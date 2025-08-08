Cómo es el caballo árabe y la razón por la que la Reina Isabel II lo introdujo a España

Esta raza tiene orígenes que se remontan a miles de años atrás, en una región que abarca desde el Mar Rojo hasta el Golfo Pérsico. (Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto)

El caballo árabe es uno de los animales más antiguos y reconocidos en el mundo ecuestre. Su imagen refinada y su inteligencia lo hacen destacar, sin embargo su valor puede variar bastante según su linaje y entrenamiento. De acuerdo con Strathorn Farm, una marca británica especializada en caballos de alto rendimiento, ejemplares con buen pedigree y premios pueden alcanzar precios de hasta 34 mil dólares (31.300 euros).

Esta raza tiene orígenes que se remontan a miles de años atrás, en una región que abarca desde el Mar Rojo hasta el Golfo Pérsico, extendiéndose hacia Irán e Irak. Aunque los arqueólogos e historiadores no han determinado con exactitud su origen, la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto señala que los caballos árabes estaban domesticados ya alrededor del año 1500 a.C. Desde entonces, han pasado por un proceso riguroso de selección durante unas 350 generaciones.

El pura sangre árabe es la base genética de muchas otras razas modernas y es considerado el único pura raza en su tipo. Un momento clave en la historia del caballo en España ocurrió cuando la Reina Isabel II ordenó importar sementales de esta raza para “mejorar la cabaña equina española”.

Hoy en día, España es el único país que conserva 22 líneas directas de yeguas provenientes del desierto de Najed, manteniendo viva esta “joya genética”.

Características y desempeño

El caballo árabe es la raza más extendida en todo el mundo. (EFE/Museo Del Ejército De París/Pascal Convent)

Este tipo de equinos es fácilmente reconocible por su figura armónica, su cabeza pequeña y cóncava, y su cuerpo compacto con extremidades musculosas. Su alzada va de 148 a 156 centímetros, y expertos destacan que su “sello especial” es lo que llaman el toque “desierto”, que le da ese porte tan particular.

Su resistencia es uno de sus rasgos más notables, resultado de su evolución en ambientes duros y exigentes. Esto lo convierte en un competidor natural en disciplinas como el Raid, donde su velocidad y aguante son muy valorados. La Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto afirma que “es una raza que por su procedencia se adapta perfectamente a cualquier zona geográfica, incluso en las de más dureza” y que, por ello, el caballo árabe es la raza más extendida en todo el mundo.

Además de su capacidad para los deportes, en distintos países existen carreras exclusivas para caballos de raza árabe, lo que reafirma la importancia y el prestigio de esta raza a nivel global.

¿Cómo se clasifican las razas de caballos?

Cada raza posee cualidades únicas en cuanto a tamaño, color, comportamiento y habilidades. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clasificación de las razas equinas responde a múltiples criterios que permiten entender mejor su origen, función y morfología. De acuerdo con el Instituto Internacional de Ciencias Deportivas, las razas de equinos pueden agruparse en función de su origen geográfico, uso principal, características físicas y temperamento.

Clasificación por uso: uno de los criterios más comunes para clasificar a los caballos es su función. Según el Instituto, existen tres grandes grupos: sangre caliente, sangre fría y sangre templada.

Los equinos de sangre caliente se crían principalmente para actividades deportivas y de alto rendimiento, como la doma clásica y el salto de obstáculos. En contraste, los de sangre fría destacan por su fuerza y resistencia, y suelen emplearse en labores agrícolas o de tiro. Finalmente, los caballos de sangre templada combinan características de ambos grupos, lo que los hace versátiles y aptos tanto para el trabajo de campo como para disciplinas ecuestres.

Clasificación por origen geográfico: el lugar de procedencia también es un criterio clave. Entre las razas europeas, destacan el Caballo Andaluz, el Árabe, el Lipizzano y el Frisón. En el continente americano figuran razas como el Cuarto de Milla (Quarter Horse), el Paint Horse, el Appaloosa y el Caballo Criollo. En Asia se reconocen el Caballo Mongol, el Persa y el Akhal-Teke, mientras que en África sobresalen el Caballo Berberisco y el de Nubia.

Clasificación por características físicas: las razas también pueden diferenciarse por su genética y constitución física. Las razas ligeras, como el Caballo Árabe, se distinguen por su agilidad y complexión esbelta. Por otro lado, las razas pesadas, como el Percherón o el Shire, tienen cuerpos robustos, ideales para trabajos de fuerza. También existen razas con pelajes distintivos, como el Appaloosa, conocido por su característico moteado.

Clasificación por temperamento: el temperamento es otro aspecto relevante. Algunas razas son reconocidas por su carácter dócil y tranquilo, lo que las hace fáciles de manejar, mientras que otras pueden ser más enérgicas y temperamentales, y requieren jinetes con mayor experiencia.

El instituto destaca que estos criterios pueden variar según la región, la organización que realice la clasificación y el propósito de la cría. Cada raza posee cualidades únicas en cuanto a tamaño, color, comportamiento y habilidades, lo que las hace aptas para diferentes disciplinas, preferencias y estilos de vida ecuestre.