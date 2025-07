Zoológico de Praga usa títeres para salvar polluelos de buitre cabeciamarillo rechazados por sus padres

Antonín Vaidl, cuidador del centro de conservación animal en República Checa, emplea un títere que simula a un adulto de buitre cabeciamarillo menor para alimentar al polluelo rechazado por sus padres, garantizando así su supervivencia sin fomentar dependencia humana. (Wikimedia Commons)

Los cuidadores del zoológico en República Checa se transformaron en expertos manipuladores de marionetas para salvar a un polluelo de buitre cabeciamarillo menor que nació hace tres semanas.

Este innovador método surgió cuando los especialistas detectaron que los padres naturales del polluelo no estaban dispuestos a cuidar de él y alimentarlo, a pesar de haberlo logrado exitosamente en las temporadas 2022 y 2023.

Antonín Vaidl, cuidador del centro de conservación animal, señaló que la primera señal de alerta fue la desaparición repentina de un huevo ficticio colocado estratégicamente en el nido para evaluar el comportamiento parental. “Cuando notamos que el huevo desapareció, supimos inmediatamente que los padres no estaban preparados para hacerse cargo de sus dos crías”, explicó para The Associated Press.

La detección de este rechazo llevó al equipo veterinario a implementar métodos innovadores para asegurar la supervivencia de los polluelos, utilizando títeres que imitan a un adulto de la especie y evitan que los jóvenes buitres desarrollen dependencia hacia los humanos.

Alimentación con títeres

Antonín Vaidl, cuidador de aves, utiliza un títere que imita señales visuales clave para alimentar al polluelo de buitre cabeciamarillo menor, evitando el contacto humano y preservando su comportamiento natural.(Wikimedia Commons)

El polluelo primogénito se mantiene en una caja especial y es alimentado mediante un títere diseñado para imitar a un adulto de su especie. Antonín Vaidl explicó que “esta técnica busca evitar el contacto directo con los humanos, ya que el títere es necesario para asegurarse de que el ave pueda reproducirse, algo que no ocurrirá si se acostumbra a la interacción humana”.

Además, añadió que la marioneta no tiene que ser una réplica exacta del buitre adulto, ya que el polluelo responde principalmente a ciertas señales visuales clave, como la coloración naranja pálida en su cabeza y cuello sin plumas. “Estas señales son suficientes para que el buitre acepte la alimentación y mantenga su comportamiento natural”.

Anteriormente, en este mismo parque, se aplicó con éxito este método para salvar a especies en peligro crítico de extinción, como la urraca verde de Java, así como a dos polluelos de cálao rinoceronte: “El método ha funcionado bien”, aseguró Antonín Vaidl, cuidador de aves, quien añadió con cautela: “Veremos qué pasa con los buitres”.

Características del buitre cabeciamarillo

El aura sabanera (Cathartes burrovianus) habita en sabanas y zonas abiertas de la región neotropical, donde se alimenta de carroña gracias a su aguda vista y sentido del olfato. (Wikimedia Commons)

El Cathartes burrovianus es un ave carroñera de la familia Cathartidae que habita extensamente en la región neotropical, desde el sureste de México hasta el norte de Argentina y Uruguay, incluyendo Centroamérica y gran parte de Sudamérica.

Esta especie prefiere ambientes abiertos como sabanas, pantanos, pastizales, manglares y bosques muy degradados, evitando en general las zonas de gran altitud. Según I Naturalist México, se le puede encontrar tanto en tierras bajas tropicales como subtropicales.

Este buitre es un depredador oportunista que se alimenta casi exclusivamente de carroña. Gracias a su aguda vista y especialmente a su desarrollado sentido del olfato, es capaz de localizar cadáveres frescos detectando el olor a etanotiol, un gas producido al inicio de la descomposición.

“Su pico no es suficientemente fuerte para abrir los gruesos cueros de animales grandes, por lo que depende que buitres más grandes, como el zopilote rey, rompan la piel para acceder a la carne”, de acuerdo a información de I Naturalist México.

En cuanto a su reproducción, esta ave no construye nidos, sino que deposita sus huevos de color crema con manchas marrones y grises, directamente sobre superficies planas como el suelo de cuevas, acantilados o huecos en árboles.

Los polluelos nacen ciegos, desnudos y con movilidad limitada, sin plumón en las primeras etapas y son alimentados por sus padres mediante regurgitación de comida predigerida, bebiendo directamente del pico de sus progenitores.