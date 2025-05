Ronan, la leona marina que baila mejor que los humanos según la ciencia

El animal marino es el primer mamífero que tiene la capacidad de bailar y sincronizar sus movimientos del que se tiene conocimiento (Carson Hood/UC Santa Cruz vía AP)

Ronan es una leona marina que cautivó a los científicos por su capacidad de bailar al ritmo del rock y la electrónica, pues es el único mamífero no humano que ha demostrado realizar movimientos precisos al escuchar diferentes estructuras musicales. La joven talento de 15 años de edad fue estudiada por un equipo de investigadores de la New College of Florida de la Universidad de California Santa Cruz y los resultados fueron impresionantes.

Durante los últimos 10 años la criatura marina ha sido observada de cerca, pues mostró tener la capacidad para identificar y moverse al ritmo de la música, una habilidad que hasta el momento sólo había sido observada en los loros y algunos primates. De acuerdo con información de la agencia de noticias Associated Press (AP), la criatura fue rescatada hace poco más de una década y saltó a la fama después de que científicos notificaron sus habilidades musicales.

Los investigadores del Laboratorio Marino Long notificaron a la universidad que Ronan no sólo movía la cabeza al escuchar música, sino que también ajustaba los movimientos de su cuerpo acorde a los tempos. La leona marina sorprendió que su actividad no era un hecho aislado, pues se movía sin saber cuál era la canción que estaba sonando y le tomaba unos cuantos segundos identificar el ritmo.

Los investigadores del New College of Florida explicaron en su más reciente estudio publicado el 1 de mayo en la revista Nature Scientific Reports, que Ronan demostró que su sincronización era igual o mejor que la de los humanos y su constancia para mantener el ritmo llega a ser superior que algunas personas.

Mejorar con el baile

La leona marina está resguardada en el laboratorio desde hace más de 10 años y durante este tiempo sus pasos de baile mejoraron (Capturas de video/Universidad de California Santa Cruz)

Peter Cook, neurocientífico del comportamiento de la universidad, explicó en entrevista para la agencia de noticias que es impresionante lo que hace el animal, pues “simplemente lo logra”. Durante las pruebas “ningún ser humano fue mejor que Ronan en todas las diferentes formas en que evaluamos la calidad del ritmo”, comentó el académico.

Otra de las cuestiones que sorprendió a los investigadores es que la leona marina demostró tener un mejor dominio del baile que cuando era joven, esto indica que durante estos años también mejoró esta habilidad.

De acuerdo con la investigación de New College of Florida, el tempo al que regularmente practica la leona marina es de 120 bits por minutos y en promedio tarda 15 milisegundos en sincronizar sus movimientos. “Es increíblemente precisa, con una variabilidad de tan sólo una décima de parpadeo entre ciclos. A veces, alcanza el ritmo cinco milisegundos antes. Pero básicamente da en el blanco rítmico una y otra vez,” explicó Cook.

Los investigadores hicieron énfasis sobre los cuidados que tienen Ronan, pues no fue obligada a bailar para hacer el estudio, no se le priva de comida, ni se le castiga por no participar cuando está bailando. El animal marino tiene total independencia durante toda la investigación y es completamente libre de abandonar las sesiones cuando quiere.

Bailar con una misión

Los científicos aseguraron que la leona marina tiene completa libertad para retirarse de los experimentos cuando ella quiere (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de California Santa Cruz detalló en su revista digital que Ronan nació en libertad en 2008, pero quedó varada repetidamente por problemas de nutrición. Después de que fue vista por tercera vez por la Carretera 1 en 2009, agenciar reguladores la declararon como animal no liberable y por este motivo la entidad escolar la adoptó en 2010 para integrarla como miembro permanente del laboratorio.

Ronan trabaja todos los días con su ritmo, el equipo estima que en los últimos 12 años ha participado en alrededor de 2.000 ejercicios y cada uno con duración de entre 10 y 15 segundos.

“Definitivamente no estaba sobreentrenada. Siendo realistas, si sumamos la cantidad de exposición rítmica que Ronan ha tenido desde que está con nosotros, probablemente sea insignificante comparada con lo que ha escuchado un niño promedio de un año”, comentó Cook en entrevista para la revista de la universidad.

De acuerdo con AP, Ronan se unió a un selecto grupo de activistas y promotores de animales que son capaces de responder a la música y reconocer el ritmo. En este grupo también se encuentra Snowball, una cacatúa que se hizo famosa por bailar.