Kkong Kkong, el gato coreano que inspiró el famoso ‘Kongnyangi Challenge’, fue adoptado por el videógrafo que lo hizo viral

Kkong Kkong (꼼꼼), el gato callejero que protagonizó uno de los memes más entrañables de los últimos años, ha encontrado finalmente un hogar permanente. El felino, que inspiró el popular “Kongnyangi Challenge”, fue adoptado por Lee Dong Hak, el videógrafo surcoreano que capturó el momento en que el animal caminaba sobre el congelado río Han, una escena que rápidamente se convirtió en una sensación en Internet.

La historia de Kkong Kkong comenzó en diciembre de 2021, cuando una ola de frío extremo azotó Seúl, y la Administración Meteorológica de Corea (KMA) reportó la primera formación de hielo de la temporada sobre el río Han. Ese mismo día, Lee Dong Hak, reportero de vídeo del canal MBN, se encontraba grabando un informe cerca del parque Ttukseom Hangang, cuando se topó con la escena inesperada del gato callejero caminando lentamente sobre el río completamente congelado.

La imagen, acompañada por una narración rítmica en coreano por parte del reportero a cuadro: “Un gato cruza el río Han congelado” (꽁꽁 얼어붙은 한강 위로 고양이가 걸어다닙니다 / kkongkkong eol-eobut-eun hangang wilo goyang-iga geol-eodanibnida), fue incluida en un informe de noticias emitido el 27 de diciembre de 2021 como parte del segmento “Subway Station East Form”. Sin embargo, no fue hasta principios de 2024 que el clip se viralizó en las redes sociales.

La particular cadencia de la narración, la imagen del gato sobre el hielo y el contexto de una noticia meteorológica dieron pie a una ola de creatividad en Internet. Usuarios de plataformas digitales añadieron música, efectos de sonido e incluso coreografías, dando origen al reto viral.

De esa manera, la escena se convirtió en un fenómeno de la cultura pop, incluso captando la atención de idols de K-pop que se sumaron al reto en TikTok e Instagram.

El reencuentro inesperado

A pesar de la fama, el paradero del gato permaneció desconocido hasta hace poco. En un video publicado el 4 de agosto de 2025 en su canal de YouTube, Lee Dong Hak reveló que, gracias al comentario de un internauta que aseguró haber visto al gato cerca del mismo parque, volvió a buscarlo. “Un gato apareció en la distancia y supe al instante que era el que había fotografiado”, relató.

Desde ese día, comenzó a alimentarlo cada noche, hasta que finalmente decidió llevarlo a casa y adoptarlo. “No importaba lo seguro que fuera el escondite… seis años en la calle debieron haber sido duros”, comentó. “Desconfiar de los extraños… Es triste verlo sin otra opción que comer”.

En el mismo video, Lee explica que al llevar al gato al veterinario, descubrió que en realidad se trata de una hembra. Aunque no se pudo determinar su edad exacta, el reportero se dedicó a investigar el pasado del felino revisando imágenes antiguas del parque. Su análisis lo llevó a concluir que Kkong Kkong nació en 2019, por lo que tendría al menos seis años.

Nueva vida, hogar y cuenta de Instagram

Tras meses de búsqueda y gracias a la ayuda de internautas, el reportero surcoreano encontró y dio hogar a la gata. (IG: @kkongdaddy)

Desde su adopción, Kkong Kkong ha mostrado señales de adaptación y mejoría. Lee asegura que el gato se encuentra cada vez más cómodo en su nuevo entorno. “La esperanza de vida de un gato callejero es mucho más corta que la de uno doméstico”, reflexionó. “Pensé que sería difícil para él soportar dos inviernos más después de lo que vivió. Me sentí mal por no poder ayudarlo en ese momento, a pesar de la alegría que le dio a la gente”.

El videógrafo no solo le dio un hogar, sino que también creó una cuenta de Instagram dedicada a su nueva compañera: @kkongdaddy, con la descripción “Padre de Kkongkkong” (“Kkongkkong’s father”) . En esta cuenta, Lee comparte regularmente fotos y videos de la gata, que ha conquistado a una nueva generación de seguidores con su carisma tranquilo y mirada serena.

Así, una tierna pero inusual escena transmitida en el noticiario durante una ola de frío, culminó en una emotiva historia de rescate, conexión y segunda oportunidad de vida. Kkong Kkong, la gata que cruzó el río Han congelado, además de dejar su huella en Internet y en la cultura pop, conquistó el corazón de quien la observó por primera vez a través del lente.