¿Qué significa que los perros tiemblen? causas y recomendaciones

El lenguaje corporal es una característica de los mamíferos – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los perros son consideradas excelentes mascotas debido a su comportamiento social y su capacidad de formar vínculos afectivos con los humanos. Su naturaleza leal y amistosa los convierte en compañeros ideales, ya que muestran una disposición innata para convivir, proteger y brindar compañía.

Además, al igual que los humanos los perros son mamíferos, lo que implica similitudes en estructuras corporales, sistemas orgánicos y procesos fisiológicos, entre ellos, los perros tienen una gran habilidad para procesar y expresar emociones, lo que se asemeja a la capacidad emocional humana.

Una de las coincidencias físicas que compartimos los humanos con los perros, son las señales corporales que transmitimos inconscientemente ante algunas circunstancias como lo es el temblor del cuerpo, conocido médicamente como “tremor”.

Razones por la que los perros tiemblan

Al igual que los humanos, los perros pueden legar a mostrar su sensibilidad corporal en los climas fríos.

Al igual que los humanos los perros tiemblan por una variedad de razones, que pueden ser físicas, emocionales o médicas, un artículo publicado en el sitio especializado en veterinaria VCA Animal Hospitals señala las siguientes razones:

Excitación o entusiasmo: los perros pueden temblar cuando están muy emocionados, como al ver a su dueño, esperar un paseo o jugar. Esto se debe a una liberación de adrenalina que estimula los músculos.

Frío: al igual que las personas, los perros tiemblan cuando tienen frío para intentar generar calor corporal. Este temblor es más común en razas pequeñas, perros con pelaje corto o perros ancianos. Es por ello que si notas que tu mascota tiembla por el frío es importante ayudarlo comprando un suéter para perros o reubicarlo a un lugar más cálido.

Sacudidas para secarse o limpiarse: uno de los comportamientos más característicos de los caninos es que tiemblan o se sacuden para eliminar agua, suciedad o irritantes de su pelaje. Este comportamiento es instintivo y no indica un problema.

Miedo, ansiedad o estrés: debido a la sensibilidad aumentada de muchos de sus sentidos, situaciones como tormentas, fuegos artificiales, visitas al veterinario o cambios en el entorno pueden hacer que un perro tiemble por ansiedad. Esto está relacionado con la activación del sistema nervioso simpático.

Debilidad o fatiga muscular: sucede sobre todo después de hacer ejercicio intenso, cuando el agotamiento hace que los músculos se muevan. En perros mayores, la debilidad muscular también causa temblores, especialmente en las patas traseras.

Síndrome de temblor generalizado (GTS): también conocido como “síndrome del perro tembloroso”, es común en razas pequeñas como malteses o terriers. Se cree que es una condición neurológica o autoinmune.

¿Cómo saber si tus perros necesitan acudir al veterinario?

Los temblores constantes pueden indicar un problema en la salud de tu mascota que necesita ser revisada.

Para determinar si los temblores de tu perro requieren una visita al veterinario, es crucial observar el contexto, la frecuencia, la duración y los síntomas asociados, el primer paso es registrar cuánto tiempo duran los temblores (segundos, minutos) y con qué frecuencia ocurren . Los temblores breves y ocasionales suelen ser normales por las razones anteriormente mencionadas, pero los persistentes o repetitivos son preocupantes.

El artículo Why is My Dog Trembling? (Por qué mi perro tiembla) publicado por el Banfield Pet Hospital en 2023 menciona las siguientes consideraciones para prevenir problemas de salud en tu mascota.

Chequeos regulares: las revisiones veterinarias anuales pueden detectar problemas subyacentes (como enfermedades metabólicas) antes de que causen temblores.

Confía en tu instinto: si algo en el comportamiento de tu perro te preocupa, incluso sin síntomas graves, consulta al veterinario para tranquilidad.

Evita automedicar: no des medicamentos humanos ni trates de calmar los temblores sin orientación profesional, ya que podrías empeorar la situación.

Cuándo ir al veterinario: si los temblores son nuevos o más intensos en un perro mayor, o si un perro joven de raza predispuesta muestra temblores frecuentes sin causa emocional.