Precious, la gatita sin colmillos superiores que conquistó las redes con gesto gruñón

Residente de Washington, la felina perdió sus dientes a causa de un accidente, pero su dueña asegura que lleva una vida normal y feliz

Por Mariana Álvarez Torres

La ausencia de dientes superiores
La ausencia de dientes superiores no impidió que esta felina se adaptara a su vida diaria y conquistara a miles en internet. (Reddit: asterlilix-IG-@precious.the.meow)

Precious, una felina atigrada de cinco años, ha conmovido miles de corazones en redes sociales gracias a su linda pero poco común apariencia, pues carece de sus dos colmillos superiores, lo que le otorga un permanente gesto gruñón. Ella vive con su dueña, Mary Kate, en el área metropolitana de Washington D. C., que comprende el Distrito de Columbia, Maryland y Virginia.

Desde que tenía apenas ocho semanas de edad, la gatita ha sido parte inseparable de su familia humana, sin embargo, su popularidad comenzó hace dos años, en 2023, cuando la hermana de su propietaria, bajo el nombre de usuario @asterlilix en Reddit, publicó una fotografía suya en dicha plataforma.

La imagen rápidamente se viralizó, y los internautas comenzaron a preguntar el origen de la peculiar expresión. “Mi hermana no sabe”, respondió la mujer en un hilo de comentarios. “Un día la encontró con la boca sangrando y la llevó al veterinario”.

“Originalmente pensó que eran sus dientes de leche, pero en realidad eran los de adulto, así que no volverán a salir. Parecía relacionado con un traumatismo, como si se le hubieran atascado los dientes en algo”, detalló en el foro de discusión.

Posteriormente, Mary Kate, de quien se desconoce el apellido, confirmó a la revista Newsweek que el accidente ocurrió mientras la gata jugaba. “Se rompió los dientes jugando. Le gusta correr y deslizarse contra las paredes y los muebles”, señaló la dueña.

Una sonrisa especial que derrite corazones

La minina atigrada se volvió
La minina atigrada se volvió sensación por su rostro singular y carácter entrañable. (IG: @precious.the.meow)

En aquel entonces, las redes sociales se llenaron de comentarios preocupados por el animal. “Ojalá que la gatita no se muerda el labio superior cuando ingiera alimento”, comentó un internauta. Pero su tía humana ofreció una respuesta tranquilizadora: “Parece que se ha adaptado a comer sin ellos. Es tan gracioso verla masticar. Me recuerda a un abuelo sin dentadura”.

A pesar de la situación, Precious no ha tenido complicaciones graves. Según su dueña, la minina “no ha dejado que la pérdida de sus dos caninos delanteros la frene. Aunque a menudo se le pega el labio superior a los inferiores, no le causa ningún otro problema en su vida diaria”.

Su hermana, por otro lado, confesó en Reddit que antes no sabía cuánto influían los colmillos en la expresión facial de los gatos: “No me di cuenta de que sus caninos superiores eran esenciales para mantener el labio superior en la posición correcta hasta que la vi”.

Gracias a la notoriedad que obtuvo en la plataforma, Mary Kate decidió crearle una cuenta de Instagram bajo el nombre @precious.the.meow, donde actualmente acumula ocho mil 695 seguidores que disfrutan de sus fotos y videos.

“Algunas de mis cosas favoritas de Precious son su amor por la gente, su personalidad peculiar y sus mimos”, contó la mujer. “Creo que es genial que la gente pueda ver quién es, porque es una gata muy diferente. Le encanta estar rodeada de personas e incluso juega a buscar y traer cosas”.

La importancia de los colmillos en animales

La felina que perdió sus
La felina que perdió sus colmillos jugando, ahora es viral. (Reddit: asterlilix)

De acuerdo con el blog especializado de Purina, la dentadura de un felino domestico adulto se compone de 30 piezas: 12 incisivos, cuatro caninos o colmillos, 10 premolares y cuatro molares. En total, 16 se ubican en el maxilar superior y 14 en la mandíbula inferior.

Los colmillos son fundamentales para los mininos, ya que les permiten rasgar y desgarrar alimentos, además de cumplir un papel importante en su expresión y en la sujeción de objetos.

Purina los describe como “grandes dientes curvados colocados a cada lado de los incisivos”. Los gatos tienen cuatro en total: dos arriba y dos abajo. En el maxilar superior existe un pequeño espacio entre ellos y los incisivos, mientras que en la mandíbula inferior están situados justo al lado de los dientes centrales.

Por su parte, los Centros Veterinarios de América (VCA Hospitals) explican que las fracturas dentales son comunes en la especie y suelen deberse a peleas, accidentes o mordidas de objetos duros. De hecho, los dientes más propensos a romperse son precisamente los caninos.

