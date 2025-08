Qué hace la hidroterapia en los perros y cuáles son las enfermedades que puede ayudar a tratar

El ejercicio en el agua permite a los perros moverse con menor peso y esfuerzo, facilitando la recuperación muscular y aliviando el dolor para una rehabilitación segura y efectiva, según Purina y el American Kennel Club. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidroterapia para perros es una herramienta que ha ganado popularidad en el ámbito veterinario por su eficacia en la rehabilitación de canes que sufren lesiones, enfermedades articulares o que están en proceso de recuperación tras una cirugía.

El uso del agua permite que los canes realicen movimientos con menos peso y esfuerzo sobre sus articulaciones, facilitando la recuperación muscular y minimizando el dolor, de acuerdo con información de Purina, marca especializada en alimentos para mascotas. Así, este método ofrece una opción segura para promover la movilidad y fortalecer a los pacientes caninos sin someterlos a ejercicios de alto impacto.

Los ejercicios acuáticos para perros pueden estar orientados tanto a la rehabilitación de una parte específica del cuerpo como a la mejora general de la salud física del animal: “Esta técnica se emplea especialmente para la recuperación tras intervenciones quirúrgicas, lesiones articulares y el tratamiento de enfermedades crónicas, pues la resistencia y flotabilidad del agua ayudan a que el animal pueda ejercitarse sin riesgos adicionales”, establece el American Kennel Club (AKC).

Tipos de hidroterapia para perros

La caminadora subacuática y las piscinas para perros, supervisadas por profesionales, ofrecen ejercicios de bajo impacto que mejoran la movilidad y fortalecen la musculatura en un entorno seguro y controlado

Antes de iniciar cualquier tratamiento, Purina recomienda consultar al veterinario para determinar la opción más adecuada según la condición de cada mascota, ya que existen distintas modalidades, como la caminadora subacuática o la natación asistida, por lo que una valoración profesional es fundamental para maximizar los beneficios del tratamiento y garantizar la seguridad del animal en cada sesión.

Cintas de correr acuáticas: Se utiliza una cinta de correr especialmente diseñada y sumergida en un tanque de agua con paredes transparentes, lo que permite al hidro terapeuta veterinario observar al perro desde múltiples ángulos. En ocasiones, el profesional también acompaña al animal dentro del tanque para brindarle apoyo directo. La cabeza del animal debe permanecer siempre por encima del nivel del agua, que generalmente llega hasta cubrir sus patas.

Durante la sesión, el hidro terapeuta guía al can a través de una serie de ejercicios adaptados a sus necesidades. El agua actúa como soporte, reduciendo el peso que el animal debe cargar, lo que posibilita la realización de movimientos con menor impacto.

Esta condición acuática proporciona múltiples beneficios, tales como la mejora del estado físico general, la mayor movilidad articular y el fortalecimiento muscular, todo en un entorno seguro y controlado.

Piscinas para perros: Las albercas caninas constituyen otra modalidad popular de hidroterapia canina, en la que el animal nada activamente en lugar de caminar. A diferencia de la cinta subacuática, en este caso el canino está completamente inmerso y puede requerir ayuda adicional para flotar, siempre acompañado de un hidro terapeuta que guía y supervisa su ejercicio dentro del agua.

Este tipo de terapia es especialmente beneficiosa para trabajar diferentes zonas del cuerpo como hombros, codos y patas, favoreciendo el fortalecimiento muscular y la movilidad articular.

La natación en un entorno acuático controlado proporciona un ejercicio de bajo impacto que ayuda a mejorar la condición física general del can, facilitando su recuperación y bienestar.

Esta práctica no solo reconstruye la masa muscular, sino que también aumenta la circulación y alivia el dolor, haciendo de la natación una herramienta valiosa en el proceso de rehabilitación canina, según reporta Purina.

Terapias de hidromasaje: Los chorros de agua se emplean para masajear los músculos y articulaciones afectadas, con el objetivo de aliviar el dolor. Esta técnica funciona como una terapia manual que, aunque guarda similitud con el masaje o la acupuntura, suele ser menos focalizada.

La terapia de hidromasaje se utiliza principalmente para el tratamiento del dolor, proporcionando una sensación relajante y estimulante que ayuda a reducir molestias musculares. Sin embargo, las otras modalidades de hidroterapia, como la natación o la caminadora subacuática, son más habituales para fortalecer los músculos y mejorar la movilidad articular en perros en proceso de rehabilitación.

Beneficios de la hidroterapia canina<b> </b>

Tari Kern, profesional certificada en rehabilitación canina, explica que la hidroterapia es eficaz para recuperar masa muscular y mejorar el rendimiento cardiovascular.

Tari Kern, profesional certificada en rehabilitación canina en Pasos Positivos de Rehabilitación y Medicina Deportiva (Pawsitive Steps Rehabilitation and Sports Medicine), destacó en una entrevista para el American Kennel Club (AKC) que la hidroterapia, gracias a su bajo impacto, es adecuada para pacientes geriátricos que padecen artritis, atrofia o desgaste muscular.

Esta terapia acuática es especialmente beneficiosa para tratar una variedad de afecciones, incluyendo problemas neurológicos, lesiones del ligamento cruzado anterior (LCA), otras enfermedades ortopédicas, recuperación posquirúrgica, pérdida de peso y enfermedades metabólicas como la diabetes o la enfermedad de Cushing, condiciones que frecuentemente ocasionan pérdida muscular.

Sin embargo, a pesar de sus múltiples beneficios, la hidroterapia no es una solución única ni completa. Kern mencionó para el AKC, que este método es solo una modalidad dentro de un plan de rehabilitación integral. “Los ejercicios en el agua ayudan a recuperar la masa muscular, mejorar el rendimiento cardiovascular y aumentar la resistencia, pero no pueden dirigirse a fortalecer músculos específicos ni reducir la inflamación o el dolor local”, declaró la veterinaria.

¿Cómo elegir el lugar adecuado para la hidroterapia canina?

Supervisar a tu perro, usar chaleco salvavidas y adaptar el ejercicio acuático a sus necesidades garantiza una experiencia saludable y segura en el agua, según especialistas.

Este método no debe realizarse necesariamente en un entorno clínico. La hidroterapia recreativa, destinada al ejercicio y acondicionamiento físico, como nadar o caminar en el agua, puede llevarse a cabo en casa, en una piscina o incluso en cuerpos de agua naturales. Para perros de razas pequeñas, una piscina infantil en el jardín puede ser suficiente. No obstante, es fundamental supervisar de cerca a las criaturas, ya que no todos son nadadores por naturaleza.

Kern recomienda el uso de un chaleco salvavidas o flotador ajustado para las mascotas mientras están en el agua, especialmente en caso de que se fatiguen o requieran asistencia: “Si el perro está sano y nada simplemente para ejercitarse y divertirse, se pueden emplear juguetes flotantes y juegos de búsqueda controlados para diversificar las actividades y mantener su interés”. Sin embargo, es importante no forzar a aquellos caninos que no disfrutan de la natación o los deportes acuáticos, ya que pueden sufrir lesiones.

Para mascotas con condiciones médicas, la hidroterapia en casa no es recomendable. En estos casos, lo ideal es utilizar una cinta de correr subacuática en un entorno profesional, donde el equipo veterinario pueda ajustar los ejercicios y la profundidad del agua conforme a las capacidades del animal.

Kern advierte que, para los canes que requieren supervisión especializada, el proceso debe realizarse en un entorno estrictamente controlado y estar siempre a cargo de un profesional certificado. En sus palabras, “la hidroterapia canina debe tener lugar en un ambiente bien controlado y solo debe ser llevada a cabo por un profesional autorizado, de modo que todo, desde el nivel del agua y la temperatura hasta el tipo de ejercicio, sea cuidadosamente elegido para lograr los máximos beneficios en función de las necesidades de tu mascota”.

Antes de incorporar ejercicios acuáticos al plan de acondicionamiento de tu perro, siempre consulta con el veterinario. Kern y el American Kennel Club recomiendan detener la actividad si el perro muestra signos de estrés o ansiedad, ya que esto puede aumentar su presión arterial y frecuencia cardíaca o causar pánico, lo que podría derivar en lesiones musculares.