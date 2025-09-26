De la huida al refugio: cómo una vaca logró escapar del sacrificio y ganar una segunda oportunidad

El coraje y la resiliencia de Mootilda inspiraron a más de 60 donantes a colaborar en su rescate. (Fotos: ABC15 Arizona / YouTube)

El pasado mes de agosto, una vaca logró escapar de una planta procesadora de carne en San Tan Valley, Arizona, Estados Unidos, en los días previos a su sacrificio, según informó el Santuario de Animales de Granja de Aimee.

Durante su fuga, el animal atravesó calles con tráfico y pastó junto a un estanque, según fotos y videos compartidos por la organización sin fines de lucro. Pocos días después, fue rodeada por patrullas y regresada a la planta, donde su muerte estaba programada.

Aimee Takaha, propietaria del santuario, decidió intervenir tras ver el coraje del animal. En entrevista con el medio local ABC15 Arizona, Takaha relató: “Cuando vi el video por primera vez, dije: ‘Puedo llevármela aquí’”.

La adquisición del animal se complicaba por cuestiones económicas: el dueño de la vaca fijó un precio de 2 mil 500 dólares y exigió que la entrega se realizara en 24 horas.

La respuesta de la comunidad fue inmediata. En solo 12 horas, Takaha recaudó los fondos necesarios con la contribución de más de 60 donantes.

La vaca, bautizada como Mootilda, llegó al santuario el 26 de agosto y desde entonces ha recibido cuidados, alimentación adecuada y espacio para adaptarse a su nuevo entorno.

El traslado al santuario y el cuidado de Mootilda

(Fotos: Santuario de Animales de Granja de Aimee / Facebook)

Mootilda fue recibida en el Santuario de Animales de Granja de Aimee, una propiedad de 1.6 hectáreas en Arizona que alberga a otros animales con necesidades especiales. Takaha señaló a ABC15 Arizona que muchos de los residentes nacen con diferencias físicas o requieren cuidados especiales, y que allí se les brinda protección y atención: “Aquí, se celebran sus diferencias”.

La vaca ha mostrado signos de adaptación y bienestar desde su llegada. Según publicaciones en Facebook compartidas por la rescatista, Mootilda ha comenzado a socializar con otros animales y muestra mejoras en su salud y estado mental.

La propietaria del santuario destacó: “Es increíble lo que una buena alimentación, agua fresca, pastos y un entorno tranquilo pueden hacer por una vaca. Es una vaca increíble. Es una guerrera”.

La participación de la comunidad y la repercusión del rescate

(Fotos: Santuario de Animales de Granja de Aimee / Facebook)

La compra y el rescate de Mootilda fueron posibles gracias a la solidaridad de la comunidad. Takaha subrayó a ABC15 que el éxito del rescate es compartido: “No es mi vaca, es nuestra vaca. Es la vaca de la comunidad”.

La vaca ha generado interés y seguimiento entre simpatizantes del santuario, quienes han comentado sobre su progreso y adaptación.

El caso evidencia cómo la acción colectiva y el respaldo de organizaciones sin fines de lucro pueden ofrecer segundas oportunidades a animales en riesgo de sacrificio. Como señaló la socorrista:

“Solo conocerá el amor desde el momento en que ponga un pie en la propiedad. Puede que le lleve unos días adaptarse a esta terrible experiencia. Seré paciente con ella, le daré espacio mientras se orienta, la respetaré por su valentía, su espíritu de lucha para sobrevivir y su magnificencia como bovina durante todos sus años venideros. Estará a salvo, volverá a casa”.