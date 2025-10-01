Animales y Mascotas

Ahora todas las mascotas podrán viajar tu lado: Italia realiza el primer vuelo con perros de gran tamaño en cabina

Autoridades y organizaciones de protección animal respaldan la medida, que busca reducir el estrés de los animales y mejorar la experiencia de los pasajeros

Por Alexander Ortiz

Guardar
El ministro de Transportes, Matteo
El ministro de Transportes, Matteo Salvini, calificó la iniciativa como un “avance cultural” que reconoce a las mascotas como miembros de la familia. (X / @@matteosalvinimi)

Italia marcó un precedente en el transporte aéreo de mascotas al realizar el primer vuelo comercial con perros de gran tamaño viajando en cabina.

La iniciativa estuvo a cargo de ITA Airways y contó con el respaldo de la Autoridad Nacional de Aviación Civil (ENAC), además de la presencia del vicepresidente y ministro de Transportes, Matteo Salvini.

El vuelo se llevó a cabo el pasado 23 de septiembre en la ruta Milán–Roma e incluyó a dos perros que ocuparon asientos asignados en la primera y última fila del avión.

A diferencia de las reglas tradicionales, las mascotas no viajaron en transportín dentro de la cabina, sino junto a sus dueños, con medidas específicas de seguridad.

La decisión convierte a ITA Airways en la primera aerolínea italiana en aplicar nuevas disposiciones que regulan el traslado de animales de compañía.

Las autoridades señalaron que estas medidas buscan establecer estándares normativos y operativos que garanticen viajes seguros tanto para los pasajeros como para las mascotas.

El vuelo inaugural y sus protagonistas

ITA Airways se convierte en
ITA Airways se convierte en la primera aerolínea italiana en implementar normas que permiten transportar mascotas grandes en cabina de manera segura. (REUTERS/Eduardo Munoz/Archivo)

Durante el trayecto, el ministro Matteo Salvini compartió en sus redes sociales la experiencia:

“Les presento a Moka, una labradora de 11 años. Hoy se celebra el primer vuelo con perros de hasta 25 kg en un avión de ITA, de Milán a Roma, con la garantía de que todos a bordo estarán cómodos y completamente seguros. Una batalla por el sentido común, un punto de inflexión para millones de pasajeros. ¡Promesa cumplida!”.

En la misma ruta participó el presidente de ITA Airways, Sandro Pappalardo, quien expresó su satisfacción por el logro alcanzado:

“Esta iniciativa no es solo una nueva oportunidad comercial o un cambio operativo, sino una verdadera revolución cultural que pone en el centro el respeto, el cuidado y la inclusividad”.

Asimismo, el presidente del Ente Nacional para la Aviación Civil (ENAC), Pierluigi Di Palma, también estuvo presente y destacó la importancia de que las mascotas viajen junto a sus dueños:

“Hacer volar a los animales domésticos junto a sus dueños y no más en la bodega, reconociéndolos como verdaderos miembros de la familia”.

Regulaciones y próximos pasos

(REUTERS/Remo Casilli/File Photo)
(REUTERS/Remo Casilli/File Photo)

Según la normativa de ENAC, los perros de gran tamaño deben viajar en un transportín especial sujeto al asiento, y el peso combinado entre el animal y el contenedor no puede superar el límite permitido de equipaje.

Además, los ejemplares son ubicados en zonas designadas de la aeronave para garantizar la seguridad y comodidad de todos los pasajeros.

La medida se suma a otros cambios recientes aplicados por ITA Airways. Desde junio de 2024, la aerolínea amplió el espacio para el transporte de animales en vuelos nacionales e incrementó el peso permitido en cabina, pasando de 8 a 10 kilos más los 2 kilos del transportín.

Organizaciones de protección animal respaldaron la decisión, subrayando que reduce el estrés de los animales y responde a una creciente demanda de los viajeros.

Para las autoridades, esta flexibilización normativa representa un avance cultural y operativo que busca consolidar a Italia como referente en el transporte aéreo inclusivo para pasajeros con mascotas.

Temas Relacionados

PerrosVuelos comercialesAerolíneasItaliaAnimalesMascotas

Últimas Noticias

Osos polares son captados viviendo en una base soviética abandonada que ahora usan como refugio en el Ártico

Expertos señalan que la ocupación de instalaciones humanas abandonadas refleja la presión ambiental causada por el retroceso del hielo marino

Osos polares son captados viviendo

Perros salvajes africanos, considerados funcionalmente extintos, reaparecen en Uganda

La llegada de ocho ejemplares a un parque de conservación, trasladados desde Sudáfrica, reaviva la esperanza tras décadas de ausencia

Perros salvajes africanos, considerados funcionalmente

“Siempre seré tu mami”, la conmovedora historia de una gallina y un huevo de pavo real que inspiró el libro

El relato aborda la importancia de la adopción, transmitiendo un mensaje de amor incondicional y aceptación más allá de las diferencias

“Siempre seré tu mami”, la

Este extraño pez podría ser la solución para recuperar funciones perdidas en humanos tras lesiones medulares

La especie ha permitido descubrir mecanismos de reparación con aplicaciones prometedoras en tratamientos para personas

Este extraño pez podría ser

Supermercado en EEUU niega la entrada a un caimán de apoyo emocional por no cumplir con la ley

Wesley Silva adquirió al reptil de un vecino que ya no podía cuidarlo y ahora pasa sus días en una piscina al aire libre y las noches en una bañera

Supermercado en EEUU niega
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco: todos los

Triple femicidio narco: todos los detalles del caso que ya tiene 9 detenidos, entre ellos a “Pequeño J”

Detuvieron en Perú a “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela

Un hombre desbarrancó haciendo trekking, hizo una fogata para que lo encuentren y desató un incendio forestal

Video: así fue el momento de la detención de “Pequeño J”, el presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela

Multitudinario acto a dos años de la masacre de Hamás en Gaza: el emotivo reclamo de la comunidad judía

INFOBAE AMÉRICA
Descubren 7 nuevas especies de

Descubren 7 nuevas especies de flores silvestres en el suroeste australiano

Científicos descubren el punto débil de bacterias resistentes, un avance que revoluciona la lucha contra infecciones graves

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una nueva fuerza militar para combatir a las pandillas en Haití

Opositores nicaragüenses imploraron a la Justicia de Costa Rica que frene la extradición del disidente Pedro Fernández

Colombia acelera en ventas de motos, crece la preferencia por modelos de bajo cilindraje

TELESHOW
Michael Bublé celebró la deslumbrante

Michael Bublé celebró la deslumbrante aparición de Luisana Lopilato en la pasarela de París: “No podría estar más orgulloso”

El enojo de Vero Lozano por los Martín Fierro a Susana Giménez: “¡Basta! ¡Es un montón!”

Lali Espósito reveló cuántas veces hizo el amor con Pedro Rosemblat durante su viaje por España

La foto de Emilia Mernes con Stella McCartney en el desfile de la diseñadora en París: “Primer fashion week”

Nora Cárpena habló sobre la reconciliación con Mirtha Legrand luego de dos décadas de distanciamiento: “Se terminó”