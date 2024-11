¡Cuidado con los antojos!: pica en perros, el trastorno que pone en peligro su bienestar

Un perro mostrando síntomas de pica al morder objetos extraños, destacando la importancia de un diagnóstico adecuado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los perros son animales susceptibles ante situaciones de estrés, esto les obliga a generar respuestas para equilibrar la ansiedad, lo que a largo plazo puede provocar un trastorno de conducta o alimentación que llega a dañar sistemas y órganos vitales.

Uno de estos trastornos es el Pica, que consiste en que el can ingiera sustancias u objetos que no son para consumo, por ejemplo telas, medicinas o basura. A largo plazo, este trastorno provoca que los perros presenten enfermedades intestinales o el aumento de probabilidad de asfixia.

Las causas principales de este desorden según Purina, marca especializada en alimento de mascotas, es por problemas de comportamiento en la crianza, falta de socialización, pocas horas de juego, afecciones de salud y ansiedad.

Síntomas y cómo reaccionar ante la pica canina

Un perro mostrando síntomas de pica al morder objetos extraños, destacando la importancia de un diagnóstico adecuado.

En caso de que haya ingesta de objetos o sustancias no comestibles, Purina afirma que se pueden presentar síntomas cómo:

Vómitos

Diarrea o estreñimiento

Dolor abdominal (parece incómodo o mira hacia el abdomen)

Ahogo

Letargo

Mal aliento

Inflamación del abdomen

Dientes dañados (algunos perros con pica comen piedras, mastican ladrillos entre otros)

Cuando un perro come algo potencialmente tóxico o que no es para consumo canino, es necesario llevarlo con el médico veterinario para que determine el tratamiento adecuado.

También sugiere que las sustancias no comestibles sean vomitadas, en especial si son venenosas, y, posteriormente, acudir por ayuda.

Si el comportamiento es una constante, Purina aconseja que se debe acudir al veterinario para que se pueda realizar un diagnóstico urgente y descartar las causas clínicas.

Cuáles son las causas

Un perro mostrando síntomas de pica al morder objetos extraños, destacando la importancia de un diagnóstico adecuado.

Existen dos tipos de causas por las que los perros presentan este trastorno, comportamentales y orgánicas.

A partir de esta división, el sitio Súper manada, especializado en mascotas, afirma que las comportamentales se originan por factores cómo:

Conducta maternal

Conducta exploratoria

Palatabilidad

Conducta de evitación de un castigo

Hiperactividad

Conducta de demanda de atención o refuerzo inadecuado

Conducta compulsiva

Por otro lado las orgánicas son:

Dieta inadecuada/hambre

Problemas gastrointestinales

Polifagia

Problemas neurológicos

Las causas al igual que los tratamientos a seguir deben ser establecidos por una consulta veterinaria, en el que se debe considerar la historia médica del perro, predisposiciones, detonantes y la actitud del o los dueños pues según Grupo de Especialidad en Medicina del Comportamiento y Bienestar Animal de AVEPA afirma que estos factores puede orillar a que los canes tengan estas conductas.

Cómo se puede eliminar la pica en perros

Un perro mostrando síntomas de pica al morder objetos extraños, destacando la importancia de un diagnóstico adecuado.

Cada caso es distinto y su origen también es por causas distintas, pero se debe averiguar tener un diagnóstico para afirmar que el perro no tenga alguna deficiencia alimenticia, un problema de salud relacionada con el páncreas o riñones, o estrés.

EL GEMCA, menciona que el trastorno se puede evitar asegurando los elementos que pueden presentar un riesgo para él, esto incluye que también el can use bozal para sí impedir que se alimente de cualquier sustancia u objeto no para su consumo.

En el caso de ser un desorden por un problema de salud, el veterinario etólogo, especificará los medicamentos, dieta o suplementos que deben proporcionarle al can. Por otro lado, si el origen es el estrés o la ansiedad, Purina recomienda realizar caminatas, ejercicios de estimulación, e interacción social.

Un cachorro puede tener pica

Un perro mostrando síntomas de pica al morder objetos extraños, destacando la importancia de un diagnóstico adecuado.

Cuando son cachorros, se suele tener la creencia de que es normal que mastiquen y coman cosas que no deberían pues son animales llenos de curiosidad con el entorno que los rodea.

Sin embargo, Purina afirma que esta conducta deja de ser normal cuando el objeto o sustancia es ingerido, por ello invita que se busquen juguetes que pueda mordisquear y no representen ningún peligro.