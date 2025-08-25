Perra callejera lucha en el desierto por salvar la vida de sus cachorros a 50 °C: “No le importaba el calor, el abandono ni nada de lo que le pasara”

Una perra y sus cachorros sobrevivieron a temperaturas extremas tras ser hallados bajo un tanque de agua. (The Dodo/Captura de pantalla)

En medio de una intensa ola de calor que azotaba Kuwait, el refugio Raf.kw recibió un video que mostraba a una perra vagando sola por el desierto. Las temperaturas ese día alcanzaban los 50 grados Celsius, un nivel extremo que representa un riesgo letal para cualquier ser vivo, por ello, ante la crítica situación, el equipo del refugio decidió movilizarse de inmediato para rescatar al animal antes de que fuera demasiado tarde.

Tras una ardua búsqueda, los rescatistas lograron ubicar a la cánida refugiada bajo un tanque de agua. Según lo difundido por The Dodo For Animal People, una plataforma con enfoque emocional hacia el cuidado y la defensa de los animales, había cavado un hoyo en la arena, aparentemente en un intento por mantenerse fresca, sin embargo, no solo buscaba protegerse a sí misma.

Sandy, como fue nombrada posteriormente, resguardaba a sus cachorros, quienes se encontraban a su lado. Aunque exhausta y jadeando por el calor, la perra se mantenía alerta, decidida a protegerlos incluso frente a los humanos que intentaban acercarse, pues al principio, mostró desconfianza hacia el equipo de rescate.

Una madre dispuesta a todo

Un equipo de voluntarios logró salvar a la madre y sus crías. (The Dodo/Captura de pantalla)

“Nos miraba a nosotros y a sus cachorros, como diciendo: ‘Bueno, tengo cachorros conmigo. ¿Me van a hacer daño?’”, compartió Danna Jawhar, miembro de Raf.kw, para The Dodo. “Era solo una mamá protegiendo a sus bebés. Ni siquiera creo que le importara el calor, el abandono ni nada de lo que le pasara”.

Con paciencia, el equipo se acercó lentamente, ofreciéndole comida y hablándole en un tono suave para ganarse su confianza. Después de aproximadamente 15 minutos, Sandy permitió que los rescatistas metieran las manos en el agujero donde se resguardaban sus crías, y las sacaran para trasladarlas a un lugar seguro.

“Una vez en la jaula, supo que estaba a salvo”, agregó Jawhar. “Era como el día y la noche. Pasó de ser una madre protectora, aterrorizada y abandonada a, sinceramente, simplemente mirarnos y decir: ‘Sé lo que hacen. Gracias’”.

La mujer relata que la recuperación de Sandy y sus cachorros continuó en I Care Kuwait, un refugio dirigido por Elika Mansouri, amiga suya. Allí, los perros recibieron atención veterinaria, alimentación y socialización, preparándolos para una nueva vida fuera del desierto.

Fue en este espacio donde Sandy conoció a Brianna, de quien se desconoce el apellido y se convirtió en su madre adoptiva. Según Jawhar, “seguía a Brianna a todas partes. Era tan feliz”.

El grupo de cachorros, nombrados Zeus, Zaydar y Zack, fueron adoptados con su valiente y protectora madre, y ahora viven con una familia en Canadá.

¿Qué tan peligroso es el calor extremo para los perros?

El colapso por golpe de calor puede ocurrir en cuestión de minutos, especialmente si no hay acceso a sombra y agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Sandy pone en evidencia los riesgos a los que se enfrentan los animales expuestos al calor extremo. Según el American Kennel Club, aunque también depende de factores como la raza, el tamaño o la edad, la temperatura ideal para la mayoría de los perros ronda los 21 °C, sin embargo, cuando el termómetro se dispara, su bienestar puede estar en riesgo rápidamente.

El Dr. Ricky Walther, médico veterinario en Sacramento, California, advierte que los perros tienen una temperatura corporal más alta que los humanos, entre 38 y 39 °C, por lo que son especialmente propensos a sufrir golpes de calor.

Según lo detallado por el especialista en el sitio web de Pawlicy Advisor, cuando un perro alcanza una temperatura interna de 41 °C, puede sufrir un colapso por golpe de calor, con una tasa de mortalidad de hasta el 50%. Incluso una variación de apenas cuatro grados podría resultar fatal en minutos.

Ante estas situaciones, el American Kennel Club recomienda vigilar signos de golpe de calor, entre los que se incluyen particularmente:

Babear en exceso con saliva espesa

Encías de color rojo brillante, azul o morado

Mareo, confusión o letargo

Negarse a beber agua

Pérdida de conciencia o convulsiones

Si un perro muestra alguno de estos síntomas, es fundamental buscar atención veterinaria de inmediato.