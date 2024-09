Maravillas del océano al descubierto: las mejores FOTOS del Ocean Photographer of the Year 2024

Caballero se convirtió en el Ocean Photographer of the Year con esta espectacular imagen. (Rafael Fernández Caballero/Ocean Photographer of the Year 2024)

Los premios Ocean Photographer of the Year, organizados por Oceanographic y Blancpain Ocean Commitment, ofrecen una mirada única a la majestuosa vida marina y a las actividades relacionadas con el océano, al mismo tiempo que coronan a un fotógrafo como el mejor del año.

En la edición de 2024, fue Rafael Fernández Caballero quien ganó el primer lugar con su fotografía de un rorcual de Bryde (Balaenoptera brydei) engullendo un gran cardumen de pescados.

La imagen que inmortalizó Caballero fue elegida entre otras 15.000 fotografías de diferentes disciplinas, de acuerdo con un comunicado de prensa emitido por los organizadores y compartido con Infobae.

El fotógrafo del año

El segundo lugar se lo llevó Jade Hoksbergen y su fotografía de un alcatraz común. (Jade Hoksbergen/Ocean Photographer of the Year 2024)

Cuando el artista habló sobre su espectacular fotografía, dijo que la imagen captura, “probablemente”, el momento “más loco y especial” de su vida y declaró sentirse “lleno de alegría” de poder presenciar y capturar tal momento.

“Este es un sueño hecho realidad. Espectacular. Ser parte de la mejor compilación de fotografía oceánica del año y recibir el reconocimiento mayor me motiva a creer en lo que hago y continuar mostrando las maravillas del océano”, declaró Caballero con respecto a lo que representó llevarse el primer lugar este año.

Los organizadores de la premiación destacaron algunas otras fotografías como la de una anguila reptando por entre las rocas en mitad de la marea baja, o un mahi mahi iridiscente captado mientras se llevaba a la boca un gran bocado.

Lynn ganó el premio Female Fifty Fathoms con su fotografía de un tiburón ballena rodeado de un banco de peces. (Ipah Uid Lynn/Ocean Photographer of the Year 2024)

Otra de las fotografías destacadas fue la de Ipad Uid Lynn, quien ganó la categoría Female Fifty Fathoms. Quienes reciben este premio son nominados por sus iguales y juzgados por Marc Hayek, Presidente y CEO de Blancpain.

Lynn declaró que recibir esta condecoración fue un “honor increíble” y una validación para la pasión y dedicación que ha invertido en su trabajo a lo largo de los años.

“Se siente surreal y muy gratificante. Es un reconocimiento que va más allá de lo personal; resalta la importancia del storytelling a través de la fotografía y las voces de las mujeres en este campo. Me siento verdaderamente honrada e inspirada a continuar superando los límites de lo que puedo capturar y compartir con el mundo”, enfatizó Lynn sobre lo que significa este premio para ella.

Las maravillas del océano

Henley Spiers ganó el primer lugar de la categoría de "fine art". (Henley Spiers/Ocean Photographer of the Year 2024)

Entre las imágenes más destacadas se encuentran las que participaron en categorías como “Fine Art” y “Conservation-Hope”.

La gran ganadora de la sección de “Fine Art” fue Henley Spiers con su imagen de una manta chica siguiendo un rayo verde debajo de las aguas de Baja California, México.

Este closeup al ojo de un tiburón nodriza se llevó el segundo puesto. (Julien Anton/Ocean Photographer of the Year 2024)

El segundo lugar fue para Julien Anton con su close up al ojo de un tiburón nodriza.

El tercer lugar de la categoría fue para Mark Williams y su fotografía de una orca exhalando en la superficie. (Mark Williams/Ocean Photographer of the Year 2024)

Mientras que el tercer lugar fue para la fotografía de una orca exhalando en la superficie, tomada por el artista Mark Williams en la Isla de Vancouver, Canadá.

La categoría de "Conservation-Hope" fue conquistada por el fotógrafo Shane Gross. (Shane Gross/Ocean Photographer of the Year 2024)

Quién ganó la categoría de “Conservation-Hope” fue Shane Gross con su fotografía de una tortuga marina verde que fue liberada por un investigador.

En esta imagen, Edwar Hereño capturó a un gigantesco tiburón ballena nadando cerca de un barco. (Edwar Herreño Parra/Ocean Photographer of the Year 2024)

El segundo lugar se lo llevó Edwar Herreño con su imagen de un tiburón ballena nadando al lado de Sharkwater, un barco de investigación que navegaba por las aguas de la Isla del Coco, Costa Rica.

Gracias a los programas de conservación, las poblaciones de caballitos de mar de Sydney se están recuperando. (Matty Smith/Ocean Photographer of the Year 2024)

Matty Smith ganó el tercer lugar de la categoría con la fotografía de un caballito de mar en peligro de extinción que se encontraba en el Puerto de Sydney, Australia.

Julian Jacobs terminó en tercer lugar de la categoría "Young Phothographer" con esta fotografía. (Julian Jacobs/Ocean Photographer of the Year 2024)

Hayek explicó que la fotografía es “un aliado poderoso” en la exploración y conservación oceánica. “Aplaudimos a los ganadores del Ocean Photographer of the Year no sólo por su arte, sino también por su ayuda educando al público sobre las maravillas encontradas en el mar”, añadió.

La primera exhibición oficial de esta edición de los premios abrirá el 28 de noviembre en el Australian National Maritime Museum de Sydney.