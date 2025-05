¿Es recomendable que las perritas utilicen pañales cuando están en celo?

Algunos artículos para mascotas están diseñados para facilitar las etapas de celo en las hembras. (X/@Positiv49103536)

Los pañales para perros son productos diseñados para mantener la higiene de las mascotas y de los espacios donde habitan. Se utilizan principalmente para canes que sufren de incontinencia, aquellos en etapa de entrenamiento para controlar esfínteres o caninos que no pueden salir al exterior para hacer sus necesidades debido a problemas de salud o movilidad.

Estos pañales suelen estar hechos de materiales absorbentes que retienen líquidos y minimiza olores, similares a diseñados para bebés, aunque adaptados a la anatomía canina. Algunos son desechables, mientras que otros son reutilizables y lavables, ofreciendo alternativas tanto prácticas como sostenibles para los dueños de las mascotas.

Sin embargo, otro de los usos frecuentes es utilizarlos en perritas durante su temporada de celo, la cuál ocurre aproximadamente cada seis meses y puede durar entre dos y cuatro semanas. Sin embargo, no fueron creados para este propósito y se deben tener algunas consideraciones.

Consideraciones al poner los pañales

Los pañales están diseñados para la incontinencia canina más que para celo. (X/@fayewoodss)

Durante el periodo de celo las perras presentan sangrado vaginal, atracción de machos y cambios de comportamiento. El sangrado, aunque varía en cantidad según la raza y el tamaño, puede generar molestias en el hogar, lo que lleva a algunos dueños a considerar pañales.

Según un artículo de la doctora veterinaria Jennifer Coates publicado en el sitio especializado en productos para mascotas PetMD en 2023, los pañales son una solución efectiva para mantener limpios los muebles, alfombras y ropa de cama, especialmente en perras con sangrado abundante. Esto es útil en hogares donde la limpieza constante puede ser un desafío.

Sin embargo, la misma fuente de información menciona que se deben considerar algunos factores para no dañar a la hembra, una de ellas es el cambio constante del pañal, pues la acumulación de la sangre por mucho tiempo puede llegar a provocar molestias o incluso infecciones.

Además, aunque los pañales contienen el sangrado, no son una barrera efectiva contra el apareamiento si la perra tiene acceso a machos la veterinaria, Jennifer Coates, enfatiza que la supervisión es crucial durante el celo, ya que los pañales no son un método anticonceptivo ni tampoco reducen la carga hormonal de este proceso.

Otro aspecto a considerar es que no todas las perras toleran los pañales. Un artículo de The Spruce Pets publicado en 2023 advierte que algunas perras pueden sentirse incómodas o estresadas al usar pañales, especialmente si no están acostumbradas. Esto puede manifestarse en intentos de quitárselos o irritación en la piel si el pañal no se cambia con frecuencia.

Beneficios de la esterilización

Esterilización canina. (Imagen ilustrativa Infobae)

A diferencia de algunos métodos de contención o de higiene como los pañales, la esterilización de las perritas sí tiene múltiples beneficios asociados con su comportamiento hormonal y emocional, además de ayudar a prevenir enfermedades de acuerdo con la American Veterinary Medical Association (AVMA), algunos de ellos son:

Eliminación del riesgo de piometra: la esterilización previene la piometra, una infección uterina potencialmente mortal que afecta a muchas perras no esterilizadas, especialmente a medida que envejecen.

Aumento de la esperanza de vida: las perras esterilizadas viven, en promedio, más tiempo que las no esterilizadas, debido a la menor incidencia de enfermedades reproductivas y ciertos cánceres. Un estudio de la Universidad de Georgia (2013) encontró que la esterilización puede extender la vida de las perras hasta en un 26%.

Mejoras en el comportamiento: la esterilización elimina los comportamientos asociados al celo, como la inquietud, vocalización excesiva o intentos de escapar para buscar machos. Esto reduce el estrés tanto para la perra como para el dueño.

Además, pueden mostrar menos agresividad relacionada con hormonas, aunque el impacto en el temperamento varía según la raza y la personalidad.