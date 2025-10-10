Animales y Mascotas

Gato es abandonado tras ser diagnosticado con leucemia, pero recibe una segunda oportunidad de vida

Los antiguos dueños dejaron al minino en un refugio, explicando que no podían cuidarlo debido a su condición

Por Luis Mote

El pequeño felino fue dejado
El pequeño felino fue dejado en la entrada de la Sociedad Humanitaria Hurón de Alpena junto a una nota que explicaba su condición. (Facebook: Huron Humane Society of Alpena)

El pasado 6 de octubre, un minino de corta edad fue abandonado en la entrada de la Sociedad Humanitaria Hurón de Alpena, una organización sin fines de lucro dedicada al cuidado de perros y gatos sin hogar del condado homónimo, generando inquietud entre el personal del refugio.

Al principio, el equipo del albergue encontró un contenedor con comida que inicialmente creyeron se trataba de una donación, junto a un bulto cerrado con cinta adhesiva. Sin embargo, al examinarlo con mayor cuidado, descubrieron que el primero se encontraba vacío, lo que despertó su atención y les hizo buscar con más detenimiento.

Tras revisar detrás de la pizarra que mostraba el horario del recinto, encontraron una nota, la cual explicaba que alguien había dejado al animal en ese lugar, con la esperanza de que un miembro del personal lo encontrase y le ofreciera el cuidado necesario, ya que el minino había dado positivo en leucemia felina, una condición que requiere atención especial.

El equipo dio a conocer la noticia a través de su página oficial de Facebook, donde compartieron una serie de imágenes que ilustraban lo ocurrido, ofrecieron una explicación detallada de los hechos y aprovecharon para hacer un llamado a la concientización sobre la tenencia responsable ya la importancia de acudir directamente al refugio para entregar mascotas en condiciones difíciles, en lugar de simplemente abandonarlas.

La historia detrás del abandono

Los dueños lo dejaron abandonado
Los dueños lo dejaron abandonado en el refugio debido a que no podían hacerse cargo del minino por su condición. (Facebook: Huron Humane Society of Alpena)

El mensaje indicaba que decidieron entregar al gatito porque había dado positivo en leucemia felina, una enfermedad altamente contagiosa para otros mininos, pero a pesar de ello, se trataba de un ejemplar muy juguetón, le encantaba acurrucarse y llevaba el nombre de Cenicero:

“Sentimos no haber podido quedárnoslo. El dueño anterior no nos informó que tenía leucemia, aunque ya contamos con otro minino. Tiene algunas pulgas, pero lo bañamos al amanecer. Le gusta jugar mucho, su juguete favorito es el ratón que le regalamos y disfruta la comida que le damos”, se lee en el texto.

Sin saber cuánto tiempo había estado solo, un miembro del personal actuó rápidamente y colocó al animal en un transporte con comida, agua y una almohadilla térmica para mantenerlo cómodo. Aunque estaba un poco delgado, su estado general parecía bueno y mostraba signos de vitalidad, según reporta The Dodo.

El refugio decidió rebautizarlo como Freddy Krueger, en honor a la temporada de Halloween. No obstante, aunque todos se alegraron de que estuviera a salvo, no pudieron dejar de lamentar la manera en la que fue abandonado, provocando un sentimiento de incomodidad entre el equipo.

Cuidado, tratamiento y esperanza de un futuro feliz

A pesar de algunos desafíos
A pesar de algunos desafíos de salud, su espíritu juguetón y afectuoso brilla con esperanza de un nuevo comienzo. (Facebook: Huron Humane Society of Alpena)

El albergue agradeció a través de sus redes sociales a las personas que entregaron al pequeño gato abandonado, destacando que “tomaron la decisión correcta al traerlo a un lugar seguro en lugar de dejarlo abandonado a un lado de la carretera”.

Sin embargo, hizo un llamado a la responsabilidad y la comunicación, advirtiendo que “dejar a un animal, incluso en un refugio, nunca es la solución correcta”, y recomendó que la forma adecuada de entregar una mascota es contactándolos primero para recibir ayuda profesional.

Freddy Krueger se encuentra actualmente bajo cuidado y protección en el refugio. El personal señala que su personalidad es tal y como lo describe la nota que lo acompañaba: “Su estado general es bueno y muestra signos claros de vitalidad”, explicaron.

El refugio continúa con una evaluación médica exhaustiva para confirmar si el animal realmente padece leucemia felina, que a pesar de ser grave, cuenta con distintos tratamientos y puede mantenerse controlada con la atención veterinaria adecuada: “Esperamos que pronto esté listo para encontrar su hogar definitivo”, afirmaron, mostrando confianza en su recuperación y futuro bienestar.

Temas Relacionados

Leucemia felinaGatosAnimalesMascotas

