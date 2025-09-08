Las aventuras de Emil, el alce viajero que se ganó el corazón de Austria: “No es solo un animal, sino una pequeña figura en nuestra historia”

Miles de personas siguen en tiempo real el recorrido del alce a través de redes sociales. (TikTok: @sani0142)

Durante las últimas semanas, la presencia de un alce en Baja Austria ha generado una inesperada atención mediática, movilización ciudadana y preocupación entre las autoridades ambientales. El animal, nombrado “Emil”, fue avistado por primera vez a mediados de agosto y ha recorrido diversas localidades del noreste del país alpino, un fenómeno poco frecuente en la zona.

De acuerdo con la agencia Associated Press (AP), Emil habría ingresado al territorio austriaco procedente de Polonia, atravesando la República Checa. De hecho, su aparición inicial se registró en los alrededores de Mistelbach, y desde entonces ha sido visto en municipios como Gaweinstal, Korneuburg, Tullnerfeld y St. Pölten, capital provincial.

El pasado fin de semana, Emil protagonizó uno de los incidentes más comentados de su recorrido al cruzar las vías ferroviarias en la estación central de St. Pölten, lo que provocó el cierre temporal de la línea principal Viena-Salzburgo, una de las más transitadas del país. Pero sin importar la interrupción, la reacción generalizada fue positiva, llena de cariño y empatía hacia él.

La organización local de protección animal ha emitido comunicados instando a la población a no acercarse, alimentar ni fotografiar al mamífero, advirtiendo que este tipo de interacciones podrían alterar su comportamiento natural. Según lo detallado por AP, señaló en redes sociales que los alces “no necesitan la cercanía de los humanos”, e hicieron un llamado explícito a no desplazarse con el objetivo de avistarlo.

El paradero exacto de Emil no se conocía al inicio de esta semana, aunque se presume que se habría desplazado hacia el norte tras su paso por St. Pölten. No obstante, la Agencia de Prensa Austriaca (APA) informó que no se han producido nuevos despliegues policiales relacionados con su localización.

Una travesía seguida en tiempo real

El cruce de Emil por vías ferroviarias provocó el cierre temporal de la línea Viena-Salzburgo. (FB: Thug Life Austria)

El peculiar caso logró consolidarse en redes sociales, donde se ha creado una comunidad en torno al protagonista errante. La página de Facebook “Emil el Alce”, creada por fanáticos entusiastas y personas que se han encontrado con él, sumaba más de 10 mil miembros al inicio de esta semana, tras haber pasado de dos mil 500 a casi cinco mil en un solo día.

Sumado a ello, el periódico austriaco Kronen Zeitung se ha encargado de documentar los recorridos del animal, incluyendo su paso por Judenau-Baumgarten, donde la brigada de bomberos voluntarios de Baumgarten am Tullnerfeld instaló bebederos de emergencia ante la posibilidad de que el animal sufriera deshidratación.

El comandante del equipo profesional, identificado como Ludwig, señaló que no se pudo confirmar si Emil bebió del líquido provisto, aunque se le observó alimentándose de un manzano en las cercanías. “No estamos buscando activamente al animal, pero si nos llaman, estaremos disponibles”, declaró para el medio.

Emil también fue avistado en zonas como la Gruta de Lourdes en Maria Gugging, donde fue fotografiado comiendo hojas. De hecho, las imágenes fueron difundidas por la Arquidiócesis de Viena, que hizo pública su fascinación por la visita del animal a lo que denominaron “tierra santa”.

Pero uno de los momentos más llamativos de su trayecto fue su cruce nocturno del río Danubio, en la localidad de Klosterneuburg, desde donde reapareció al otro lado, en el distrito de Tulln. Este hecho fue ampliamente cubierto por medios locales y alimentó aún más el interés público.

Pese a todo esto, las autoridades han reiterado que el alce puede estar sometido a altos niveles de estrés debido a la exposición constante a personas, vehículos y ruidos urbanos, por lo que la Dirección de la Policía Estatal de Baja Austria ha emitido un comunicado recordando que un acercamiento imprudente podría provocar reacciones peligrosas, tanto para el animal como para las personas.

Del seguimiento científico al fenómeno cultural

El animal errante se convirtió en símbolo cultural y ecológico. (WikiCommons/Rufus46)

Aunque la presencia de alces en la nación no es completamente inédita, pues existen registros de ejemplares en zonas del Waldviertel, se trata de una especie cuya población ha disminuido significativamente en Europa Central desde el siglo XVII. La llegada de Emil, por tanto, representa un acontecimiento excepcional.

Su nombre fue asignado por grupos de observadores de fauna en la República Checa, donde es común bautizar a los alces migratorios. Además, según Kronen Zeitung, la elección tiene el objetivo de establecer un vínculo cultural entre los países involucrados en el recorrido del animal.

La denominación hace referencia a dos figuras históricas del ámbito checo: Emil Zátopek, atleta de resistencia y campeón olímpico en los años 50, y Emil Holub, médico y explorador del siglo XIX, reconocido por sus expediciones en África. Ambos nombres evocan los conceptos de fortaleza física y espíritu aventurero, cualidades que se han proyectado en el alce protagonista de esta historia.

“El nombre no es solo una etiqueta, sino un símbolo”, comentó un biólogo austriaco consultado por medios locales. “Si se llama Emil, le desearán suerte. Entonces no es solo un animal, sino una pequeña figura en nuestra historia”.

Pese al cariño y entusiasmo que ha generado en la población, los especialistas recuerdan que Emil es un macho joven, sexualmente maduro, que se encuentra posiblemente en busca de un nuevo territorio o de una pareja. El seguimiento constante, aseguran, podría interferir en su comportamiento natural y dificultar su proceso de adaptación al entorno.