Habitantes de Zontecomatlán rescatan a un perro durante inundaciones en Veracruz

Vecinos de Aque, en Zontecomatlán, improvisaron un sistema de poleas y cuerdas para salvar a un canino aislado por la crecida de un arroyo. (TikTok: @hermelindamenchac5)

Las lluvias torrenciales provocadas por la interacción del ciclón post-tropical Priscilla y la tormenta tropical Raymond han dejado severas afectaciones en varios estados del país, siendo Veracruz el más golpeado por ambos fenómenos meteorológicos.

En medio de esta grave contingencia, habitantes de la comunidad de Aque, en el municipio de Zontecomatlán, arriesgaron su seguridad para rescatar a un perro que quedó atrapado al otro lado de una fuerte corriente. Según la descripción de un video publicado en TikTok por la usuaria Hermelinda Menchaca, la intención era reunir al animal con su familia, que lo esperaba al otro extremo.

En las imágenes, se observa cómo los vecinos improvisaron un sistema de poleas y cuerdas para cruzar al canino con seguridad sobre el nivel del agua y las difíciles condiciones del terreno. El emotivo momento fue captado en video y ampliamente compartido por medios locales y redes sociales, donde generó una ola de reconocimiento y admiración.

La mascota logró finalmente ser puesta a salvo gracias al esfuerzo colectivo de la comunidad. “La serenidad del perrito, sabe que es por su bien”, comentó una usuaria en Facebook.

Inundaciones afectan a miles en Veracruz

Miles de personas resultaron afectadas tras el desbordamiento de ríos y arroyos en el norte de Veracruz. (X: @CNPC_MX)

El rescate del ‘lomito’ ocurrió en un contexto de desastre natural que afecta a gran parte del estado. El desbordamiento de los ríos Tecolutla, Cazones, Pantepec y Nautla, así como de los arroyos Estero del Ídolo y Oro Verde, ha sumido en el caos a numerosas comunidades del norte del estado, de acuerdo con el seguimiento llevado a cabo por Infobae México.

Zontecomatlán, Poza Rica, El Higo e Ilamatlán se cuentan entre los municipios más afectados; en estos lugares, las lluvias han dejado calles, viviendas y caminos completamente inundados. Incluso, de acuerdo con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, citada por el periódico Reforma, hay comunidades enteras que se encuentran actualmente incomunicadas debido a la destrucción de la infraestructura vial y la imposibilidad de acceder por tierra.

La Cruz Roja Mexicana activó su Plan de Acción y Respuesta ante la emergencia, desplegando brigadas en zonas donde los niveles del agua siguen siendo preocupantes. Un recorrido aéreo realizado el sábado 11 de octubre mostró la magnitud del desastre natural, con vastas extensiones de territorio completamente cubiertas por el agua.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que las autoridades estatales y federales han confirmado hasta el momento 29 personas fallecidas y 18 desaparecidas, mientras continúan los operativos de búsqueda.

Cómo proteger a las mascotas de las inundaciones

Durante la tormenta “Barry”, un hombre de la tercera edad se viralizó por proteger a su mascota durante el desastre. (FB: Gladis Sierra Hernández)

Los animales de compañía no están exentos de los riesgos que traen consigo las fuertes lluvias y los efectos que éstas puedan ocasionar. En situaciones de desastre como las que se viven actualmente, perros, gatos y otras especies domésticos pueden sufrir tanto física como emocionalmente.

Virginia Vallejo, veterinaria citada por la CNN, subrayó la importancia de brindar contención a los animales antes, durante y después de un evento de tal magnitud. “Es fundamental generar un espacio seguro para evitar que se escapen. Muchas veces están desorientados y no reconocen su entorno. Esto sucede especialmente con los gatos, pero también con perros”, explicó.

Además, la especialista alertó sobre los riesgos sanitarios que enfrentan las mascotas que entran en contacto con agua contaminada. “Algunas pasaron horas en el agua y pueden haber ingerido líquidos. Esto las expone a enfermedades como la leptospirosis, que afecta principalmente a los perros. Si tienen el plan sanitario al día, el riesgo es menor, pero siempre es importante hacer un chequeo”, agregó.

La recomendación general es llevar a los animales cuanto antes con un veterinario, mantenerlos en un lugar seco y seguro, así como observar cualquier cambio de comportamiento o síntoma de enfermedad. De esta forma, la prevención y el acompañamiento son esenciales para garantizar su bienestar en contextos de emergencia.