Animales y Mascotas

Pareja transforma una antigua granja en un refugio para animales tras adquirir la propiedad con 16 gatos abandonados

La inesperada experiencia motivó la creación de un espacio seguro para especies vulnerables, promoviendo la protección y el respeto hacia todos los seres vivos

Por Mariana Álvarez Torres

Guardar
Freedom Farmhouse se fundó como
Freedom Farmhouse se fundó como un santuario para animales rescatados, expandiendo su misión más allá de los gatos. (TikTok: @freedomfarmhouse)

En 2018, Emily Bott, de 28 años, y su esposo Dylan Loewke, de 30, originarios de Rochester, Nueva York, adquirieron una antigua granja sin imaginar que la propiedad ya estaba ocupada por una colonia de gatos de granero, pero lejos de considerar su presencia un inconveniente, la pareja decidió asumir la responsabilidad de su cuidado, lo que eventualmente dio origen a Freedom Farmhouse Sanctuary, un santuario animal en crecimiento.

Durante la primera visita a la granja, los felinos ya eran visibles en el jardín delantero, no obstante, en ese momento, la permanencia de los animales no estaba asegurada, pues los agentes inmobiliarios aseguraron que no estarían allí para cuando la pareja se mudara. Sin embargo, Loewke solicitó expresamente que los gatos pudieran permanecer en la propiedad.

“Una vez que aceptaron nuestra oferta por la casa, mi novio se encargó de solicitar que los gatos se quedaran”, explicó Bott para The Dodo For Animal People, una plataforma con enfoque emocional hacia el cuidado y la defensa de los animales. Aunque ella no tenía experiencia previa con felinos, su trabajo reciente en la Granja Lollypop de la Sociedad Protectora de Animales en Rochester le permitió tomar la decisión de asumir su cuidado inmediato, esterilizarlos y vacunarlos, e incluso, si era necesario, buscarles un nuevo hogar, aunque lo último nunca fue necesario.

Una familia felina que originó todo

Los fundadores del santuario impulsaron
Los fundadores del santuario impulsaron la expansión del proyecto tras su experiencia con la colonia felina. (IG: @freedomfarmhouse)

Tras la mudanza, la pareja descubrió que los cuidados proporcionados por los propietarios anteriores eran mínimos y se reducían, básicamente, a ofrecer comida seca, razón por la que los animales presentaban diversos problemas de salud.

“Como nunca habíamos tenido gatos, esta iniciativa fue todo un reto. Pero durante nuestro primer año aquí, pudimos esterilizarlos y vacunarlos a todos, además de proporcionarles el refugio necesario”, explicó Bott para The Dodo.

Inicialmente, solo una de las gatas, llamada Valencia, era lo suficientemente sociable para interactuar con los nuevos dueños, no obstante, con el tiempo y mediante un proceso de paciencia y constancia, el resto de los felinos comenzó a ganar confianza.

“Pasé muchas noches sentada en la entrada de mi casa tirándoles golosinas, dándoles hierba gatera y entreteniéndolos con juguetes”, detalló Bott, quien también confesó que algunos de los gatos tardaron años en permitir el contacto humano.

Posteriormente, pese a que algunos de los animales mantuvieron cierto grado de distancia, todos ellos mostraron, a su manera, una relación de confianza con la pareja. De esa forma, cada gato fue nombrado y su carácter identificado por sus cuidadores.

“Cada vez que salgo, me saludan de inmediato. Hay un par que me sigue a casi todas partes de la propiedad... Tengo un equipo entero que me acompaña hasta la entrada para recoger mi correo”, añadió Bott hace unos años en la entrevista ofrecida.

Como parte del proceso de rehabilitación y adaptación, Loewke diseñó y construyó una estructura independiente destinada exclusivamente para los gatos. La obra, realizada con la ayuda del padre del hombre, tomó aproximadamente cuatro fines de semana y representó una inversión de 2,500 dólares.

Según Bott, “a los gatos les encantan todas las zonas para trepar y poder estirarse y posarse junto a las ventanas”, indicó en declaraciones recogidas por Zenger News y difundidas por la revista Newsweek.

La fundación de un santuario

El refugio alberga actualmente gatos,
El refugio alberga actualmente gatos, burros, cabras, perros y un conejo, todos víctimas de abandono o maltrato. (IG: @freedomfarmhouse)

El compromiso inicial con los mininos dio paso, con el tiempo, a un proyecto más amplio de rescate y cuidado de animales. Inspirados por su experiencia con la colonia felina, Bott y Loewke comenzaron a recibir también otros animales comúnmente víctimas de abandono o maltrato, tales como burros, cabras, perros y conejos. Así nació Freedom Farmhouse Sanctuary, un refugio destinado al bienestar de animales de granja y otras especies en situación vulnerable.

El santuario fue inaugurado oficialmente el sábado 26 de julio de 2025 y actualmente alberga a una variedad de animales que incluye a los gatos Pierogi, Sweetie, Valencia, Maci, Bronco, Goldie, Tofey, Spice, Beaux y Peep; los burros Sammy y Molly; las cabras Billy Bob, Vincent Van Goat, Alfalfa y Darla; los perros Buck y Tex; y el conejo Bugs. Desafortunadamente, algunos de los animales originales han fallecido, entre ellos los gatos Peach, Squints, Pumpkin y Dusty, así como el burro Petey.

“Estamos increíblemente emocionados de abrir nuestras puertas y compartir el corazón de Freedom Farmhouse con la comunidad”, señaló Bott durante la apertura.

“Con el paso de los años, hemos aprendido muchísimo de estos antiguos gatos salvajes, animales que a menudo son menospreciados por la sociedad. Su experiencia nos ha inspirado a hacer lo mismo con otros animales”, concluyó Bott en la página oficial del refugio.

De esa forma, una situación inesperada, se transformó en un proyecto sostenible de rescate, cuidado y educación en torno al bienestar animal, motivada por el cariño y el compromiso de dos impulsores que solo querían comprar una casa.

Temas Relacionados

refugio animalgatosanimalesmascotassantuarios

Últimas Noticias

George, el perro que dejó huella en Ryan Gosling: “El gran amor de mi vida”

Tras la muerte del can, el actor ha encontrado distintas formas para seguir manteniendo viva la memoria de su fiel compañero

George, el perro que dejó

La extraña tradición islandesa que ayuda a conservar a los frailecillos atlánticos

Esta costumbre inicia cuando las crías abandonan sus madrigueras, sin la ayuda de sus padres, y deben encontrar el camino al océano

La extraña tradición islandesa que

Toast, el perro que cae dormido cuando está feliz, conquista a millones de usuarios en redes sociales

Aunque requiere terapia física semanal para mejorar la salud de sus articulaciones, el lomito lleva una vida feliz tras ser rescatado del abandono

Toast, el perro que cae

La historia de Zeus, el ganso que volvió a caminar después de una grave lesión en la columna

Aunque el ave perdió la movilidad sin causa aparente, la terapia física y su propia fortaleza desafiaron un desalentador pronóstico

La historia de Zeus, el

La historia de Daisy, una perra salchicha con obesidad severa que lucha por recuperar su salud y movilidad

Diagnosticada con hipotiroidismo, infecciones y artritis, gracias a la atención médica y el cariño de una nueva familia, la canina logra mejorar su calidad de vida un paso a la vez

La historia de Daisy, una
ÚLTIMAS NOTICIAS
El dólar oficial saltó a

El dólar oficial saltó a $1.385 y quedó en su nivel más alto desde la salida del cepo

Habían planeado un fin de semana romántico en un hotel de Berazategui y el chofer que los llevó les robó: el video

“Si llegás a hacer la denuncia, te rompo la cabeza”: condenan a un hombre por amenazas contra su ex pareja

Córdoba: una mujer de 82 años se cayó en un pozo de nueve metros y fue rescatada por un equipo de emergencia

La “bomba biológica” del océano Antártico: revelan el rol clave de una microalga en la captura de carbono

INFOBAE AMÉRICA
La dictadura de Daniel Ortega

La dictadura de Daniel Ortega pactó un acuerdo de cooperación con un territorio ucraniano ocupado ilegalmente por Rusia

El déficit de habilidades digitales expone a América Latina a un rezago estructural

Carlos Carvallo Spalding recibió la calificación “A” de Global Finance por el liderazgo en el Banco Central del Paraguay

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa recibirá al secretario de Estado de EEUU Marco Rubio

Crisis política en Francia: la ultraderecha francesa dijo que están listos para unos potenciales comicios anticipados

TELESHOW
Juana Repetto habló de sus

Juana Repetto habló de sus malestares después de anunciar su embarazo: “Estoy como deshecha”

Christian Sancho contó por qué tuvo que ser internado de urgencia: “Tuve un cuadro de deshidratación”

Brandoni apoyó a Francella por la película Homo Argentum: “El está muy afectado, y a la vez muy contento por el extraordinario éxito”

Llegó a juicio el ataque de un viudo negro al ex novio de Lizy Tagliani: tres imputados

Georgina Barbarossa mostró su travesía por Tailandia: templos, sabores exóticos y una aventura de colores