Animales y Mascotas

Kkong Kkong, el gato coreano que inspiró el famoso ‘Kongnyangi Challenge’, fue adoptado por el videógrafo que lo hizo viral

Tras años de vida callejera, el felino que inspiró el popular reto en redes sociales ahora comparte su día a día en Instagram

Por Mariana Álvarez Torres

Guardar
La narración original y la imagen del gato sobre el hielo impulsaron la viralidad y creatividad en Internet. (TT: @sunhee_sun)

Kkong Kkong (꼼꼼), el gato callejero que protagonizó uno de los memes más entrañables de los últimos años, ha encontrado finalmente un hogar permanente. El felino, que inspiró el popular “Kongnyangi Challenge”, fue adoptado por Lee Dong Hak, el videógrafo surcoreano que capturó el momento en que el animal caminaba sobre el congelado río Han, una escena que rápidamente se convirtió en una sensación en Internet.

La historia de Kkong Kkong comenzó en diciembre de 2021, cuando una ola de frío extremo azotó Seúl, y la Administración Meteorológica de Corea (KMA) reportó la primera formación de hielo de la temporada sobre el río Han. Ese mismo día, Lee Dong Hak, reportero de vídeo del canal MBN, se encontraba grabando un informe cerca del parque Ttukseom Hangang, cuando se topó con la escena inesperada del gato callejero caminando lentamente sobre el río completamente congelado.

La imagen, acompañada por una narración rítmica en coreano por parte del reportero a cuadro: “Un gato cruza el río Han congelado” (꽁꽁 얼어붙은 한강 위로 고양이가 걸어다닙니다 / kkongkkong eol-eobut-eun hangang wilo goyang-iga geol-eodanibnida), fue incluida en un informe de noticias emitido el 27 de diciembre de 2021 como parte del segmento “Subway Station East Form”. Sin embargo, no fue hasta principios de 2024 que el clip se viralizó en las redes sociales.

La particular cadencia de la narración, la imagen del gato sobre el hielo y el contexto de una noticia meteorológica dieron pie a una ola de creatividad en Internet. Usuarios de plataformas digitales añadieron música, efectos de sonido e incluso coreografías, dando origen al reto viral.

De esa manera, la escena se convirtió en un fenómeno de la cultura pop, incluso captando la atención de idols de K-pop que se sumaron al reto en TikTok e Instagram.

El reencuentro inesperado

Tras meses de búsqueda y
Tras meses de búsqueda y gracias a la ayuda de internautas, el reportero surcoreano encontró y dio hogar a la gata. (IG: @kkongdaddy)

A pesar de la fama, el paradero del gato permaneció desconocido hasta hace poco. En un video publicado el 4 de agosto de 2025 en su canal de YouTube, Lee Dong Hak reveló que, gracias al comentario de un internauta que aseguró haber visto al gato cerca del mismo parque, volvió a buscarlo. “Un gato apareció en la distancia y supe al instante que era el que había fotografiado”, relató.

Desde ese día, comenzó a alimentarlo cada noche, hasta que finalmente decidió llevarlo a casa y adoptarlo. “No importaba lo seguro que fuera el escondite… seis años en la calle debieron haber sido duros”, comentó. “Desconfiar de los extraños… Es triste verlo sin otra opción que comer”.

En el mismo video, Lee explica que al llevar al gato al veterinario, descubrió que en realidad se trata de una hembra. Aunque no se pudo determinar su edad exacta, el reportero se dedicó a investigar el pasado del felino revisando imágenes antiguas del parque. Su análisis lo llevó a concluir que Kkong Kkong nació en 2019, por lo que tendría al menos seis años.

Nueva vida, hogar y cuenta de Instagram

Tras meses de búsqueda y
Tras meses de búsqueda y gracias a la ayuda de internautas, el reportero surcoreano encontró y dio hogar a la gata. (IG: @kkongdaddy)

Desde su adopción, Kkong Kkong ha mostrado señales de adaptación y mejoría. Lee asegura que el gato se encuentra cada vez más cómodo en su nuevo entorno. “La esperanza de vida de un gato callejero es mucho más corta que la de uno doméstico”, reflexionó. “Pensé que sería difícil para él soportar dos inviernos más después de lo que vivió. Me sentí mal por no poder ayudarlo en ese momento, a pesar de la alegría que le dio a la gente”.

El videógrafo no solo le dio un hogar, sino que también creó una cuenta de Instagram dedicada a su nueva compañera: @kkongdaddy, con la descripción “Padre de Kkongkkong” (“Kkongkkong’s father”) . En esta cuenta, Lee comparte regularmente fotos y videos de la gata, que ha conquistado a una nueva generación de seguidores con su carisma tranquilo y mirada serena.

Así, una tierna pero inusual escena transmitida en el noticiario durante una ola de frío, culminó en una emotiva historia de rescate, conexión y segunda oportunidad de vida. Kkong Kkong, la gata que cruzó el río Han congelado, además de dejar su huella en Internet y en la cultura pop, conquistó el corazón de quien la observó por primera vez a través del lente.

Temas Relacionados

TiktokK-popgatoanimalesmascotasvirales

Últimas Noticias

La cómica historia de dos familias de aves de distinta especie que se enfrentan por “la custodia” de un ganso bebé

El relato lleno de ternura, humor y rivalidad animal se viralizó, inspirando reflexiones sobre amor, resiliencia y vínculos más allá de la biología

La cómica historia de dos

¿Puede un perro reconocer a la persona que recibió un órgano de su dueño? El debate que encendió la escena de una película de streaming

La emotiva reacción de una mascota ante el receptor del corazón de su fallecido cuidador generó miles de testimonios sobre la permanencia de los lazos afectivos más allá de la evidencia científica

¿Puede un perro reconocer a

Hombre ciego no se rinde en la búsqueda de su perro salchicha robado: “Que tus ojos sean los míos”

La investigación sobre el paradero del animal de servicio ha movilizado a vecinos en Chicago, connacionales y organizaciones que alimentan la esperanza de un final feliz

Hombre ciego no se rinde

La historia de una mujer que gastó su pensión para alimentar a las palomas de Varsovia en medio de la Segunda Guerra Mundial

La leyenda de Kazimiera Majchrzak vive en el monumento “Casa Entre las Palomas” y se mantiene vigente en los recorridos turísticos que visitan su tumba y su legado en el casco antiguo

La historia de una mujer

La población de rinocerontes negros se recupera: “Una victoria para esta especie en grave peligro”

Este mamífero habita en 12 países de África y su población se estima en alrededor de 6 mil 788 ejemplares

La población de rinocerontes negros
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia concluyó que el

La Justicia concluyó que el robo a la camioneta de Rosatti fue un ataque direccionado al presidente de la Corte

Cuándo ver la alineación planetaria y la lluvia de estrellas Perseidas: dos eventos astronómicos en una misma noche para no perderse

Los demandantes por el cupón PBI que reclaman USD 1.500 millones advirtieron al FMI que la Argentina no negocia de buena fe

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en agosto 2025

10 alimentos con vitamina K2

INFOBAE AMÉRICA
El impacto de los incendios

El impacto de los incendios forestales en la salud respiratoria: por qué alertan sobre el aumento de ozono

El colapso del Imperio romano: ¿una historia de epidemias y clima extremo?

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en agosto 2025

Qué se sabe de “Olo”, el misterioso color que solo cinco personas en el mundo lograron ver

Uno de cada seis niños en el mundo vive en zonas de guerra

TELESHOW
El mal momento de Chechu

El mal momento de Chechu Bonelli después de la separación con Darío Cvitanich: ¿Ivana Figueiras como tercera en discordia?

La serie sobre Moria Casán ya tiene dos figuras confirmadas: quiénes encarnarán a la diva y la artista que se bajó

Juli Poggio habló del reencuentro de Daniela Celis y Thiago Medina luego de la polémica: “Fue lindo verlos así”

Mirko sorprendió a su hermana Milenka y a Momi Giardina con un abrazo a pura ternura: “Somos un cucurucho”

Wanda Nara mostró el comienzo de su trabajo en México junto a Darío Barassi: “Día 1″