los casos más graves, la necesidad de amputaciones como las del protagonista de esta historia.

De acuerdo con la revista Newsweek, tras su rescate, el animal comenzó un proceso de recuperación en el refugio, recibiendo atención veterinaria especializada. A pesar de sus discapacidades físicas y su apariencia diferente a otros gatos, Klaus finalmente encontró a quienes lo aceptarían tal como era.

Un hogar lleno de paciencia y cariño

La oportunidad de un nuevo comienzo llegó gracias a Jasmine Haughey y su esposo Jordan, de quien no se reveló el apellido. La mujer, de 33 años, relató a la publicación citada que la decisión de brindar una acogida permanente al gato fue completamente suya: “En cuanto lo oí, llamé al refugio para darles la información de mi tarjeta de crédito para la tarifa de adopción y nos pusimos en marcha”.

Sobre la condición ocular del ejemplar, Haughey explicó: “No sabemos qué le pasó al ojo de Klaus, pero hubo que extirpárselo. Básicamente le había explotado dentro de la cabeza. El veterinario sospechaba que se había peleado con otro animal, que se había arañado y que la herida se le había infectado gravemente”.

A pesar de las cirugías, el felino se mostró tranquilo en cuanto a su recuperación. Según el testimonio de su dueña, lejos de manifestar ansiedad o estrés, el animal comenzó a desarrollar un comportamiento juguetón y seguro de sí mismo.

Como parte de su nuevo entorno, introducirlo a la convivencia con el resto de las mascotas de la casa, dos gatos, un perro y un lagarto, fue gradual, aunque al final todos aceptaron al nuevo integrante sin conflictos.

“Klaus nunca había vivido en una casa ni entre humanos, y se notaba. Tuvimos que vigilarlo hasta que entendiera cómo funcionaba todo, porque el inodoro, la estufa, incluso el sofá, eran cosas nuevas para él. No nos tenía miedo, pero no era especialmente cariñoso durante los primeros meses”, explicó la mujer para Newsweek.

La recompensa de la adopción y el amor incondicional

Con paciencia y afecto, el gato de pelaje anaranjado se transformó en un ejemplar cariñoso. Poco a poco, comenzó a buscar los mimos de su madre adoptiva y se acomodaba feliz en sus brazos. Sumado a ello, sus discapacidades físicas no le impedían explorar su entorno, aunque había aprendido a hacerlo con las patas en lugar de la vista.

Haughey compartió para Newsweek la alegría que le brindaba haber adoptado a ese pequeño mamífero: “Convivir con Klaus es una delicia. Es desconfiado con los extraños, pero una vez que te ha evaluado (durante varios meses) y decide que perteneces a su círculo íntimo, se tumba en tu regazo y ronronea. Te llena de besos babosos y está obsesionado con el agua; creo que ni siquiera se da cuenta de que es diferente”.

Como parte de este entusiasmo, la mujer creó una cuenta de TikTok para documentar la vida del animal (@littlemisterklaus), donde compartió con sus seguidores el progreso del minino que encontró un milagro en su adopción.

“Animamos encarecidamente a la gente a considerar la adopción de un perro o un gato de un refugio. Son compañeros fantásticos que solo necesitan una oportunidad. Todo lo que les des, lo recibirás multiplicado por diez”, comentó la mujer.

El apoyo y cariño que Klaus recibe actualmente contrastan con su vida pasada y recuerda a la comunidad en una publicación viral que cada animal merece la oportunidad de vivir sin miedo ni en condiciones de vulnerabilidad. Tal como comenta una usuaria en Reddit, es momento de consentirlo “con una cama calentita; se merece no volver a pasar frío nunca más”.